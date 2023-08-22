Вооруженные силы РФ продолжают наносить комбинированные удары высокоточным оружием по военным и связанным с ними целям на территории Украины, как в глубине страны, так и в прифронтовой зоне. Украинские официальные, да и неофициальные тоже, каналы и СМИ в силу запрета властей очень скупо освещают последствия этих прилетов.
Обычно кратко сообщается о фактах взрывов без указания пораженных объектов. Либо распространяется пропагандистская информация, что в результате ударов ВС РФ пострадали исключительно «гражданские» объекты. Однако полностью правду скрыть невозможно.
Сегодня ночью сигналы воздушной тревоги звучали сразу в нескольких областях Украины, включая подконтрольные Киеву территории новых российских регионов. В частности, глава администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул написал в своем телеграм-канале, что сегодня в половине шестого утра в городе прогремел как минимум один взрыв в результате ракетного удара ВС РФ.
Естественно, далее ставленник киевского режима стандартно оповещает, что в результате прилета были повреждены «несколько десятков частных домов». Однако мэр Кривого Рога при этом вынужденно признает, что пострадал некий объект инфраструктуры. В результате часть города обесточена, социальные учреждения и больницы перешли на генераторы. Кроме того, остановлены система водоснабжения и движение электротранспорта.
Следует напомнить, что осенью прошлого года ВС РФ наносили удары высокоточным оружием, включая дроны-камикадзе «Герань-2», в основном по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В результате страна с трудом пережила довольно теплую зиму 2022-2023 годов. Видимо, российские военные начали новую «подготовку к отопительному сезону».
Грядущие проблемы в зимнее время с электроснабжением в случае продолжения атак по объектам украинской энергосистемы предрекает министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, российские военные «модифицировали» атаки по энергетическим объектам, их продолжение может привести к блэкауту практически во всех регионах страны в период отопительного сезона.
Помимо повреждения энергообъектов в Кривом Роге, украинские официальные каналы сообщают об ударах двумя ракетами и тремя беспилотниками по подконтрольной Киеву части Запорожской области. Как всегда утверждается, что пострадали дома в частном секторе. Других подробностей нет.
Кроме того, сообщается о взрывах в Херсоне. Ночью местные паблики, вопреки запрету, публиковали видео пожара в Киеве. Якобы, горел частный дом вблизи со станцией метро «Голосеевская». В начале суток местные власти скупо сообщили о прилетах дронов-камикадзе в населенном пункте (название не указано) пограничной общины Черниговской области.