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На форуме «Армия 2023» был представлен гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат ГЭЛА

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На форуме «Армия 2023» был представлен гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат ГЭЛА

Недавно завершился форум «Армия 2023», на котором было представлено большое количество новинок в сфере вооружений, военного и специального оборудования. Среди них – гиперзвуковой летательный аппарат ГЭЛА.


Сейчас Россия уделяет большое внимание технологиям гиперзвука. Они считаются очень перспективными в рамках развития современного ракетостроения и авиастроения. Наша страна превосходит в сфере гиперзвуковых разработок все другие государства, включая и Соединенные Штаты.

Гиперзвуковой летательный аппарат ГЭЛА начали разрабатывать еще в 1980-е годы в Советском Союзе, в МКБ «Радуга» в г. Дубна. Разработка изначально представляла собой продолжение исследований по созданию гиперзвуковой ракеты. Затем работы замедлились из-за распада СССР и многочисленных экономических проблем в 1990-е годы, но потом они возобновились.


На фотографиях с форума «Армия 2023» мы можем наблюдать данный гиперзвуковой аппарат. По утверждениям экспертов, Россия возобновила работу над данным аппаратом с 2009 года, а ее целью является получение новейшего стратегического ударного вооружения. Такое вооружение сможет увеличить реальные возможности Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ.


Одна из главных особенностей аппарата – невозможность просчета траектории его полета, поскольку он летит со скоростью более 11 тысяч километров в час и способен маневрировать. Соответственно, перехватить такой аппарат средствами противоракетной и противовоздушной обороны не представляется возможным, что делает разработку очень важным достижением в плане обеспечения обороноспособности страны.
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17 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:57
    +2
    Раньше аэродинамические формы разработок старались раньше срока не светить, а сейчас всё уже на уровне макетов засвечивают в медиа.....
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:02
      +2
      Это же Х-90 Koala по западной классификации.X-90 — предполагаемый индекс разрабатывавшейся гиперзвуковой крылатой ракеты. Надеюсь что то подобное появится на вооружении.Года 2 назад были слухи про гиперзвуковую ракету Х-95.

      Обозначение Х-90 ГЭЛА
      Кодовое наименование НАТО AS-19 «Koala»
      Тип стратегическая крылатая ракета гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат
      Система управления инерциальная и радиокомандная
      Носитель Ту-95
      Геометрические и массовые характеристики
      Длина, м ок.12
      Размах крыла, м 6,8-7
      Масса, кг
      Число боеголовок 2
      Силовая установка
      Двигатель ГПВРД
      Ускоритель РДТТ
      Летные данные
      Скорость полета, М= 4-5
      Высота, м пуска 7000
      полета 7000-20000
      Дальность, км 3000

      https://topwar.ru/4733-krylataya-raketa-h-90-koala.html

      Россия решила продемонстрировать Америке свои новые возможности. Это был ответ на программу вашингтонской противоракетной обороны с помощью ракеты Х-90 (которая представляет собой Koala).Он запускается с помощью стратегических бомбардировщиков ТУ-160М - гордости и военной мощи современной России.После отделения от этой ракеты-носителя ракета Х-90 на высоте от семи тысяч до двадцати тысяч метров раскрывает свои треугольные крылья и хвостовое оперение. Разгон до сверхзвуковой скорости происходит за счет включенного к этому времени твердотопливного ускорителя. Затем наступает время работы маршевого двигателя, благодаря которому крылатая ракета Х-90 достигает скорости в пять махов. Радиус действия ракеты составляет три с половиной тысячи километров.

      https://eng.aboutlaserremoval.com/raketa-h-90-quotkoala-tehnicheskie-harakteristiki-news-027702

      Получается что Х-90 это такая Х-32 на максималках.У Х-32 скорость тоже 5 Мах,но дальность 1000 км.
      1. ААК
        ААК Сегодня, 10:14
        +1
        Совершенно верно, как есть "Коала", только с лёгеньким таким апгрейдом... чуть-чуть носик другой, чуть-чуть хвостик подкорректирован, и не вопрос, что стало лучше, чем было... в общем надо же что-то там про усовершенствование проговорить... а то полный копипаст да ещё советского изделия - это вроде как из мультика - "... беру у народа - значит беру у себя, кто-то скажет "плагиат", а я говорю - традиции..." Да и с какой целью надо эту "панду" реанимировать, когда вроде уже вполне себе летающие на ГЗ "Циркон" и "Кинжал" есть? Или надо просто деньжат списать под типа новое "вундерваффе"?
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 10:25
          +1
          На Западе бытует название крылатая ракета AS-X-21, поскольку изначально система имела военное назначение. Эта сверхзвуковая крылатая ракета Х-90 с дальностью 3000 км создавалась для замены Х-55. Ракета может нести две боеголовки с индивидуальным наведением, способных поразить две цели удаленных на 100 км. Носителем Х-90 мог стать удлиненный вариант Ту-160М. Работы по проекту Х-90 прекращены в 1992 г.

          На базе проекта ракеты Х-90 в конце 1980-х - начале 1990-х годов был создан экспериментальный гиперзвуковой аппарат - ГЭЛА. Согласно неподтвержденным данным из ТВ-программ первые летные испытания или прототипа Х-90 или ГЭЛА состоялись на авиабазе Энгельс в начале декабря 1987 г. Впервые на публике аппарат ГЭЛА был продемонстрирован на открытой стоянке у павильона МКБ «Радуга» на авиасалоне МАКС-1995. Аппарат длиной около 12 м оснащен сверхзвуковым воздушно-реактивным двигателем, использующим керосин. Его старт осуществляется с самолета-носителя Ту-95. После сброса ГЭЛА раскрывается треугольное складное крыло и вертикальное оперение, запускается твердотопливный двигатель, размещенный в камере сгорания CПВРД и разгоняющий аппарат до сверхзвуковой скорости. Затем вводится в действие маршевый двигатель, обеспечивающий крейсерский гиперзвуковой полет при М= 4-5.
          1. Сарбоз
            Сарбоз Сегодня, 10:52
            +1
            Цитата: Orange-Bigg
            На базе проекта ракеты Х-90 в конце 1980-х - начале 1990-х годов был создан экспериментальный гиперзвуковой аппарат - ГЭЛА. Согласно неподтвержденным данным из ТВ-программ первые летные испытания или прототипа Х-90 или ГЭЛА состоялись на авиабазе Энгельс в начале декабря 1987 г.
            Затем вводится в действие маршевый двигатель, обеспечивающий крейсерский гиперзвуковой полет при М= 4-5.

            Только обратим внимание, что в статье упоминается другая скорость летательного аппарата:
            Одна из главных особенностей аппарата – невозможность просчета траектории его полета, поскольку он летит со скоростью более 11 тысяч километров в час и способен маневрировать.

            Насколько я понимаю, это более 9 Махов. Очевидно с Советских времён и даже с нулевых годов наши конструкторы продвинулись достаточно далеко в технологиях гиперзвука.
    2. cpls22
      cpls22 Сегодня, 10:06
      0
      Так если эту стамеску задумали ещё в 80-е, то в 90-е её точно врагам показали. Это же концепт всего лишь. Важно , чем потом его наполнили.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 10:22
        +1
        Цитата: cpls22
        Так если эту стамеску задумали ещё в 80-е

        № 1. "Такая, понимашь, загогулина получилась"!
        № 2. "Кроме галош ничего не выпускали"! wink
    3. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 10:40
      +3
      У меня такое чувство, что его выставили в павильоне "музейные экспонаты".
  2. 76СССР
    76СССР Сегодня, 10:03
    +3
    Вроде как в лихие 90-е проект закрыли. Решили реанимировать? Все-таки какой же был потенциал у СССР, куда не ткни - еще при Союзе начинали разработку. Это еще многие про советский "морозильный" проект в Гольфстриме не знают, а то ахнули бы. Ладно, молчу, не сболтнуть бы лишнего... Да, были времена...
  3. Новик225
    Новик225 Сегодня, 10:03
    +1
    Цитата: Nexcom
    Раньше аэродинамические формы разработок старались раньше срока не светить, а сейчас всё уже на уровне макетов засвечивают в медиа.....

    раз выставили, значит:
    1. Уже давно не секрет (разработка 80-х годов)
    2. Не имеет отношения к окончательному решению конструкторов
  4. Попандос
    Попандос Сегодня, 10:06
    -1
    гиперзвуковой летательный аппарат ГЭЛА.

    Я так понимаю, что это БПЛА
    поскольку он летит со скоростью более 11 тысяч километров в час и способен маневрировать.

    Перегрузки для человека будут смертельным, или есть варианты?
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 10:18
      +1
      А почему сразу смертельные перегрузки? Это ведь от управления зависит.
      С радиусом боевого разворота более 200км никто не умрет, ну разве что от скуки laughing
    2. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 10:22
      +2
      Цитата: Попандос
      Перегрузки для человека будут смертельным, или есть варианты?

      Это крылатая ракета, человеку там делать не чего, перегрузки только на старте, а смена траектории нужна для отклонения от баллистической траектории которую можно просчитать при наведении перехватчик, нужна просто смена траектории без заоблачных перегрузок и менять непредсказуемо в течении всего полета. Ну на конечном участке точное наведение на цель.
    3. flSergius
      flSergius Сегодня, 10:35
      0
      или есть варианты
      А зачем? В современной авиации главное слабое место это кожаный мешок. Будущее военной авиации это БПЛА с ИИ.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:21
    -1
    Форма аппарата деза для США стаким " столом " в носу попробуй поверни на скорости 11000 км в час.Наши стесняются.У нас гиперзвук есть ,и у Кличко есть коллекция.А США есть много долларов ,но нет гиперзвука.Не могут найти добровольцы наверно,в начале 60 ых прошлого века они вовсю летали на гипер звуковых пилотироемых аппаратах.Документацию на макулатуру сдали во время оптимизации?
  6. Керенский
    Керенский Сегодня, 10:29
    0
    он летит со скоростью более 11 тысяч километров в час и способен маневрировать.

    Чуть - чуть пошататься на курсе, иначе сила инерции разорвёт на фиг!
  7. Arisaka
    Arisaka Сегодня, 10:31
    -6
    Не этот ли проект распила, о котором кто только не писал?

    https://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=208584