Становление и деятельность Коминтерна

В современных исторических мифологемах бытуют многочисленные зачастую неверные сведения о Коминтерне. Какое-либо серьезное изучение этой темы практически отсутствует.
Чтобы говорить о Коминтерне, необходимо, прежде всего, понять контекст. Первая мировая война была, как говорит исторический штамп, "беременна революциями". При этом многие пребывают в полной уверенности, что революция произошла только в России. Некоторые вспоминают революции в Германии и Австро-Венгрии. Однако, подобная картина мира является ошибочной. Практически весь мир в начале ХХ века был охвачен волнениями. Различные революционные движения и восстания, помимо Европы, были также в Азии и Латинской Америке.
По примеру Советской России повсеместно создавались советы, чаще всего во время стачек. Советы были и в Южной Африке, и в Бразилии и в Индии и даже в США. В ирландском графстве Лимерик была установлена советская власть, продержавшаяся 12 дней. Основная приливная волна восстаний наблюдалась весной 1919 года, когда вернувшиеся с войны ветераны столкнулись с многочисленными социальными проблемами. В Европе возникли Баварская, Венгерская, Словацкая и ряд других советских республик.
На фоне многочисленных восстаний и организованных рабочих движений был сформирован Коминтерн, представлявший собой масштабную и чрезвычайно эффективную организацию, обладавшую мощной структурой. Всего через месяц после создания Лиги наций, в марте 1919 года состоялся первый конгресс Коминтерна, в котором приняли участие делегации из ряда стран. Однако, мероприятием, на котором был полноценно создан Коминтерн, можно считать лишь второй конгресс.
Коминтерн изначально замысливался как партия, под руководством которой будет совершаться мировая революция. Однако, у этого объединения была и другая очень важная функция, представляющая собой так называемую "мягкую силу" Советского Союза. Под эгидой Коминтерна функционировало значительное количество радиостанций и издавалось огромное число периодических печатных изданий, в том числе запрещенных в большинстве стан мира журналов для солдат. В деятельности Коминтерна также принимали активное участие многие прогрессивные западноевропейские писатели: Ромен Роллан, Анри Барбюс, братья Манн, Лион Фейхтвангер, Стефан Цвейг и другие.