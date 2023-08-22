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По итогам использования в СВО новейший российский танк Т-14 «Армата» будет доработан

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По итогам использования в СВО новейший российский танк Т-14 «Армата» будет доработан

Одним из новейших образцов отечественного военно-промышленного комплекса, который применяется в боевых действиях в зоне СВО, является танк Т-14 «Армата».


Однако любому оружию в ходе использования в реальных боевых действиях может понадобиться внесение тех или иных изменений. Как сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, танк Т-14 «Армата» также решено доработать после анализа его использования в зоне СВО.

При этом источник не стал раскрывать конкретные детали изменений, очевидно, из-за соображений безопасности и секретности.

Ранее сообщалось, что несколько танков «Армата» были введены в бой группировкой «Юг» для проверки боевых машин в условиях реальных боевых действий. Затем их вывели с передовой.

Танк Т-14 – это боевой танк с необитаемой башней, создаётся на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Разработка танка началась в конце 2000-х годов. Впервые его представили широкой публике на параде 9 мая 2015 года.

Эту бронемашину называют также «стелс-танком» за её способность кардинально снижать видимость в трёх диапазонах – инфракрасном, магнитном и радиодиапазоне.

Все системы танка управляются единой системой управления боем с помощью программно-технических комплексов взаимодействия.
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19 комментариев
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  1. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 13:13
    0
    Вот это поворот!
    И что? Даже Арматы выпускать начнут?
    Самая главная доработка - замена орудия 125 мм на 152мм. По моему скромному мнению.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:15
      +3
      А смысл?Хотите из танка сделать САУ?
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 13:19
        -3
        Т-14 выпускается и с пушкой 152мм. По требованию заказчика.
    2. mark1
      mark1 Сегодня, 13:24
      +1
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Даже Арматы выпускать начнут?

      Здесь написано -
      решено доработать
      ...И всё.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:29
        0
        А доработать для чего?Естественно под требования МО РФ для последующих закупок.Или для чего по-вашему столько затрат и трудов вложенно за эти годы в Т-14?
  2. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 13:14
    0
    Чую будут у два танка, один технологичный и дорогой, для выставок и парадов, и другой, для войны.
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 13:18
      +1
      Как бы не было так, что оба от Звезды - производителя стендовых моделей. А то на полках у энтузиастов Армат больше, чем в армии.
  3. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 13:14
    +5
    Ваша статья слишком длинная для того, чтобы не сказать ничего ни о чём.
  4. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 13:14
    0
    Очень мало информации. Всё понимаю -секретность. Но если бы было желание, то инфы могло бы быть и немножко побольше.

    Ну а то, что будут дорабатывать с учётом реального боевого опыта -это +.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:14
    -1
    И тут "утрата технологий"? no recourse
  6. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:15
    +1
    применяется в боевых действиях в зоне СВО... Т-14 «Армата»
  7. guest
    guest Сегодня, 13:16
    0
    Одним из новейших образцов отечественного военно-промышленного комплекса, который применяется в боевых действиях в зоне СВО, является танк Т-14 «Армата».

    Применяется это вообще то означает в настоящее время, но как говорится:
    Затем их вывели с передовой.

    Что значит Т-14 «Армата больше не применяется.
  8. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:16
    0
    Основной вопрос - годится ли двигатель для войны?
  9. wlkw
    wlkw Сегодня, 13:16
    0
    Как то АРМАТА провоевала "тихенько тихенько", что про нее ничего и не слышно, если честно. То ли из соображений секретности, то ли по тому что это "полуфабрикат" и как бы чего не вышло с потерей имиджа .... Скорее всего, все вместе.
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 13:18
      0
      что-то нато то же не спешит свои самые современные танки на украине показывать.
  10. Юрий77
    Юрий77 Сегодня, 13:17
    +2
    Пока у каждого такого дорогого танка не будет своей штатной системы РЭБ против дронов, а так же КААЗ, работающей по всем направлениям в верхней полусфере - такие танки не должны быть на фронте. Это баснословные деньги на ветер!
  11. bravo77
    bravo77 Сегодня, 13:18
    -2
    по опыту использования в тылу?

    а вообще хорошая тема - начать очередной цикл доработок
  12. certero
    certero Сегодня, 13:26
    0
    Цитата: Constantin N
    что-то нато то же не спешит свои самые современные танки на украине показывать.

    Страны НАТО на Украине не воюют. А вот Россия воюет. И отсутствие войсках такого распиаренного танка показывает серьёзная недостатки нашей промышленности
  13. bravo77
    bravo77 Сегодня, 13:26
    -1
    Цитата: flSergius
    Как бы не было так, что оба от Звезды - производителя стендовых моделей. А то на полках у энтузиастов Армат больше, чем в армии.


    а ведь в 14 году ржали над украми, уничтожавших Арматы на донбассе
    есть в том меме что то кармическое и актуальное сегодня

    нельзя уничтожить то чего нет
    сегодня этот стеб работает в обратную сторону