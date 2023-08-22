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Кандидат в президенты США Рамасвами: Следующий глава Белого дома должен «открыть Россию для победы над Китаем»

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Кандидат в президенты США Рамасвами: Следующий глава Белого дома должен «открыть Россию для победы над Китаем»

Новому президенту США предстоит достичь мирного урегулирования украинского конфликта и наладить отношения с Россией. Об этом заявил в социальной сети кандидат на пост президента от Республиканской партии Вивек Рамасвами.


Политик и ранее был известен своим критическим отношением к вооруженному конфликту на Украине. Сейчас Рамасвами высказался о необходимости улучшения российско-американских отношений, объяснив, зачем это нужно Вашингтону.

Следующий президент должен открыть Россию для победы над Китаем, начиная с мирного урегулирования на Украине

- написал Рамасвами.

Как отметил политик, в свое время 37-й президент США Ричард Никсон «открыл Китай» во время холодной войны с СССР. На довольно длительный срок отношения с КНР были нормализованы, и это во многом помогло США в противостоянии с Советским Союзом. Сейчас наблюдается обратная ситуация – США необходимо успешно противостоять Китаю, который считают в Вашингтоне наиболее опасным противником. Но сделать это без улучшения отношений с Москвой будет сложно.

Отметим, что многие американские политики критикуют руководство США за то, что оно уделяет слишком много внимания противостоянию с Россией, тогда как Китай являет собой куда большую угрозу интересам Соединенных Штатов – и в геополитическом, и в экономическом отношениях. Поэтому, считают они, политика Белого дома нуждается в значительной корректировке, и для этого надо «выйти» из украинского конфликта, вероятно – путем определенных уступок России.
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33 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:44
    +2
    Рамасвами президент матрасии laughing laughing laughing ,ну что же, пусть попробуют...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:52
      +3
      Кандидат в президенты США Рамасвами: Следующий глава Белого дома должен «открыть Россию для победы над Китаем»


      Рома с вами?Раньше была #Америкаснами ,а теперь будет #Ромасвами?На месте Зе я бы насторожился.К чему бы это?
      1. ААК
        ААК Сегодня, 10:20
        +1
        А чего смеяться? Один "Риши Капур" уже в Британии есть, вполне может ещё один "Рама-с-Нами" нарисоваться, вполне себе компромиссная фигура - ни белый, ни чёрный... А что до "настороженного" Зе, так он по-моему, уже давно на измене ...
      2. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 10:55
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Раньше была #Америкаснами ,а теперь будет #Ромасвами?На месте Зе я бы насторожился.К чему бы это?


        У американского политика, с индийскими корнями мозги работают... по крайней мере, такой вариант США должны были ещё с 2010х годов реализовать, т.е. помириться с Россией (хотя бы нейтральный статус) и пытаться сдержать развитие Китая как основного конкурента в 21-22 веке.

        Для России это было бы выгодно... т.к. худой мир явно лучше доброй ссоры (с) + это инвестиции со стороны Западных стран, да и статус нейтральности/стабильности, во времена противостояния США vs КНР много бы значил.... плюшки от всех сторон, можно получать.

        Но кто же знал, что мозгов у нынешнего правительства США не хватит.... проспали подъём Китая, оттолкнули от себя Россию, и теперь тратят большие ресурсы на противостояние всем своим соперникам.... но ресурс не бесконечный: Россия/Китай/Иран/КНДР а ведь "завтра" это могут быть и другие центры: Индия, Бразилия, Индонезия и т.д. которые захотят больше самостоятельности.

        Поэтому мысль у Американцев верная, на всех ресурсов не хватит (сдерживать/противостоять) нужно выбирать приоритеты.
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 10:21
      +4
      Вивек Рамасвами - молодой кандидат, предприниматель. Даже вроде как немного миллиардер, с одной единицей.
      Он один из немногих на республиканский праймериз, кто поддерживает политику Трампа и говорит, что он будет делать примерно то же самое, но с учетом молодых поколений... Я его несколько раз послушал. Он говорит о семейных ценностях. Даже выпустил на днях "10 заповедей своей президентской кампании". wassat

      1. God is real. Бог есть.
      2. There are two genders. Есть только два пола.
      3. Human flourishing requires fossil fuels. Человечество богатеет от ископаемого топлива.
      4. Reverse racism is racism. Обратный расизм - тоже расизм.
      5. An open border is no border. Открытая граница = нет границы.
      6. Parents determine the education of their children. Родители определяют образование своих детей.
      7. The nuclear family is the greatest form of governance known to mankind. Крепкая семья - лучшая система управления, известная человечеству.
      8. Capitalism lifts people up from poverty. Капитализм поднимает людей из бедности.
      9. There are three branches of the U.S. government, not four. В госуправлении США 3 ветви, не 4.
      10. The U.S. Constitution is the strongest guarantor of freedoms in history. Конституция США - наикрепчайший гарант свобод в истории.

      Кажется банальным, но там набегают истеричные леваки и начинают гнобить. Как примерно до СВО в Киеве за Георгиевскую ленту или уважительные слова о России... Очень схоже!

      Вероятно, он метит в представители администрации Трампа, ибо отказывается его критиковать. А что? Появился, поддержал --> президентом не стал, но портфель министра получил!
      Как в прошлый раз сделал на демократических праймериз открытый feel мэр мелкого городка Пит Бутиджеч, который все пел о демократии и ЛГБТ. Слился в пользу Байдена и потом возглавил министерство транспорта...
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:32
      0
      Цитата: Alien From
      Рамасвами президент матрасии ,ну что же, пусть попробуют...

      Что то выходцы из индийской колонии, начали править сюзеренами. В Британии и Шотландии индусы, сейчас уже и на США замахнулись. Что то непонятное твориться в англосаксонском мире.
    4. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 10:57
      0
      Цитата: Alien From
      Рамасвами президент матрасии

      А не всё ли равно, президент-менеджер уже давненько мало что решает в капиталистических государствах...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:45
    +6
    Следующий президент должен открыть Россию для победы над Китаем, начиная с мирного урегулирования на Украине
    Самый хитро ... мудрый, что ли?
    Дружить с полосатиками, против кого то ... не, не, увольте от такой радости.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:37
      +1
      Цитата: rocket757
      Следующий президент должен открыть Россию для победы над Китаем, начиная с мирного урегулирования на Украине
      Самый хитро ... мудрый, что ли?

      Украину заставили воевать с Россией, а теперь хотят чтобы и Россия начала воевать с Китаем, а они будут жар большой кочергой загребать. А для выполнения этих задач используют индусов.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:23
        0
        Наша огромность, наша инертность, наше самосознание, мешает им и спасает нас от большинства необдуманных поступков.
        Конечно, хочется быть уверенным, что наши рулевые выбрали правильную дорогу ... и не свернут с неё.
    2. Задира
      Задира Сегодня, 11:02
      +1
      Дружить с полосатиками, против кого то ... не, не, увольте от такой радост

      Дело в том, что данный посыл адресован не народу, а олигархической власти РФ. А вот олигархи могут легко клюнуть на такие посулы ради сохранения власти и приумножения капиталов
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:26
        0
        Всё сложно\просто ... они б и рады продаться, не все, так некоторые, но риск быть ограбленными там и получит под филейную вилы\красного петуха, здесь, удерживает большинство от опрометчивых поступков.
        Те кто просто слинял, не в счёт, они здесь ни на что, принципиально, повлиять не могут, это факт.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:45
    +2
    Кандидат в президенты США Рама с вами:

    ***
    "Харе Рама Харе Рама
    Рама Рама Харе Харе" ...


    ***
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      "Харе Рама Харе Рама
      Рама Рама Харе Харе" ...

      Харе Рама, Рама Харе
      Рама С Вами, С Вами Рама.
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:55
    -2
    С такой рожей , оно может стать дворником в Белом доме , но никак не хозяином.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:59
      +3
      Да дело не в физиономии, а в политике по отношению к России. А она не изменится, хоть серо-буро-малиновый там сядет в кресло.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:46
      0
      Цитата: Ирек
      С такой рожей , оно может стать дворником в Белом доме , но никак не хозяином.

      Ну и у Чумадеда, тоже кстати, не личико.
  5. Sith
    Sith Сегодня, 10:00
    +3
    Цитата: Alien From
    Рамасвами президент матрасии laughing laughing laughing ,ну что же, пусть попробуют...

    Рама с вами ... рама с нами ... у англичан индус ... в США будет тоже что ле
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:07
      +1
      Он индоамериканец, если по ихнему, по политкорректному.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:48
        +1
        Цитата: Nexcom
        Он индоамериканец, если по ихнему, по политкорректному.

        Афроамериканцы, индоамериканцы, а вот истинных американцев, почему то называют индейцами. И все политкорректно.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:25
        0
        Цитата: Nexcom
        Он индоамериканец, если по ихнему, по политкорректному.

        Я что-то до сих пор не слышал - а кто там бывшие наши теперь? Русскоамериканцы? lol
        А если пройтись по первому десятку в списке самых массовых национальностей в России - совсем хохот будет.
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:09
    +3
    Цитата: rocket757
    Следующий президент должен открыть Россию для победы над Китаем, начиная с мирного урегулирования на Украине
    Самый хитро ... мудрый, что ли?
    Дружить с полосатиками, против кого то ... не, не, увольте от такой радости.


    ну так дружили же против кндр, ирана, талибов

    санкции сша против оных брали под козырек
    1. Бледар
      Бледар Сегодня, 10:31
      -1
      ну так дружили же против кндр, ирана, талибов

      санкции сша против оных брали под козырек

      там санкции ООН были
  7. Memfis 05
    Memfis 05 Сегодня, 10:17
    +1
    90% каментов - про национальность кандидата.
    Уровень диванных оналитегов во всей красе!
  8. Клон
    Клон Сегодня, 10:21
    +2
    Нда...какой же примитив взращивает американская "демократия"...пообнимаемся с Россией, похлопаем по плечу, пообещаем кучу ништяков с плюшками и она враз "раздружится" с Китаем? Прав был Михаил Задорнов, ох как прав...
    А Россия... Россия - не Украина, при всем сходстве и родстве проживающего здесь и там населения.
    1. Комментарий был удален.
    2. Memfis 05
      Memfis 05 Сегодня, 10:26
      -3
      Лично я уже не удивлюсь, если завтра руководство пойдёт на сделку с Западом. Новый мирный договор, снова западные партнёры, а народу объяснят, кто всех переиграл.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 10:45
        -3
        Предположу, что оно готово, только западные хозяева не хотят договариваться с холопами...
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 11:05
          0
          Цитата: Владимир80
          Предположу, что оно готово, только западные хозяева не хотят договариваться с холопами...

          Ай-яй-яй... request laughing
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:55
      0
      Цитата: Клон
      Россия - не Украина, при всем сходстве и родстве проживающего здесь и там населения.

      С одним только НО - то литовцы, то турки, то поляки, то австрийцы и так с 1242 года государства не образовали, и сейчас не могут жить без чужой плётки.
  9. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 10:24
    0
    Чудик какой-то..вообще не вкуривает что происходит в Мире)
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:32
    +1
    Новому президенту США предстоит достичь мирного урегулирования украинского конфликта и наладить отношения с Россией.
    Чтобы хоть немного наладить отношения с Россией "Рамаснами" должен отказаться от военной помощи Киеву и не вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Но этого не случится ни при Рамасвами, ни при Рамаснами.
  11. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 10:37
    -1
    Шиловрыло должен стать следующим президентом а прессекретарем Свамироги и вообще индус это немодно желательно трансгендера-украинца-негра-вичположительного
  12. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:41
    +1
    Между прочим, этот джипси кинг дело говорит. Неадекватные политические элиты США влезли в абсолютно ненужный конфликт с Россией, из которого трудно вылезти. Включили у русских "режим осаждённой крепости" и теперь не знают что с этим делать. Тогда как главный враг США это вовсе не Россия, а Китай. Россия - не просто не главный враг, а вообще не враг США, с конца 80-х российские элиты пытались без мыла залезть в американскую лодку, и только в ответ на явное пренебрежение, Россия нехотя стала огрызаться и обозначать свои интересы, но при этом всячески демонстрировать готовность к любви с гринго по первому свистку (и даже ход СВО это всячески подтверждает, "мы же ещё ничего и не начинали..."). А вот если США станут использовать Россию как пушечное мясо против Китая, абрамовичи с дерипасками возражать не будут. Разморозка санкций, "принятие в ряды демократий", мир, дружба, безвиз и кружевные трусики. А потом столкновение с Китаем, где Россия будет тем, чем сейчас является Украина для России. Это же совсем другое дело. Станем же щитом для Европейской Цивилизации против желтокожих раскосых орков. Так? А Украину придётся поделить. 4 области и Крым должны обозначить победу России, а принятие остальной Украины в НАТО должно обозначить победу Украины для телезрителей с той стороны. И все счастливы, кроме тех, кого закопали в полиэтиленовых мешках. Но им поставим памятники.