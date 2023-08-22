Правительство США должно стараться добиться перемирия в вооруженном конфликте на Украине, пока Россия не одержала победу в вооруженном конфликте, а НАТО не понес репутационные потери. Кроме того, решение украинского кризиса поможет США полностью сосредоточиться на сдерживании Китая.
В американском издании National Interest опубликована статья, авторы которой подчеркивают, что западные поставки вооружений мало помогают киевскому режиму, а вероятность достижения украинской армией каких-либо успехов в наступлении уменьшается с каждым днем.
Авторы издания полагают, что "корейский" сценарий, предполагающий временную заморозку конфликта, становится далеко не худшим для США, так как позволил бы Вашингтону снизить возросшую напряженность в отношениях с Москвой и обеспечить восстановление диалога о будущем направлении европейской архитектуры безопасности. Однако перемирие, предполагающее заморозку конфликта по линии фронта стало бы возможным лишь в случае, если бы Россия нуждалась в прекращении боевых действий, в чем авторы опубликованного в National Interest материала обоснованно сомневаются.
ВС РФ успешно отражают наступление украинской армии на южном направлении и наступают на севере. Внутренняя обстановка в России остается стабильной, и Москва стремится к победе, а не к заключению перемирия и "корейскому сценарию".