Правительство США должно стараться добиться перемирия в вооруженном конфликте на Украине, пока Россия не одержала победу в вооруженном конфликте, а НАТО не понес репутационные потери. Кроме того, решение украинского кризиса поможет США полностью сосредоточиться на сдерживании Китая.В американском издании National Interest опубликована статья, авторы которой подчеркивают, что западные поставки вооружений мало помогают киевскому режиму, а вероятность достижения украинской армией каких-либо успехов в наступлении уменьшается с каждым днем.Авторы издания полагают, что "корейский" сценарий, предполагающий временную заморозку конфликта, становится далеко не худшим для США, так как позволил бы Вашингтону снизить возросшую напряженность в отношениях с Москвой и обеспечить восстановление диалога о будущем направлении европейской архитектуры безопасности. Однако перемирие, предполагающее заморозку конфликта по линии фронта стало бы возможным лишь в случае, если бы Россия нуждалась в прекращении боевых действий, в чем авторы опубликованного в National Interest материала обоснованно сомневаются.ВС РФ успешно отражают наступление украинской армии на южном направлении и наступают на севере. Внутренняя обстановка в России остается стабильной, и Москва стремится к победе, а не к заключению перемирия и "корейскому сценарию".