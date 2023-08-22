Болгария рассматривает вопрос о передаче Украине около 100 единиц бронетехники советского производства

Власти Болгарии допустили вероятность передачи Украине около 100 единиц бронированной техники советского производства. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, который недавно побывал в Одессе с официальным визитом.Техника может быть передана уже в конце сентября-начале октября 2023 года. Для этого потребуется одобрение болгарского парламента, но оно, учитывая позицию правящей элиты Болгарии, будет получено. Практически все страны Восточной Европы сейчас оказывают Украине военную помощь, передавая со своих складов находящееся на них вооружение советского производства.У Болгарии в свое время сформировались довольно внушительные арсеналы советской военной техники. Весной 2023 года Болгария уже передала киевскому режиму специальную технику для форсирования рек - трехосные полноприводные вездеходы КрАз-255Б понтонно-мостовых парков болгарской армии. До этого Болгария поставила Киеву большое количество боеприпасов советского и болгарского производства.Ранее технику София получала как союзник СССР, а теперь готова направлять ее для боевых действий против России. В свое время именно благодаря Российской империи Болгария стала независимым государством, за свободу болгар от Османской империи сражались русские солдаты и офицеры в XIX веке.В XX веке Болгария «отплатила» за это России и СССР, будучи союзником Германии в двух мировых войнах, а после менее чем пятидесятилетнего этапа советско-болгарской дружбы вернулась к сотрудничеству со странами Запада в качестве члена НАТО.