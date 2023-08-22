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На форуме «Армия-2023» была представлена гидроакустическая система «Маяк-2014»

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На форуме «Армия-2023» была представлена гидроакустическая система «Маяк-2014»

В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" была представлена гидроакустическая станция "Маяк-2014", предназначенная для обнаружения малоразмерных подводных целей. Система прошла глубокую модернизацию, в результате чего были уменьшены габариты станции и увеличена точность обнаружения подводных объектов.


Гидроакустическая станция способна обеспечивать дальность опознавания малоразмерных целей, таких как пловцы, на расстоянии не менее 600 метров. Более крупные объекты, в том числе средства доставки подводных диверсантов и подводные аппараты, система способна идентифицировать на расстоянии от 800 метров до километра.



В модернизированной версии благодаря усовершенствованной системе управления техническими параметрами повысилась возможность адаптации ГАС к конкретным условиям применения.

Станция "Маяк-2014" является частью комплекса технических средств "Форт", предназначенного для охраны морских и береговых объектов и представляющего собой выносное гидроакустическое устройство, опускаемое на дно без дополнительного якоря.

Система оснащена четырьмя антеннами и способна обеспечивать круговой обзор. При обнаружении объекта в водном пространстве оператору ГАС поступает соответствующий сигнал.

"Маяк-2014" является разработкой концерна "Морское подводное оружие - Гидроприбор", представившего, помимо гидроакустической системы, новейшие торпеды и донные мины.
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1 комментарий
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:10
    +1
    Антырэстная вестч. А она могёт аквалангиста от дельфина отличить?