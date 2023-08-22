Политик Рогов сообщил об ударах ВКС РФ фугасными авиабомбами по украинским формированиям в районе Орехова

В районе города Орехов на Запорожском направлении авиация ВС РФ нанесла удары фугасными авиационными бомбами по местам скопления личного состава и военной техники ВСУ. Об этом заявил руководитель общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Как отметил Рогов, утром во вторник тактическая авиация ВКС РФ нанесла удары по украинским формированиям. Удары наносились по скоплениям тяжелой техники, предназначенной для участия в боевых действиях на Ореховском участке Запорожского направления.
Именно со стороны Орехова украинские формирования наступают на Работино. В самом населенном пункте Работино продолжаются ожесточенные бои, прорвавшиеся в него украинские боевики пытаются закрепиться в центре села. Российские войска наносят по ним сильные удары, приводящие к большим потерям в личном составе и технике.
Обстановка вокруг Работино остается сложной. Российским военным удалось отбить шесть атак украинских формирований. Но командование ВСУ не считается с потерями, бросая все новые и новые штурмовые группы на населенный пункт.
Такая ожесточенность украинских формирований понятна: киевский режим очень сильно нуждается в демонстрации хоть каких-то успехов на фронте на фоне полного провала контрнаступления ВСУ, которое ранее широко анонсировалось как «победоносное». Но в реальности это контрнаступление привело лишь к «перемалыванию» колоссальных людских ресурсов украинских войск.