Я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта

Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич провели встречу, на которой обсуждался ряд важных для обеих стран вопросов. Об этом сообщает украинская пресса.Как отметил по итогам встречи сербский президент Вучич, разговор с Зеленским выдался «открытым и хорошим». Он подчеркнул, что обсуждались важные для Сербии и Украины, а также всего мира вопросы.- заявил Вучич.В свою очередь, Зеленский отметил, что говорил с сербским коллегой о «будущем наших народов в общем европейском доме». В частности, обсуждалась и ситуация в Косово и Метохии. Ранее Вучич предупреждал Киев, что он лишится своих «козырей», если признает независимость Косово и Метохии.Как известно, Сербия является одной из немногих европейских стран, пытающихся демонстрировать нейтралитет в украинском конфликте. Но Вучичу делать это становится все труднее и труднее. Поэтому ему приходится заявлять о признании территориальной целостности Украины, но при этом он все еще не вводит санкции против России, понимая, что такое решение в штыки воспримет сербское общество.Зеленский, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы «продавить» Вучича и добиться большей солидарности Белграда с Киевом. Не исключено, что постепенно эту цель киевскому режиму и его западным покровителям реализовать все же удастся, так как стремление «усидеть на двух стульях», демонстрируемое Вучичем, в конечном итоге может закончиться его присоединением к Западу в антироссийских санкциях.