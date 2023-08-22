Американская газета: Российская армия готовится к штурму Купянска

Западные издания, не так давно с восторгом предвещавшие невиданные и быстрые победы ВСУ в ходе контрнаступления, со все большим скептицизмом оценивают его сегодняшние результаты, да и будущие тоже. Более того, объективно анализируя ситуацию на фронте, даже американская пресса признает, что как раз российская армия продвигается вперед на некоторых направлениях, причем постоянно развивая успех и занимая (освобождая) все новые территории.Американская деловая газета Wall Street Journal (WSJ) опубликовала статью, в которой открыто признает успешное наступление ВС РФ на Купянском направлении Запорожского фронта, предрекая скорый штурм нашей армией этого российского города. Конечно, материал вышел не без толики проукраинской пропаганды.Так, автор статьи утверждает, что село Синьковка в четырнадцати километрах к северо-востоку от Купянска, о взятии которого ВС РФ вчера сообщали некоторые российские военкоры, все еще находится в «серой зоне». Утверждается, что дальнейшему продвижению российских войск препятствуют минные поля, которые ВСУ установили севернее села.Сейчас российские военные ведут штурмовые действия к северу от Купянска небольшими группами. Причем, сообщает автор, сформированы они как из отрядов воздушного десанта, так и «бывших заключенных». Видимо, тема участия в боях на стороне ВС РФ бывших осужденных не дает покоя западным журналистам после того, как в прошлом году «Вагнер» некоторое время набирал в свои ряды отбывающих наказание лиц. Достоверность этой информации вызывает большие сомнения.На южном направлении российские войска также ведут наступление с целью занять весь восточный берег реки Оскол и захватить стратегические высоты, окружающие Купянск с востока, признает WSJ.Продолжая анализ ситуации, автор пишет, что успешное продвижение ВС РФ на севере мешает украинским войскам перебросить дополнительные силы на южный участок, где ВСУ третий месяц кряду пытаются прорвать российскую оборону на нескольких участках. Таким образом российское командование рассчитывает затянуть украинское контрнаступление до осени, когда вести его станет намного сложнее в силу погодных условий.Заканчивая статью, автор пишет, что Москва намеренно реализует стратегию затягивания конфликта, превращая его в войну на истощение. В этом случае «Россия с ее огромным военно-промышленным комплексом и населением, в три раза превышающим население Украины, будет иметь явное преимущество», вполне справедливо заключает WSJ.