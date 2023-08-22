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Экс-президент США Трамп пошутил про свое уголовное преследование: «Прокурор считала, что я улечу в Россию»

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Экс-президент США Трамп пошутил про свое уголовное преследование: «Прокурор считала, что я улечу в Россию»

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал позицию окружного прокурора округа Фултон. Ранее прокурор настаивала на том, чтобы в отношении Трампа установили залог в размере 200 тысяч долларов.


Напомним, что ранее Трамп был отпущен под залог в 200 тысяч долларов после того, как явился в суд по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.

Я полагаю, она считала, что я могу сбежать. Что я улечу далеко-далеко, может быть, в Россию, Россию, Россию, делить с Владимиром номер с золотым куполом, чтобы меня больше никогда не видели и не слышали

- пошутил Трамп.

Он иронично задал вопрос, мог ли бы он сесть в свой самолет с «прикрепленным золотым Трампом на весь фюзеляж»? И сам ответил на него, что лучше «улететь коммерческим рейсом», ведь так бы его «никто не узнал».

Власти США пытаются всеми силами воспрепятствовать возможному выдвижению Трампа на пост президента в 2024 году. Трамп считается наиболее сильным конкурентом действующего президента США Джо Байдена. Победа Трампа, как считают его противники, может многое изменить во внутренней и внешней политике Соединенных Штатов.

Не исключено, что Трамп инициировал бы расследование деятельности семьи Байденов и их окружения, в том числе и по расходованию финансовой помощи Украине. Также Трамп неоднократно высказывался о необходимости завершения украинского конфликта и уверял, что мог бы сделать это в течение одних суток.
Использованы фотографии:
The White House
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20 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 11:57
    +3
    Никогда ШТИРЛИЦ не был так близок к провалу,))).
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:39
      0
      Цитата: Ропот 55
      Никогда ШТИРЛИЦ не был так близок к провалу,))).

      Та ведь это ТРАМП !
  2. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 11:58
    0
    с Владимиром номер с золотым куполом, чтобы меня больше никогда не видели и не слышали

    Вот его бы посадить бы во Владимирский централ.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:26
      +2
      Зачем? Пусть в Ростове с Януковичем на пару водку пьянствуют.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 12:32
      0
      Цитата: мордвин 3
      Вот его бы посадить бы во Владимирский централ.

      За измену Родине, только в штрафбат)))
    3. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 12:58
      0
      Цитата: мордвин 3
      Вот его бы посадить бы во Владимирский централ.

      Так это его сначала в Тверь надо везти. smile
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:59
    +3
    Товаристч Трамп, Ростов не резиновый.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 12:07
      +2
      Цитата: Румaтa
      Товаристч Трамп, Ростов не резиновый.

      Всё нормально, у нас их два. smile
      И, судя по золотым куполам, Трамп метит в первый - который Великий.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 12:27
        +2
        Типа, чтобы не пересекаться с шапкокрадом? Разумно.
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 12:04
    +1
    Я полагаю, она считала, что я могу сбежать. Что я улечу далеко-далеко, может быть, в Россию, Россию, Россию, делить с Владимиром номер с золотым куполом, чтобы меня больше никогда не видели и не слышали

    Ага. Размечтался. Полковник Трампов, ты разжалован в рядовые
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:08
    +1
    она считала, что я могу сбежать. Что я улечу далеко-далеко, может быть, в Россию, Россию, Россию, делить с Владимиром номер с золотым куполом, чтобы меня больше никогда не видели и не слышали
    А ведь шутку Трампа демократы с их "умищем" вполне могут принять за чистую монету. А пока содрали на всякий случай 200 тыс.
  6. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 12:16
    0
    один старик против другого старика
    бизнесмен против коррупционера sad
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 12:24
      0
      Цитата: nepunamemuk
      один старик против другого старика
      бизнесмен против коррупционера sad

      При том, что они ровесники, Трамп намного бодрее выглядит.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 12:37
        +1
        никогда не пил и не курил.. спортсмен.. военное училище.. вероятно сказывается.. да и вообще - чисто по человечески Трамп молодец, не каждый сможет пару раз разориться, а потом опять миллиарды заработать.. а вот нужен ли такой активный президент нам в США - вопрос.. хотя он вроде сосредоточен на внутренней политике в первую очередь...
  7. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:22
    0
    Здесь, в Италии, как и за рубежом, распространяется новость о том, что ТРАМП предстанет в четверг перед судом штата Джорджия, чтобы быть арестованным по собственному желанию.
  8. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 12:22
    -1
    Имала жаба гадюку.
    Текст администрации сайта не несёт полезной информации.
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:25
    +2
    Я полагаю, она считала, что я могу сбежать. Что я улечу далеко-далеко, может быть, в Россию, Россию, Россию, делить с Владимиром номер с золотым куполом, чтобы меня больше никогда не видели и не слышали

    - пошутил Трамп.
    Улетать, то только при помощи чартерного самолёта авиакомпании "Победа". Сложно найти, легко потерять и невозможно забыть. Кстати Стивен Сигал сделал своевременный и правильный выбор о чём совершенно не жалеет request good drinks
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:41
      0
      А вот Депардье походу свалил, не по вкусу пришлись лягухи из наших болот, не того роду-племени. Как по мне, они везде одинаковые, ну да специалистам и гурманам виднее. Не берусь судить, не вкушал.
  10. dzvero
    dzvero Сегодня, 12:44
    0
    Что я улечу далеко-далеко, может быть, в Россию

    лучше «улететь коммерческим рейсом»

    Вот и выяснилось про арестованный Ан-124 в Канаде. Не ошибка была, а запасной вариант для Трампа.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 13:21
      0
      Цитата: dzvero
      Вот и выяснилось про арестованный Ан-124 в Канаде. Не ошибка была, а запасной вариант для Трампа.

      Не маловато ли будет 120 тонн грузоподъёмности для Трампа с упаковками мелких немаркированных купюр? wink