Президент Турции решил сам приехать в Россию для переговоров по возобновлению «зерновой сделки»

После того, как стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин вряд ли поедет в Турцию, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган решил сам прибыть в Российскую Федерацию. Об этом пишет турецкое издание Yeni Şafak со ссылкой на осведомленные источники в администрации президента Турции.Вероятно, главной целью предполагаемой поездки Эрдогана в Россию станет обсуждение возможности возобновления «зерновой сделки». В Анкаре очень негативно восприняли выход из этого соглашения России, так как это, во-первых, лишило Турцию части доходов от участия в вывозе украинского зерна, а во-вторых, подорвало репутацию Анкары и лично Эрдогана как «успешного переговорщика».Затем турецкие СМИ стали сообщать о том, что Путин должен посетить страну, чтобы встретиться с Эрдоганом. Но потом, видимо, стало ясно, что глава российского государства в Турцию в ближайшее время не поедет, и чтобы выйти из сложившейся ситуации, в Россию уже засобирался сам Реджеп Эрдоган.Другой вопрос в том, будет ли Россия готова пойти на возобновление «зерновой сделки» или нет. Пока у Москвы нет очевидного желания эту сделку возобновлять, особенно на фоне происходящих событий на фронте и постоянных попыток Украины атаковать российскую инфраструктуру в Черноморском регионе. Но Эрдоган, безусловно, будет настаивать на возобновлении сделки, так как оно отвечает экономическим и политическим интересам самой Турции.Что интересно, турецкие власти при этом признают, что в разрушении сделки виноват Запад в лице США и Великобритании, не соблюдавший обязательства перед Россией.