Военное обозрение
Войти Регистрация

Западная пресса прогнозирует активизацию наступления украинских войск в ближайшие недели: «ВСУ попробуют сделать все возможное»

3
Западная пресса прогнозирует активизацию наступления украинских войск в ближайшие недели: «ВСУ попробуют сделать все возможное»

В течение ближайших недель боевые действия на основных направлениях контрнаступления ВСУ могут активизироваться. Об этом пишет швейцарское издание Temps со ссылкой на информацию от украинских военнослужащих.


Как утверждает издание, активизация наступательных действий произойдет вследствие опасений украинского командования, что осенью опять начнутся дожди, и наступление будет вынуждено приостановиться.

Следующие несколько недель будут решающими и жестокими… Признаки наводят на мысль, что украинская армия очень скоро попробует сделать все возможное

- пишет швейцарское издание.

Киев может бросить в наступление максимально возможное количество войск, которые есть у него в наличии. Другой вопрос, к чему приведет такая активизация боевых действий кроме значительного роста потерь и в личном составе, и в технике? Ведь пока успехов у ВСУ за два с лишним месяца «контрнаступа» практически нет.

Ранее уже появлялась информация, что ВСУ бросили в бой стратегические резервы и они несут значительные потери на Запорожском направлении. Но резервные бригады у Киева в распоряжении еще есть. Если украинскому командованию не удастся добиться успехов в ближайшие недели, то дальнейшая судьба контрнаступления окажется под большим вопросом.

Киеву, в свою очередь, нужно показать Западу «картинку» успеха, пусть и не очень значительного. Взятие нескольких разрушенных маленьких сел за 2,5 месяца – совсем не тот результат, который ожидали от контрнаступления и украинские власти, и их западные покровители.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Неизменный
    Неизменный Сегодня, 13:24
    0
    ВСУ попробуют сделать все возможное

    "Всё возможное" - это не подставиться нужно. Или сражаться до конца, с настоящим врагом, а не со своими братьями по крови с одной и той же честью и правом на жизнь.
    Нужно пройти правильно квест, чтобы дойти до нашего гуманитораного российского плена живыми. Нужно быть вместе и держаться друг друга. Нужно убить палачей с факелами, а не пытаться остановить тех, кто пришёл их остановить.
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 13:24
    +1
    Ага. Первый месяц. Батальонная разведка по американским лекалам, второй месяц я так понимаю была полковая. Третий месяц думаю обще войсковая
  3. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 13:28
    0
    Свинина с упорством барана стремится быстрее стать фаршем!