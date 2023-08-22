Военное обозрение
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Украинские работодатели придумали уловку, позволяющую избежать призыва ценных сотрудников в армию

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Украинские работодатели придумали уловку, позволяющую избежать призыва ценных сотрудников в армию

По свидетельству очевидцев, украинские работодатели придумали уловку, позволяющую избежать призыва ценных сотрудников. Для этого они принимают на работу новичка, которого не жалко, чтобы вскоре сдать его в военкомат.


Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Одесса».

Сотрудники отдела кадров предприятия изучают в сети интернет резюме соискателей, ищущих работу, обращая особое внимание на мужчин призывного возраста. Они приглашают своих «жертв» на работу, предлагая им самые выгодные условия. Чаще всего им предоставляют должности помощников или заместителей руководителя. Даже если человек проживает далеко от места работы, ему могут предложить служебный автомобиль, что бы он без проблем добирался на работу.

Спустя примерно две недели такой новоиспеченный «зам» получает повестку от военкомата и оказывается в рядах ВСУ. А другой, более ценный и давно работающий сотрудник продолжает трудиться на благо компании и ее руководства.

Автор поста призывает соотечественников не терять бдительности и желает им своевременно распознавать такие ловушки.

Сейчас украинские мужчины предпочитают работать без оформления, чтобы не оказаться на передовой. Ведь даже «бронь» не является «страховкой» от мобилизации.

Даже наоборот. Как сообщалось в украинской прессе, на Украине нередко призывают на военную службу по спискам сотрудников, которым положено освобождение от призыва. Поэтому зачастую руководство предприятий не подает в военкоматы такие списки, чтобы уберечь ценных работников от службы в ВСУ.
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13 комментариев
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  1. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 11:39
    +3
    Отличная новость. Чем больше ТАКОГО у них, тем лучше для нас.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 11:42
      -1
      Цитата: acetophenon
      Чем больше ТАКОГО у них, тем лучше для нас.

      Не понял. Разжуйте .
      1. General Failure
        General Failure Сегодня, 11:46
        +1
        Если просите разжеванное, то можете получить разжеванное и переваренное.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 11:57
      +5
      Цитата: acetophenon
      Отличная новость. Чем больше ТАКОГО у них, тем лучше для нас.

      В полне законный метод. Моб предписание одинаков, что у них, что у Нас. На предприятие спускают запрос на нужные ВУС, вынь да положь, иначе приличный штраф и гайки закрутят по самое небалуйся. А тут просто подставное мясо
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:08
      +2
      А в самом деле,чем лучше?Меньше призовут в ВСУ?Отнюдь..
    4. Mister X
      Mister X Сегодня, 13:03
      0
      Вспомнил Золотой телёнок
      Я – зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом"...

      Теперь не сидеть, а воевать нанимают
    5. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:48
    +2
    украинские работодатели придумали уловку,
    Но при этом забывают, что на каждую хитрую найдется болт с резьбой, а на него ключ. Поэтому для тех кто не желает попасть на фронт замкнутый круг. Остается одно - в леса, в схроны до лучших времен.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:53
      +2
      А семья что есть будет? Я сейчас не про них, а вообще про людей при капитализме и цифровом концлагере.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 12:13
        0
        А семья что есть будет?
        А вас так волнуют семьи украинских мобилизованных или уклоняющихся от службы (хотя и сделали оговорку)? Для некоторых лучше в схроне на хлебе и воде чем в украинском черноземе. И каким боком "цифровой концлагерь" и украинская мобилизация?
  3. bravo77
    bravo77 Сегодня, 12:05
    -1
    т.е наши работодатели будут поступать честно,
    отдавать профи и набирать специалистов из азии
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 12:08
    -2
    тем временем в тольятти судя по всему у военкомов турне по заводам
    тоже нужна пехота
    https://youtu.be/X0u_GCOlpyM


  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:37
    0
    Украинские работодатели придумали уловку, позволяющую избежать призыва ценных сотрудников в армию
    . Голь на выдумки хитра, но при тотальной мобилизации гребут всех, кого можно и кого нельзя.
    А там, этот момент все ближе.
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 13:03
    0
    Цитата: dmi.pris1
    А в самом деле,чем лучше?Меньше призовут в ВСУ?Отнюдь..


    новость подана так будто ценные работники - это сплошь рембо и киборги
    а по факту мы имеем более эффективную мобилизацию с помощью бизнеса
    который сам заманивает и сдает людей