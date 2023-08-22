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Глава Минобороны Украины вновь озвучил сроки получения Украиной F-16

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Глава Минобороны Украины вновь озвучил сроки получения Украиной F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников вновь высказался о сроках передачи Украине американских истребителей F-16. Так, по словам главы украинского оборонного ведомства, произойдёт это не раньше чем через 6-7 месяцев. Как уточнил он, в этом деле немаловажным является подготовка соответствующей инфраструктуры с тем, чтобы Киев был не только в состоянии обслуживать эти машины, но и выполнять различные боевые задания.


У этих самолётов [F-16] довольна сложная система обслуживания и ремонта (…) Поэтому время покажет. Однако уже сейчас с уверенностью могу сказать одно: наши люди очень способные. Те же «Пэтриоты» они освоили за 10 недель вместо 10 месяцев, 155-ю артиллерию вместо 3 месяцев за 3 недели. Уверен, что данные истребители смогут эффективно защитить украинское небо, умело освобождая наши территории

– отметил министр обороны Украины.

Напомним, что согласно данным, предоставленным западными СМИ, включая NBC News, F-16 ВСУ получат не ранее следующего лета. Кроме того, обучение их управлению ещё затрудняет незнание украинскими пилотами английского языка, что является необходимым требованием для чтения команды и руководства по эксплуатации этих боевых самолётов.

Ещё одна сложная задача здесь заключается в подготовке Киевом механиков и инженеров, которые будут нести ответственность за эксплуатацию истребителей. В то же время неясным по-прежнему остаётся вопрос и о том, какие вооружения Запад направит Украине для этих военно-воздушных судов.
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13 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:52
    +2
    Те же «Пэтриоты» они освоили за 10 недель вместо 10 месяцев....

    Ага, залпом палить - много ума не надо. Реально то много сбили ?

    зы Формально запомнить какие кнопки тыкать - не значит изучить систему досконально.
    1. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 14:02
      0
      Цитата: Nexcom
      Ага, залпом палить - много ума не надо. Реально то много сбили ?

      А вы уверены что в расчетах этих пэтиотов были украинцы? Предполагаю, что когда по Киеву прилетело, накрыло много интуристов и вероятно что в Ф-16 будут тоже импортные пилоты. А Резников и прочая шелупень может озвучивать что угодно, лишь бы поднять значимость своих "спецов"
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:41
        0
        Нет, не могу быть уверен насчёт украинских расчётов за пультами Пэтриотов. В обратном - тоже не уверен. Куратор-инструктор мог там находиться, но это тоже предположение.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 14:24
      0
      Цитата: Nexcom
      Те же «Пэтриоты» они освоили за 10 недель вместо 10 месяцев.

      Ключевое слово "Освоили". А сбивать заводами они прекрасно научились
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:57
    0
    Резников рассчитывает на пол года в западных СМИ пишут, что не ранее лета следующего года, а кто окажется прав увидим. Честно говоря ежедневное упоминание F-16, которые еще не понятно когда поступят и для которых еще не подготовили украинских пилотов уже вызывает определенную реакцию.
  3. Аскольд65
    Аскольд65 Сегодня, 14:01
    0
    Что и требовалось доказать: министр обороны Украины Резников официально объявил, что ВСУ ищут отставных пилотов истребителей F-16 с месячной зарплатой 30 тыс. долларов.
    По нашей информации, поиски начались несколько месяцев назад. В последнее время активизировались контакты по этому вопросу в Турции.

    Собственно, вбросы про «70 украинских летчиков в Европе» призваны прикрыть найм пилотов на стороне
    милитарист
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:03
    +2
    Посмотрите на нашивку на плече у этого животного - это богохульство или ТАКАЯ надежда, что снизойдёт метафизическая халява и высшие силы кинутся спасать то, что уже вообще-то погибло, но само оно об этом ещё не знает? Именно такие инфантилы свято верят в вундервафли и именно поэтому ВСЕГДА И ОБЯЗАТЕЛЬНО проигрывают. Ну дадут ему Ф-16, и что? Никакие Ф-16 не отменят того факта, что черти в аду заждались, и никакая Богоматерь с гранатомётом от этого факта его не спасёт.
  5. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 14:47
    0
    Reznikov.., a k čemu ti budou za 6 měsíců letadla F-16 ?? Ty půjdeš do zákopů? Rusko nebude mít žádnou přestávku, naopak vás dočistí velmi rychle!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 14:47
      0
      Резников.., а чем для вас будут самолеты Ф-16 через 6 месяцев?? Ты собираешься в окопы? У России не будет перерыва, наоборот, они вас очень быстро зачистят!
  6. Жнец
    Жнец Сегодня, 15:04
    0
    И самый главный вопрос.
    Где они будут базироваться? Не на/в 404 же. В стране нато? А это не официальное участие нато в конфликте будет означать?
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:15
      0
      Putin řekl, že pokud bude startovat do bojů na Ukrajině z jiné země, Rusko je oprávněné reagovat.., takže ano, je to zapojení té země NATO do války. Smutné je, že USA na to čeká, bude mít radost ze zničení Slovanských národů. Lid Slovanských národů fandí Rusku, ale co dělat, když vlády jsou napojené na Americký fašismus!
      1. Jsem_CZEKO68
        Jsem_CZEKO68 Сегодня, 15:16
        0
        Путин сказал, что если он начнет воевать на Украине из другой страны, Россия имеет право ответить.., так что да, это участие этой страны НАТО в войне. Самое печальное, что этого ждут США, они будут рады уничтожить славянские народы. Народы славянских народов поддерживают Россию, но что делать, когда правительства связаны с американским фашизмом!
  7. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 15:06
    0
    У лысой мpaзи сатанинская нашивка на плече.
    Божья мать с Джавелином...
    Они, твapи, вообще Бога не боятся?
    Или думают, что перед Всевышним за них Дядя Сэм мазу тянуть будет?..
    am