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Американская газета: Российская армия готовится к штурму Купянска

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Американская газета: Российская армия готовится к штурму Купянска

Западные издания, не так давно с восторгом предвещавшие невиданные и быстрые победы ВСУ в ходе контрнаступления, со все большим скептицизмом оценивают его сегодняшние результаты, да и будущие тоже. Более того, объективно анализируя ситуацию на фронте, даже американская пресса признает, что как раз российская армия продвигается вперед на некоторых направлениях, причем постоянно развивая успех и занимая (освобождая) все новые территории.


Американская деловая газета Wall Street Journal (WSJ) опубликовала статью, в которой открыто признает успешное наступление ВС РФ на Купянском направлении Запорожского фронта, предрекая скорый штурм нашей армией этого российского города. Конечно, материал вышел не без толики проукраинской пропаганды.

Так, автор статьи утверждает, что село Синьковка в четырнадцати километрах к северо-востоку от Купянска, о взятии которого ВС РФ вчера сообщали некоторые российские военкоры, все еще находится в «серой зоне». Утверждается, что дальнейшему продвижению российских войск препятствуют минные поля, которые ВСУ установили севернее села.

Сейчас российские военные ведут штурмовые действия к северу от Купянска небольшими группами. Причем, сообщает автор, сформированы они как из отрядов воздушного десанта, так и «бывших заключенных». Видимо, тема участия в боях на стороне ВС РФ бывших осужденных не дает покоя западным журналистам после того, как в прошлом году «Вагнер» некоторое время набирал в свои ряды отбывающих наказание лиц. Достоверность этой информации вызывает большие сомнения.

На южном направлении российские войска также ведут наступление с целью занять весь восточный берег реки Оскол и захватить стратегические высоты, окружающие Купянск с востока, признает WSJ.

Продолжая анализ ситуации, автор пишет, что успешное продвижение ВС РФ на севере мешает украинским войскам перебросить дополнительные силы на южный участок, где ВСУ третий месяц кряду пытаются прорвать российскую оборону на нескольких участках. Таким образом российское командование рассчитывает затянуть украинское контрнаступление до осени, когда вести его станет намного сложнее в силу погодных условий.

Заканчивая статью, автор пишет, что Москва намеренно реализует стратегию затягивания конфликта, превращая его в войну на истощение. В этом случае «Россия с ее огромным военно-промышленным комплексом и населением, в три раза превышающим население Украины, будет иметь явное преимущество», вполне справедливо заключает WSJ.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. sepal81
    sepal81 Сегодня, 11:44
    0
    "населением, в три раза превышающим население Украины" - какие три раза, минимум раз в пять, если также "грамотно" они подсчитывали и кол-во российских сил и вооружений, дык неудивительно, что терпят неудачи request
    1. CheeRock
      CheeRock Сегодня, 11:47
      -1
      Да уже, как бы не в семь раз по населению.
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 11:47
    +5
    Синьковка мечется к Купянску и обратно, за последние два дня расстояние между ними менялось от 4 до 14 километров в разных статьях.

    Вообще, забавно наблюдать, как WSJ пытается смягчить ситуацию. И Синьковку отодвинуло и в серую зону её поместило, замедлило продвижение ВС РФ минами и сократило разницу в населении до 3 раз. Забавные
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:54
    +1
    То, что признают успешные действия ВС РФ - хорошо, то, что пытаются хоть как-то оправдать действия ВСУ - предсказуемо. А вот пытаться анализировать, что и за чем делает Москва да еще с американской колокольни - дело неблагородное и зачастую провальное.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:58
    0
    Если свалите с окраины, все закончится в течении двух-трех недель...., с нашей стороны никто ничего не затягивает. При отсутствии поставок вооружений с запада все давно закончилось бы и были живы и здоровы, как минимум 300 -400 тыс. славян..... Но кто-то этого точно не хочет, про суверенитет и территориальную целостность окраины нужно было в декабре 2021 г. рассуждать, на худой конец, в Стамбуле ставить точку. Боржоми ннаадо?