Глава Минобороны Украины вновь озвучил сроки получения Украиной F-16

У этих самолётов [F-16] довольна сложная система обслуживания и ремонта (…) Поэтому время покажет. Однако уже сейчас с уверенностью могу сказать одно: наши люди очень способные. Те же «Пэтриоты» они освоили за 10 недель вместо 10 месяцев, 155-ю артиллерию вместо 3 месяцев за 3 недели. Уверен, что данные истребители смогут эффективно защитить украинское небо, умело освобождая наши территории

Министр обороны Украины Алексей Резников вновь высказался о сроках передачи Украине американских истребителей F-16. Так, по словам главы украинского оборонного ведомства, произойдёт это не раньше чем через 6-7 месяцев. Как уточнил он, в этом деле немаловажным является подготовка соответствующей инфраструктуры с тем, чтобы Киев был не только в состоянии обслуживать эти машины, но и выполнять различные боевые задания.– отметил министр обороны Украины.Напомним, что согласно данным, предоставленным западными СМИ, включая NBC News, F-16 ВСУ получат не ранее следующего лета. Кроме того, обучение их управлению ещё затрудняет незнание украинскими пилотами английского языка, что является необходимым требованием для чтения команды и руководства по эксплуатации этих боевых самолётов.Ещё одна сложная задача здесь заключается в подготовке Киевом механиков и инженеров, которые будут нести ответственность за эксплуатацию истребителей. В то же время неясным по-прежнему остаётся вопрос и о том, какие вооружения Запад направит Украине для этих военно-воздушных судов.