Украинские работодатели придумали уловку, позволяющую избежать призыва ценных сотрудников в армию

По свидетельству очевидцев, украинские работодатели придумали уловку, позволяющую избежать призыва ценных сотрудников. Для этого они принимают на работу новичка, которого не жалко, чтобы вскоре сдать его в военкомат.Об этом сообщает Telegram-канал «Типичная Одесса».Сотрудники отдела кадров предприятия изучают в сети интернет резюме соискателей, ищущих работу, обращая особое внимание на мужчин призывного возраста. Они приглашают своих «жертв» на работу, предлагая им самые выгодные условия. Чаще всего им предоставляют должности помощников или заместителей руководителя. Даже если человек проживает далеко от места работы, ему могут предложить служебный автомобиль, что бы он без проблем добирался на работу.Спустя примерно две недели такой новоиспеченный «зам» получает повестку от военкомата и оказывается в рядах ВСУ. А другой, более ценный и давно работающий сотрудник продолжает трудиться на благо компании и ее руководства.Автор поста призывает соотечественников не терять бдительности и желает им своевременно распознавать такие ловушки.Сейчас украинские мужчины предпочитают работать без оформления, чтобы не оказаться на передовой. Ведь даже «бронь» не является «страховкой» от мобилизации.Даже наоборот. Как сообщалось в украинской прессе, на Украине нередко призывают на военную службу по спискам сотрудников, которым положено освобождение от призыва. Поэтому зачастую руководство предприятий не подает в военкоматы такие списки, чтобы уберечь ценных работников от службы в ВСУ.