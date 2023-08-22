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Business Day: ЭКОВАС нужно хорошо подумать, прежде чем вторгаться в Нигер

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Business Day: ЭКОВАС нужно хорошо подумать, прежде чем вторгаться в Нигер

Ситуация вокруг Нигера продолжает оставаться напряжённой с конца июля, когда военные отстранили от власти прозападного президента страны Мохаммеда Базума.


Действия военных не поддержали во Франции, исторически имеющей здесь свои интересы, а также в ряде африканских стран. Начались разговоры о возможном военном вмешательстве в ситуацию в Нигере.

Региональный союз стран Западной Африки ЭКОВАС быстро отреагировал на госпереворот в Нигере, введя ряд серьезных коммерческих, экономических и финансовых санкций против хунты, отмечает издание Business Day.

Однако на повестки дня стоит вопрос военного вмешательства ЭКОВАС в Нигере. Но в западноафриканских странах не все
готовы поддержать эти действия. Как пишет Business Day, страны ЭКОВАС сами находятся в непростом экономическом и военно-политическом положении и вмешательство в дела Нигера может только усугубить ситуацию в самих этих странах.

В крупнейшей стране ЭКОВАС, Нигерии, эксперты призывают не позволять западным державам втянуть себя в войну в Нигере. По словам ряда аналитиков Нигерии, они не понимают, как страна может думать о военном вмешательстве в Нигере, несмотря на очевидную нагрузку на военных внутри страны, которая повлияла на их способность сдерживать волну террористических атак и ежедневных убийств по всей стране. Однако президент Нигерии Тинубу, вероятно, хочет отвлечь внимание от внутренних проблем своим вторжением в Нигер, отмечает Business Day.

По словам аналитика по международной безопасности Дэвида Отто, вмешательство ЭКОВАС может привести к распространению войны по всей Западной Африке.

Кроме того, стоит напомнить, что ЭКОВАС – это экономическое сообщество западноафриканских стран, которое было создано исключительно для экономической интеграции государств Западной Африки, а не для вмешательства во внутренние дела другой страны.

Однако есть предположения, что блок могут подталкивать к вмешательству западные страны, в частности, Франция, интересы которой сильно пострадали после смены власти в Нигере.

Между тем, после встречи глав оборонных ведомств государств-членов ЭКОВАС в столице Ганы было заявлено, что блок без колебаний вторгнется в Нигер, если все усилия обратить вспять государственный переворот в стране потерпят неудачу.

Всеми доступными средствами конституционный порядок в стране будет восстановлен

- заявил комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам и безопасности Абдель-Фатау Муса.
Использованы фотографии:
Википедия/Orlovic
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:03
    +1
    Комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам и безопасности Абдель-Фатау Муса - это африканский доморощенный боррелька? Ну тогда мира точна не будет, снаряды будут закупать из Фонда помощи голодающим, к бабке не ходи.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:06
    0
    Business Day: ЭКОВАС нужно хорошо подумать, прежде чем вторгаться в Нигер
    recourse "А ты разве думаешь когда задачки решаешь?" - "Брысь!" feel (В стране не выученных уроков feel )
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:07
    +1
    Всеми доступными средствами конституционный порядок в стране будет восстановлен - заявил комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам и безопасности Абдель-Фатау Муса
    Ну прямо "африканский Боррель", такой же "воинственный и решительный" в отношении чужой страны. Вот только до сих пор не могут въехать, что разжигают войну на своих границах и чем это обернется для их стран.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:09
    0
    Француженка гадит!
    ..................................
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 13:11
    0
    Всеми доступными средствами конституционный порядок в стране будет восстановлен
    Это как? Прямо таки любой ценой за чужой порядок?
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:12
    +2
    заявил комиссар ЭКОВАС

    Прямо таки мировое поветрие. Стоит никому неизвестному чиновнику занять пост с названием, начинающимся словом "комиссар", как у него тут же переклинивает мозги и тянет воевать. Даже если он афрозадый. Чего тогда ждать от всяких боррелей, ляйн или вообще синкявичусов. wassat
  7. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 13:16
    0
    ЭКОВАС нужно хорошо подумать, прежде чем вторгаться в Нигер

    Команду ФАСС! надо выполнять бегом!
  8. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 13:22
    0
    Вообще-то Нигерия -весьма населённая страна (как РФ) и тоже продаёт очень нехилое количество углеводородов. Так вот, пути транспортировки и места добычи весьма уязвимы. В принципе. если они в Нигерии пострадают, то вырастут мировые цены на углеводороды. Что на руку РФ.

    Отсюда вывод. Если руководству Нигерии не плевать на интересы СОБСТВЕННОЙ страны и её народа, то оно должно очень аккуратно себя вести по отношению к РФ и её интересам в Африке. Подхалимаж вовсе не обязателен, но вот вести себя так, чтобы в случае эксцессов против интересов РФ на Нигерию даже никто не подумал. Иное -слабоумие\безответственность и\или государственная измена, работа за чужие интересы и против Нигерии.