Экс-президент США Трамп пошутил про свое уголовное преследование: «Прокурор считала, что я улечу в Россию»

Я полагаю, она считала, что я могу сбежать. Что я улечу далеко-далеко, может быть, в Россию, Россию, Россию, делить с Владимиром номер с золотым куполом, чтобы меня больше никогда не видели и не слышали

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал позицию окружного прокурора округа Фултон. Ранее прокурор настаивала на том, чтобы в отношении Трампа установили залог в размере 200 тысяч долларов.Напомним, что ранее Трамп был отпущен под залог в 200 тысяч долларов после того, как явился в суд по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.- пошутил Трамп.Он иронично задал вопрос, мог ли бы он сесть в свой самолет с «прикрепленным золотым Трампом на весь фюзеляж»? И сам ответил на него, что лучше «улететь коммерческим рейсом», ведь так бы его «никто не узнал».Власти США пытаются всеми силами воспрепятствовать возможному выдвижению Трампа на пост президента в 2024 году. Трамп считается наиболее сильным конкурентом действующего президента США Джо Байдена. Победа Трампа, как считают его противники, может многое изменить во внутренней и внешней политике Соединенных Штатов.Не исключено, что Трамп инициировал бы расследование деятельности семьи Байденов и их окружения, в том числе и по расходованию финансовой помощи Украине. Также Трамп неоднократно высказывался о необходимости завершения украинского конфликта и уверял, что мог бы сделать это в течение одних суток.