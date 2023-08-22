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Президент Сербии назвал «хорошим и открытым» разговор с главой киевского режима Зеленским

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Президент Сербии назвал «хорошим и открытым» разговор с главой киевского режима Зеленским

Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич провели встречу, на которой обсуждался ряд важных для обеих стран вопросов. Об этом сообщает украинская пресса.


Как отметил по итогам встречи сербский президент Вучич, разговор с Зеленским выдался «открытым и хорошим». Он подчеркнул, что обсуждались важные для Сербии и Украины, а также всего мира вопросы.

Я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта

- заявил Вучич.

В свою очередь, Зеленский отметил, что говорил с сербским коллегой о «будущем наших народов в общем европейском доме». В частности, обсуждалась и ситуация в Косово и Метохии. Ранее Вучич предупреждал Киев, что он лишится своих «козырей», если признает независимость Косово и Метохии.

Как известно, Сербия является одной из немногих европейских стран, пытающихся демонстрировать нейтралитет в украинском конфликте. Но Вучичу делать это становится все труднее и труднее. Поэтому ему приходится заявлять о признании территориальной целостности Украины, но при этом он все еще не вводит санкции против России, понимая, что такое решение в штыки воспримет сербское общество.

Зеленский, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы «продавить» Вучича и добиться большей солидарности Белграда с Киевом. Не исключено, что постепенно эту цель киевскому режиму и его западным покровителям реализовать все же удастся, так как стремление «усидеть на двух стульях», демонстрируемое Вучичем, в конечном итоге может закончиться его присоединением к Западу в антироссийских санкциях.
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5 комментариев
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  1. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 11:23
    +1
    Насчет Косова и Метохии очень в тему. Кураторы требуют признать, а тут такая засада…
  2. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 11:26
    +1
    Позабыли историю...братья-славяне! Разве кровь русских солдат была пролита напрасно? Да уж...отплатили за СВОБОДУ...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:27
    0
    Как отметил по итогам встречи сербский президент Вучич, разговор с Зеленским выдался «открытым и хорошим»
    А в чем открытость и прелесть этого разговора заключалась? Может в том, что
    Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта
    Понятно, что у Сербии больной вопрос - Косово, но зачем же самому залазить в ловушку подготовленную Западом в т.ч. и через Киев?
  4. ААК
    ААК Сегодня, 11:28
    0
    Краеугольные вопросы: а что критически важное для промышленности либо сельского хозяйства нам поставляет Сербия? Есть ли сейчас хоть какое-то транспортное сообщение между нашими странами? Если на оба вопроса ответы "нет", то считаю абсолютно неважным, введёт-ли Сербия санкции... Сербы вроде и не такие двуличные свиньи, как болгары, но им нет смысла корячиться против всего евросоюза во главе с матрацами, пусть упираются по своему Косово, но не стоит им что-либо декларировать на счёт признания территориальной целости бандеростана
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:29
    0
    Хороший и открытый разговор с Нью-Гитлером? Молодец Вучич. Может ещё оружия фюреру подкинет, ну так, по-тихому. Жить-то надо, западу угождать. (Рука-лицо)