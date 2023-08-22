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Российская компания разработала специальный комплекс для транспортировки боевых FPV-дронов

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Российская компания разработала специальный комплекс для транспортировки боевых FPV-дронов

Фото иллюстративное



В последнее время российские военно-промышленные компании демонстрируют все большее количество новинок в сфере новых технологий. Одна из них – специальный комплекс для транспортировки боевых FPV-дронов «Адмирал-Авианосец».

Данный комплекс на базе беспилотного летательного аппарата самолетного типа предназначен для транспортировки боевых дронов до цели. В основу комплекса лег БПЛА самолетного типа «Адмирал», способный находиться в воздухе 4-6 часов.

Как рассказал ТАСС представитель компании «Связь Спецзащита» Дмитрий Зубарев, была создана система сброса небольших ударных FPV-дронов. БПЛА несет на борту ретрнаслятор. Во время патрулирования или разведки местности оператор БПЛА может направить 1-2 дрона до цели.


По словам Зубарева, в ближайшее время компания направит комплекс для тестирования в боевых условиях в зону проведения специальной военной операции. Сейчас комплекс проводит тестовые полеты. Уже ведутся переговоры с армейскими подразделениями, которые могут обзавестись подобными аппаратами. Они могут применять их в целях охраны для точечной работы.

Компания-производитель сообщает, что БПЛА «Адмирал» может нести до 8 кг полезной нагрузки. Потолок полета – до 3 километров, скорость – 100 км/ч крейсерская и 150 км/ч максимальная. С помощью БПЛА можно патрулировать зону порядка 20 квадратных километров. Аппарат способен бесперебойно работать при температурах от минус 25 до 40 градусов. Обычно в том регионе, где проводится спецоперация, это и есть минимальные и минимальные температуры зимой и летом соответственно.
Использованы фотографии:
https://russiandrone.ru/catalog/bespilotnye-kompleksy/samoletnye/bpla-admiral/
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3 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:41
    0
    Идея инновационная очень неплохая. Т.е. Изобретение заключается в том, что бомбардировка не бомбасами, а БПЛА. Т.е. не просто разведчик, а ударный разведчик. Увидел-уничтожил. ЛТХ пока что очень дохлые. Нужно работать в этом направлении.
  2. Квас
    Квас Сегодня, 11:04
    +1
    Такое ощущение, что на сайте есть люди, которые минусят все посты подряд recourse
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:07
      0
      Цитата: Квас
      Такое ощущение, что на сайте есть люди, которые минусят все посты подряд recourse

      Да. Сначала появляются минусы на любой пост, а плюсы попозже.