Если у вас китайский смартфон и китайские приложения, то китайцы знают про вас все!.. Они собирают даже зашифрованную информацию, чтобы потом всё расшифровать и использовать для разведки

Выяснилось, что в провале контрнаступления ВСУ виновны китайцы и TikTok. Именно из-за них украинская армия терпит поражения и несет потери на передовой.По крайней мере, такое мнение высказал эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев, которого пригласили на один из телеканалов Украины.Благодаря ему, украинцы узнали, что ВСУ мешали наступать не только кусты и мины, но также китайские хакеры и популярный во всем мире видеосервис, созданный в КНР.Согласно утверждению Якушева, украинские военные, выкладывая кадры в TikTok, якобы сами себе оказывают плохую услугу. По его словам, Пекин с помощью данного сервиса отслеживает информацию о дислокации подразделений ВСУ и передает ее россиянам. Приглашенный СМИ Украины киберспециалист утверждает, что из-за этого Киев теряет территории, а потом не может их вернуть.Якушев заявляет, что «коварные китайцы» стремятся получить максимальное количество данных через интернет, чтобы затем воспользоваться ими в разведывательных целях.- предостерегает Якушев жителей Незалежной.Собственно, украинские чиновники и эксперты достигли невиданных успехов в искусстве поиска виноватых. И даже если бы у боевиков не было гаджетов, они выдумали бы другую причину, оправдывающую неудачи ВСУ на фронтах.