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СМИ Украины: в провале контрнаступления ВСУ виновны китайцы и TikTok

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СМИ Украины: в провале контрнаступления ВСУ виновны китайцы и TikTok

Выяснилось, что в провале контрнаступления ВСУ виновны китайцы и TikTok. Именно из-за них украинская армия терпит поражения и несет потери на передовой.


По крайней мере, такое мнение высказал эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев, которого пригласили на один из телеканалов Украины.

Благодаря ему, украинцы узнали, что ВСУ мешали наступать не только кусты и мины, но также китайские хакеры и популярный во всем мире видеосервис, созданный в КНР.

Согласно утверждению Якушева, украинские военные, выкладывая кадры в TikTok, якобы сами себе оказывают плохую услугу. По его словам, Пекин с помощью данного сервиса отслеживает информацию о дислокации подразделений ВСУ и передает ее россиянам. Приглашенный СМИ Украины киберспециалист утверждает, что из-за этого Киев теряет территории, а потом не может их вернуть.

Якушев заявляет, что «коварные китайцы» стремятся получить максимальное количество данных через интернет, чтобы затем воспользоваться ими в разведывательных целях.

Если у вас китайский смартфон и китайские приложения, то китайцы знают про вас все!.. Они собирают даже зашифрованную информацию, чтобы потом всё расшифровать и использовать для разведки

- предостерегает Якушев жителей Незалежной.

Собственно, украинские чиновники и эксперты достигли невиданных успехов в искусстве поиска виноватых. И даже если бы у боевиков не было гаджетов, они выдумали бы другую причину, оправдывающую неудачи ВСУ на фронтах.

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19 комментариев
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  1. Квас
    Квас Сегодня, 12:43
    +6
    Мы все знаем, что мешает плохому танцору laughing
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 12:56
      +1
      Пошли в Тик-Ток...
      А оттуда трах-тибидох-тибидах!
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 13:18
      0
      Цитата: Квас
      Мы все знаем, что мешает плохому танцору

      - Мечтаю записаться в танцевальную студию
      - И что тебе мешает?
      - Показать?
      А так есть более стройная версия. Рассказать свой замысел и возмущать почему огребают люлей
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:44
    +1
    Следующее......только что на "Юмор ФМ" крутили:
    -Теперь он воет на Луну, ау, ау, ау...................
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:50
    +2
    Правильно говорит. У украинцев должны быть только айфоны!
    1. guest
      guest Сегодня, 13:05
      +1
      Цитата: Копчёный
      У украинцев должны быть только айфоны!

      Так Абрамович разорится если всем им айфоны покупать придётся. laughing lol
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:54
    -2
    Автор ВО опять придумал 90% сказанного в статье. Единственное, о чем говорит первоисточник - что Китай использует свои телефоны и ПО (тот же ТикТок) для сбора информации. Все остальное - про провал наступления, про передачу разведданных - отсебятина автора.
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:55
    +1
    В провале контрнаступления ВСУ виновны китайцы

    ***


    ***
  6. usr01
    usr01 Сегодня, 12:59
    +2
    Ну и каким.... чудаком (на букву "М") надо быть, что бы пользоваться смартфоном в армии??? (не только на линии соприкосновения...)
    И по Дарвину - кто пользуется - утилизировать, чтоб и не плодились...
    Вы думаете, что "отключили" Wi-Fi, СИМку, GPS и оно не работает? НИФИГА!
    Вы же лично "фотоаппарату" дали разрешение на "доступ к местоположению"! Так? Тааак! Нажали на пымпочку "ОК" ну так и получите! сделал фотку, на "флешке", ползком передал кому-то... а в самом "теле" jpeg'а данные и о сер.нум. аппарата, координаты, и т.д. Даже цифровик элементарный и тот все что знает - пишет (гад...)
    например -

    PS вообще в jpeg можно "запрятать" информацию до 5...10% от обьема файла! и если не знаешь как и с каким ключем запрятано - никогда не вытащишь.... НЕвозможно!
    1. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 13:04
      +1
      laughing Ну чего же вы раскрыли-то ... весь "коварный замысел" ? ))
      Десять из десяти людей со смартфонами - это дятлы ! )) Двое из ста, возможно, знают, чем, на самом деле, пользуются.
      Теперь продажи смартфонов упадут ! ))... А фотки с геолокацией и перечнем смертников на них всё равно будут выкладывать.
      Это называется - естественный отбор. Эволюцию нельзя остановить. Кто в школе учился наукам, а не проходил предметы мимо, как дурачёк на экскурсии с преподавателем в качестве экскурсовода, тот это знает. Все остальные дальше будут неизбежно выпадать в шлак.
      В шлак человечества.
    2. guest
      guest Сегодня, 13:08
      0
      Цитата: usr01
      Ну и каким.... чудаком (на букву "М") надо быть, что бы пользоваться смартфоном в армии???

      К сожалению это не только украинская проблема, у нас ведь то же самое.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:01
    0
    в провале контрнаступления ВСУ виновны китайцы и TikTok.
    Это уже даже не смешно. Украинский менталитет так и прет особенно в части поиска виновных в своих провалах. Англичане те хоть на природу (погоду, растительность) валят, а украинцы пошли еще дальше - всему виной китайцы со своими приложениями. Ну хоть американцев порадовали новой китайской угрозой.
  8. Николай Коцофана
    Николай Коцофана Сегодня, 13:03
    +1
    Это что, последний анегдот. А как тогда с кустами и минами?
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:04
    0
    Эксперт по кибербезопасности все правильно говорит- любой гаджет все-все-все передает куда надо. Даже примитивная говорилка за 500 рублей может не только местоположение показывать, но и подслушивать.
  10. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:06
    0
    Следующими факторами тотального провала всех укропотуг будут объявлены тектонические подвижки материковых плит, ионосферная радиация и происки коварных инопланетян. И это правильно, так как нахождение виноватого - это 99% успеха. Но мне всё же интересно, сколько минут (или секунд) проживёт пан Зе, когда украинский народ стряхнёт наконец лапшу с ушей и чётко определит кто виноват на самом деле?
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 13:17
      0
      пока он стряхнёт он сам кончится
      Текст Вашего комментария слишком полезный и по мнению администрации сайта не несёт короткой информации am
  11. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 13:08
    0
    Если в кране нет воды. То виноват Зеленский.
  12. uav80
    uav80 Сегодня, 13:10
    0
    На кого же еще пенять как не на китайцев, хотя можно ещё и на погоду и растительность...

  13. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 13:19
    0
    А почему то же не сказать про США, здесь вижу здесь не вижу