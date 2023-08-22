Западная пресса прогнозирует активизацию наступления украинских войск в ближайшие недели: «ВСУ попробуют сделать все возможное»

Следующие несколько недель будут решающими и жестокими… Признаки наводят на мысль, что украинская армия очень скоро попробует сделать все возможное

В течение ближайших недель боевые действия на основных направлениях контрнаступления ВСУ могут активизироваться. Об этом пишет швейцарское издание Temps со ссылкой на информацию от украинских военнослужащих.Как утверждает издание, активизация наступательных действий произойдет вследствие опасений украинского командования, что осенью опять начнутся дожди, и наступление будет вынуждено приостановиться.- пишет швейцарское издание.Киев может бросить в наступление максимально возможное количество войск, которые есть у него в наличии. Другой вопрос, к чему приведет такая активизация боевых действий кроме значительного роста потерь и в личном составе, и в технике? Ведь пока успехов у ВСУ за два с лишним месяца «контрнаступа» практически нет.Ранее уже появлялась информация, что ВСУ бросили в бой стратегические резервы и они несут значительные потери на Запорожском направлении. Но резервные бригады у Киева в распоряжении еще есть. Если украинскому командованию не удастся добиться успехов в ближайшие недели, то дальнейшая судьба контрнаступления окажется под большим вопросом.Киеву, в свою очередь, нужно показать Западу «картинку» успеха, пусть и не очень значительного. Взятие нескольких разрушенных маленьких сел за 2,5 месяца – совсем не тот результат, который ожидали от контрнаступления и украинские власти, и их западные покровители.