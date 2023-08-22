Business Day: ЭКОВАС нужно хорошо подумать, прежде чем вторгаться в Нигер

Всеми доступными средствами конституционный порядок в стране будет восстановлен

Ситуация вокруг Нигера продолжает оставаться напряжённой с конца июля, когда военные отстранили от власти прозападного президента страны Мохаммеда Базума.Действия военных не поддержали во Франции, исторически имеющей здесь свои интересы, а также в ряде африканских стран. Начались разговоры о возможном военном вмешательстве в ситуацию в Нигере.Региональный союз стран Западной Африки ЭКОВАС быстро отреагировал на госпереворот в Нигере, введя ряд серьезных коммерческих, экономических и финансовых санкций против хунты, отмечает издание Business Day.Однако на повестки дня стоит вопрос военного вмешательства ЭКОВАС в Нигере. Но в западноафриканских странах не всеготовы поддержать эти действия. Как пишет Business Day, страны ЭКОВАС сами находятся в непростом экономическом и военно-политическом положении и вмешательство в дела Нигера может только усугубить ситуацию в самих этих странах.В крупнейшей стране ЭКОВАС, Нигерии, эксперты призывают не позволять западным державам втянуть себя в войну в Нигере. По словам ряда аналитиков Нигерии, они не понимают, как страна может думать о военном вмешательстве в Нигере, несмотря на очевидную нагрузку на военных внутри страны, которая повлияла на их способность сдерживать волну террористических атак и ежедневных убийств по всей стране. Однако президент Нигерии Тинубу, вероятно, хочет отвлечь внимание от внутренних проблем своим вторжением в Нигер, отмечает Business Day.По словам аналитика по международной безопасности Дэвида Отто, вмешательство ЭКОВАС может привести к распространению войны по всей Западной Африке.Кроме того, стоит напомнить, что ЭКОВАС – это экономическое сообщество западноафриканских стран, которое было создано исключительно для экономической интеграции государств Западной Африки, а не для вмешательства во внутренние дела другой страны.Однако есть предположения, что блок могут подталкивать к вмешательству западные страны, в частности, Франция, интересы которой сильно пострадали после смены власти в Нигере.Между тем, после встречи глав оборонных ведомств государств-членов ЭКОВАС в столице Ганы было заявлено, что блок без колебаний вторгнется в Нигер, если все усилия обратить вспять государственный переворот в стране потерпят неудачу.- заявил комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам и безопасности Абдель-Фатау Муса.