По итогам использования в СВО новейший российский танк Т-14 «Армата» будет доработан

Одним из новейших образцов отечественного военно-промышленного комплекса, который применяется в боевых действиях в зоне СВО, является танк Т-14 «Армата».
Однако любому оружию в ходе использования в реальных боевых действиях может понадобиться внесение тех или иных изменений. Как сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, танк Т-14 «Армата» также решено доработать после анализа его использования в зоне СВО.
При этом источник не стал раскрывать конкретные детали изменений, очевидно, из-за соображений безопасности и секретности.
Ранее сообщалось, что несколько танков «Армата» были введены в бой группировкой «Юг» для проверки боевых машин в условиях реальных боевых действий. Затем их вывели с передовой.
Танк Т-14 – это боевой танк с необитаемой башней, создаётся на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Разработка танка началась в конце 2000-х годов. Впервые его представили широкой публике на параде 9 мая 2015 года.
Эту бронемашину называют также «стелс-танком» за её способность кардинально снижать видимость в трёх диапазонах – инфракрасном, магнитном и радиодиапазоне.
Все системы танка управляются единой системой управления боем с помощью программно-технических комплексов взаимодействия.