Следующий президент должен открыть Россию для победы над Китаем, начиная с мирного урегулирования на Украине

Новому президенту США предстоит достичь мирного урегулирования украинского конфликта и наладить отношения с Россией. Об этом заявил в социальной сети кандидат на пост президента от Республиканской партии Вивек Рамасвами.Политик и ранее был известен своим критическим отношением к вооруженному конфликту на Украине. Сейчас Рамасвами высказался о необходимости улучшения российско-американских отношений, объяснив, зачем это нужно Вашингтону.- написал Рамасвами.Как отметил политик, в свое время 37-й президент США Ричард Никсон «открыл Китай» во время холодной войны с СССР. На довольно длительный срок отношения с КНР были нормализованы, и это во многом помогло США в противостоянии с Советским Союзом. Сейчас наблюдается обратная ситуация – США необходимо успешно противостоять Китаю, который считают в Вашингтоне наиболее опасным противником. Но сделать это без улучшения отношений с Москвой будет сложно.Отметим, что многие американские политики критикуют руководство США за то, что оно уделяет слишком много внимания противостоянию с Россией, тогда как Китай являет собой куда большую угрозу интересам Соединенных Штатов – и в геополитическом, и в экономическом отношениях. Поэтому, считают они, политика Белого дома нуждается в значительной корректировке, и для этого надо «выйти» из украинского конфликта, вероятно – путем определенных уступок России.