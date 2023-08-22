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Болгария рассматривает вопрос о передаче Украине около 100 единиц бронетехники советского производства

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Болгария рассматривает вопрос о передаче Украине около 100 единиц бронетехники советского производства

Власти Болгарии допустили вероятность передачи Украине около 100 единиц бронированной техники советского производства. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, который недавно побывал в Одессе с официальным визитом.


Техника может быть передана уже в конце сентября-начале октября 2023 года. Для этого потребуется одобрение болгарского парламента, но оно, учитывая позицию правящей элиты Болгарии, будет получено. Практически все страны Восточной Европы сейчас оказывают Украине военную помощь, передавая со своих складов находящееся на них вооружение советского производства.

У Болгарии в свое время сформировались довольно внушительные арсеналы советской военной техники. Весной 2023 года Болгария уже передала киевскому режиму специальную технику для форсирования рек - трехосные полноприводные вездеходы КрАз-255Б понтонно-мостовых парков болгарской армии. До этого Болгария поставила Киеву большое количество боеприпасов советского и болгарского производства.

Ранее технику София получала как союзник СССР, а теперь готова направлять ее для боевых действий против России. В свое время именно благодаря Российской империи Болгария стала независимым государством, за свободу болгар от Османской империи сражались русские солдаты и офицеры в XIX веке.

В XX веке Болгария «отплатила» за это России и СССР, будучи союзником Германии в двух мировых войнах, а после менее чем пятидесятилетнего этапа советско-болгарской дружбы вернулась к сотрудничеству со странами Запада в качестве члена НАТО.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Tourbillon
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14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:54
    +5
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    — «... Единоверная нам Болгария, недавно ещё освобождённая от турецкого рабства братскою любовью и кровью русского народа, открыто стала на сторону врагов Христовой веры, славянства, России» ...
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    (Из Манифеста Николая II от 5 октября 1915 год)



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    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:00
      +3
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      открыто стала на сторону врагов Христовой веры, славянства, России

      А сейчас открыто стала на сторону врагов и уничтожению православной веры славянства.
    2. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 11:18
      0
      Плевать им на веру... Там другое.
      Пустите через нас ваш газ - иначе мы подставим вас...
      Вот что там намечается. И возможно, им уже отказали.
      Как бы ни было фигово, на месте Богарии, всем парламентом и всей страной, я бы другое решение принял - разукомплектовать и переплавить советскую технику...
      Они не российская - она советская. Это после-Горбачёвская, Ельцинская Россия, не ударила по войскам НАТО, когда они громили Югославию, превращали её в ничто.
      Но СССР делал совершенно другое, он защищал, от делал стабильной жизнь многих государст, в т.ч. государств Варшавского договора.
      В память о единении людей, в память об идее лучшего удела для человечества, недоведённой до конца, преданной и растоптанной, но такой же необходимой людям сегодня, в память о прошлом, которое не в пример лучше сегодняшнего дня - в память обо всём этом было бы правильным так и оставить всю советскую технику на местах.
      Ведь именно в сегодняшние дни становится ясно, почему её делалось так много, для всех - не для того, чтобы приходить с наркотными печеньками на площадь и травить людей идеями ненависти к общечеловеческим ценностям, как сделала старая карга Нуланд - нет не для этого.
      СССР ничего не завоёвывал, но много чего защищал, и много кому доверял, поэтому и технику присылал - чтобы у людей было достоинство и вера в будущее.
      Вот поэтому отсылать сейчас советские танки на Украину это преступление не только против России - это, прежде всего, преступление против самих себя.
      Не будете вы дальше никому нужны, глупые беспомощные страны, и измельчаете ещё больше, если предадите общую для всех нас память...
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:55
    +3
    Ещё весной 2022 выдал инсайдерскую информацию кому надо, что братушки шлют вна Украину патроны под видом консервов.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 11:07
      +2
      братушки

      Были братушки да все вышли. Теперь их так язык не поворачивается называть.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:59
    +1
    Как я "люблю" читать подобные сообщения! А, то тут мне доброхоты все объясняли, что то про братушек и, что они не виноваты и, что это правительство у них такое. Причем, по жизни. Да, да, охотно верю!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:59
    0
    Власти Болгарии допустили вероятность передачи Украине около 100 единиц бронированной техники советского производства
    А сколько передали до этого и всякого наверное сами счет потеряли. Болгарские б/п еще в 2014 светились на Донбассе.
    Болгария «отплатила» за это России и СССР, будучи союзником Германии в двух мировых войнах...
    Вот уж действительно мировая политическая содержанка паразитирующая притулившись, по ее пониманию, к сильному.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:00
    +1
    На каждого иудушку найдется своя осина и веревка, время расставит все на свои места.
  6. monetam
    monetam Сегодня, 11:01
    +2
    Болгария осталась фактически единственной восточноевропейской страной, которая не передавала Украине всю свою советскую российскую тяжелую технику. Значит, советской и российской техники в славянских странах не останется совсем.
  7. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 11:03
    +3
    Во всех мировых войнах Болгария была против России.Откуда пошла эта фантастика про болгар-братушек?Чем такие родственники уж лучше быть сиротой...
  8. Roust
    Roust Сегодня, 11:05
    +3
    Надеюсь, их, всех предателей - славян, настигнет кара, а нам - горький урок : не надо быть добродушными. Ко всем. Особенно, в ущерб нашему народу и интересам государства.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 11:17
      -1
      Это традиционная и основополагающая русская черта. Если русские откажутся от всепрощенничества и милосердия, то перестанут быть русскими, а превратятся в некое подобие квази-немцев первой половины ХХ века. Этакие рациональные аккуратные мясники.
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:06
    0
    Власти Болгарии допустили вероятность передачи Украине около 100 единиц бронированной техники советского производства.
    За этими уж точно не заржавеет! angry Продажность в крови. История об этом знаем очень много фактов.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:18
    0
    Болгария рассматривает вопрос о передаче Украине около 100 единиц бронетехники советского производства
    А кого из правящих, в странах гейропы, полосатики ещё не подмяли под себя? Впрочем ... сами народы тех стран такое и выбирали ...