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ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Кривом Роге

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ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Кривом Роге

Вооруженные силы РФ продолжают наносить комбинированные удары высокоточным оружием по военным и связанным с ними целям на территории Украины, как в глубине страны, так и в прифронтовой зоне. Украинские официальные, да и неофициальные тоже, каналы и СМИ в силу запрета властей очень скупо освещают последствия этих прилетов.


Обычно кратко сообщается о фактах взрывов без указания пораженных объектов. Либо распространяется пропагандистская информация, что в результате ударов ВС РФ пострадали исключительно «гражданские» объекты. Однако полностью правду скрыть невозможно.

Сегодня ночью сигналы воздушной тревоги звучали сразу в нескольких областях Украины, включая подконтрольные Киеву территории новых российских регионов. В частности, глава администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул написал в своем телеграм-канале, что сегодня в половине шестого утра в городе прогремел как минимум один взрыв в результате ракетного удара ВС РФ.

Естественно, далее ставленник киевского режима стандартно оповещает, что в результате прилета были повреждены «несколько десятков частных домов». Однако мэр Кривого Рога при этом вынужденно признает, что пострадал некий объект инфраструктуры. В результате часть города обесточена, социальные учреждения и больницы перешли на генераторы. Кроме того, остановлены система водоснабжения и движение электротранспорта.

Следует напомнить, что осенью прошлого года ВС РФ наносили удары высокоточным оружием, включая дроны-камикадзе «Герань-2», в основном по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате страна с трудом пережила довольно теплую зиму 2022-2023 годов. Видимо, российские военные начали новую «подготовку к отопительному сезону».

Грядущие проблемы в зимнее время с электроснабжением в случае продолжения атак по объектам украинской энергосистемы предрекает министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, российские военные «модифицировали» атаки по энергетическим объектам, их продолжение может привести к блэкауту практически во всех регионах страны в период отопительного сезона.

Помимо повреждения энергообъектов в Кривом Роге, украинские официальные каналы сообщают об ударах двумя ракетами и тремя беспилотниками по подконтрольной Киеву части Запорожской области. Как всегда утверждается, что пострадали дома в частном секторе. Других подробностей нет.

Кроме того, сообщается о взрывах в Херсоне. Ночью местные паблики, вопреки запрету, публиковали видео пожара в Киеве. Якобы, горел частный дом вблизи со станцией метро «Голосеевская». В начале суток местные власти скупо сообщили о прилетах дронов-камикадзе в населенном пункте (название не указано) пограничной общины Черниговской области.
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5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:33
    +2
    ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Кривом Роге

    ***
    — "По рогам ему, и промеж ему!" ...
    ***
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:43
    +3
    Видимо, российские военные начали новую «подготовку к отопительному сезону»
    Пора, осень на носу. И не плохо бы было по запасам мазута и газа вдарить.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:52
    +3
    Если
    российские военные начали новую «подготовку к отопительному сезону»
    , то бить нужно не локально в Кривом Роге, а сразу по крупнейшим электростанциям и не по вторичным подстанциям, а по турбинным залам и котлам, кторые невозможно отремонтировать.
  4. V.B.
    V.B. Сегодня, 10:54
    0
    По очередным атакам БПЛА на Москву.
    Если у Зеленского надеются, что этим можно вызвать у русских "усталость от войны" и разбудить антивоенные настроения, тогда с ними совсем всё грустно.
    25 миллионов жителей Московской агломерации очень быстро станут такой "партией войны", что Кремлю придется объяснять им не почему война продолжается, а почему война до сих не закончилась полным уничтожением Киева.
    И учитывая особую роль Москвы в формировании российского политического поля, с этим в любом случае придется считаться. Мардан. Бить гадов беспощадно!
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:13
    +3
    Украинскому режиму совершенно насрать на наши удары.Так они говорят в медийном поле.А тут появились факты ,что Украина из экспортера элэнергии ,превратилась в импортёр.Румыны продают элэнергию по демократическим ценам.Но Украине и на это насрать.Надо жахнуть по распределительным станциям,но ведь не жахнем, украинцы должны быть в уюте- кондиционеры должны быть в работе.Достала эта партия " мира"- украинцы это братья( хотя уже начали сепарировать ,кто брат или не брат).Читаем между строк Дмитрия Анатольевича,такая "партия"есть в России.