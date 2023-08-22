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Американская пресса: Для США выгодны мирные переговоры на Украине, чтобы не допустить победы России

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Американская пресса: Для США выгодны мирные переговоры на Украине, чтобы не допустить победы России

Правительство США должно стараться добиться перемирия в вооруженном конфликте на Украине, пока Россия не одержала победу в вооруженном конфликте, а НАТО не понес репутационные потери. Кроме того, решение украинского кризиса поможет США полностью сосредоточиться на сдерживании Китая.


В американском издании National Interest опубликована статья, авторы которой подчеркивают, что западные поставки вооружений мало помогают киевскому режиму, а вероятность достижения украинской армией каких-либо успехов в наступлении уменьшается с каждым днем.

Авторы издания полагают, что "корейский" сценарий, предполагающий временную заморозку конфликта, становится далеко не худшим для США, так как позволил бы Вашингтону снизить возросшую напряженность в отношениях с Москвой и обеспечить восстановление диалога о будущем направлении европейской архитектуры безопасности. Однако перемирие, предполагающее заморозку конфликта по линии фронта стало бы возможным лишь в случае, если бы Россия нуждалась в прекращении боевых действий, в чем авторы опубликованного в National Interest материала обоснованно сомневаются.

ВС РФ успешно отражают наступление украинской армии на южном направлении и наступают на севере. Внутренняя обстановка в России остается стабильной, и Москва стремится к победе, а не к заключению перемирия и "корейскому сценарию".
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18 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:40
    +11
    Об этом нужно было думать в 2022, года в Стамбуле палки в колеса вставляли....., на кону тогда стоял только Крым, сегодня география другая - 20 % территории окраины (+4 области) и глазки уже смотрят в сторону Одессы. А в декабре 2021 еще можно было заболтать..., торговаться, туда-суда, типа вести диалог. Однако гордыня!
    Дальше про Боржоми....
    1. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 12:31
      -3
      Территориальные проблемы России и Китая связаны. Лично мне непонятно, почему до сих пор Китай не обострил отношение с Тайванем и не начал вторжение. Такое ощущение, что они просто дурака валяют.
      Наверно думают, что Китай - великий. А потому он не опаздывает - он задерживается. Ну-ну...
      Думают, наверное, может выбирать придётся с кем воевать. Ведь, Тайвать останется Тайванем, но ноужны китайцам российские территории. в первую очередь.
      Одно могу на это сказать - есть ядерные бомбы, а есть ядерные мины. Не достанется в итоге ничего. Ни японцам, ни китайцам. Кроме больших проблем с экологией.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:11
      +1
      NI это не американское издание. Это представирель "мягкой силы" РФ на территории США.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    +4
    пока Россия не одержала победу в вооруженном конфликте, а НАТО не понес репутационные потери.
    А американцы не задумывались зачем нам такие переговоры о "перемирии" если они планируются в расчете не дать нам победить и не подорвать имидж НАТО? Или считают, что если это предложат Сша, то российская сторона обязательно на это пойдет не считаясь со своими интересами? То, что выгодно американцам не может быть выгодно нам - аксиома.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 11:50
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Или считают, что если это предложат Сша, то российская сторона обязательно на это пойдет не считаясь со своими интересами?

      Вы правы, америкосы никак не могут избавиться от своего комплекса превосходства. А я бы пошел даже на откровенную ложь в отношении их, т.е. заключил перемирие, (если оно необходимо России) а через какое-то время забрал бы ту часть Украины которая нам нужна. Пусть хоть обгадятся от своих воплей.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 11:50
      0
      Американцы знают, где находятся эрогенные зоны у визави. Заморозка конфликта на текущей линии плюс снятие западных санкций против России (по крайней мере большей части, включая SWIFT и т.д.). Кремлёвские клюнут. Ихние мушкетёры против наших дровосеков может и не потянут, а вот торговаться они умеют знатно.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 12:16
        0
        Цитата: Roma-1977
        Кремлёвские клюнут. Ихние мушкетёры против наших дровосеков может и не потянут, а вот торговаться они умеют знатно.

        На Линию Керзона намекаете? Два раза у Запада это прокатило
  3. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 11:46
    +4
    сейчас я за зелю am
    никаких переговоров wassat
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 12:37
      0
      Цитата: nepunamemuk
      никаких переговоров

      А если Зелю уговорить, с голым задом и по минному полю?
  4. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 11:48
    +1
    разговоры нужно было вести до СВО - но мы открыты к разговорам - без всяких перемирий - проходили
    зиму ждём - чтобы перейти Днепр
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:58
    -1
    Кроме того, решение украинского кризиса поможет США полностью сосредоточиться на сдерживании Китая.

    Вот-вот. Путин договорился с товарищем Си не очень спешить с разгромом ВФУ?
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:00
    +1
    Главное что решат НАШИ правители а все эти заявления от США и Е. С. так пустопорожнее, сейчас судьба Украины решается в Кремле.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 12:41
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Главное что решат НАШИ правители а все эти заявления от США и Е. С. так пустопорожнее, сейчас судьба Украины решается в Кремле.

      Как говаривал гнуснопамятный Бжезинский(которого все почему-то считают поляком)- “Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша элита или уже наша?"
  7. uralex
    uralex Сегодня, 12:22
    +5
    Для США выгодны мирные переговоры на Украине

    Да еще бы не выгодны:
    1. Сохранение остатков репутации.
    2. Заморозка очага напряженности до нужного им момента.
    3. Работа над ошибками.
    Да и вообще, сохранение Украины с действующим политическим режимом - это и будет проигрышем для России...
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 12:53
      0
      Цитата: uralex
      Да и вообще, сохранение Украины с действующим политическим режимом - это и будет проигрышем для России...

      Другой сценарий. Мир и запустить антимайдан 2.0. Первая версия более чем успешная. Вторая версия просто сметет хунту.
      Как пример Крымская война. По результатам продули, причем потеряли совсем не много. Пару протекторатов и без контрибуций. А по факту Немчура вошла в Париж и трындец англо - французской коалиции
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:39
    0
    Понятно, что кому и зачем.
    А вот, что именно и когда произойдёт, это вопрос?!
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:42
    +3
    Никакого перемирия. Март 2022-позор российской дипломатии: переговоры должны проходить в Измаиле; капитуляция нацистской Украины должна быть подписана на походном барабане.
  10. guest
    guest Сегодня, 13:21
    0
    Однако перемирие, предполагающее заморозку конфликта по линии фронта стало бы возможным лишь в случае, если бы Россия нуждалась в прекращении боевых действий, в чем авторы опубликованного в National Interest материала обоснованно сомневаются.

    Если под Россией подразумевать её народ, то так оно и есть такой мир нам не нужен, но есть ещё Абрамович и ко, мечтающие об очередном похабном мире.