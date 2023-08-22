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Президент Турции решил сам приехать в Россию для переговоров по возобновлению «зерновой сделки»

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Президент Турции решил сам приехать в Россию для переговоров по возобновлению «зерновой сделки»

После того, как стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин вряд ли поедет в Турцию, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган решил сам прибыть в Российскую Федерацию. Об этом пишет турецкое издание Yeni Şafak со ссылкой на осведомленные источники в администрации президента Турции.


Вероятно, главной целью предполагаемой поездки Эрдогана в Россию станет обсуждение возможности возобновления «зерновой сделки». В Анкаре очень негативно восприняли выход из этого соглашения России, так как это, во-первых, лишило Турцию части доходов от участия в вывозе украинского зерна, а во-вторых, подорвало репутацию Анкары и лично Эрдогана как «успешного переговорщика».

Затем турецкие СМИ стали сообщать о том, что Путин должен посетить страну, чтобы встретиться с Эрдоганом. Но потом, видимо, стало ясно, что глава российского государства в Турцию в ближайшее время не поедет, и чтобы выйти из сложившейся ситуации, в Россию уже засобирался сам Реджеп Эрдоган.

Другой вопрос в том, будет ли Россия готова пойти на возобновление «зерновой сделки» или нет. Пока у Москвы нет очевидного желания эту сделку возобновлять, особенно на фоне происходящих событий на фронте и постоянных попыток Украины атаковать российскую инфраструктуру в Черноморском регионе. Но Эрдоган, безусловно, будет настаивать на возобновлении сделки, так как оно отвечает экономическим и политическим интересам самой Турции.

Что интересно, турецкие власти при этом признают, что в разрушении сделки виноват Запад в лице США и Великобритании, не соблюдавший обязательства перед Россией.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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29 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:01
    +11
    В преддверии визита султана обнулить портовую инфраструктуру в поисках и уничтожении морских беспилотников. На нет и суда нет. Вопросы снова к бритам..... За сутки уже второй военный катер окраины приходится на дно пускать... Где там уж гражданским судам ходить....
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:36
      0
      Пора бы изучить Эрдогана. Если он собирается сам приехать, значит, повезет подарки от которых трудно будет отказаться. А мы же добренькие и конечно же согласимся. Песков наверняка уже готовит "пургу", как оправдаться перед своими гражданами. Тем более, порты Украины на Дунае трещат от напора сухогрузов. На входе в Сулинский канал образовалась очередь из полусотни судов, ожидающих своей очереди. Такая же "пробка" в Констанце, где вход во второй канал до Дуная. Из-за этого нарушено судоходство по всему Дунаю и страдает вся Европа, а не только Эрдоган. Ну как такое можно терпеть? request
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 14:54
        +1
        Цитата: Сабуров_Александр53
        ...... нарушено судоходство по всему Дунаю и страдает вся Европа, а не только Эрдоган. Ну как такое можно терпеть? request

        Терпеть ли ---- не терпеть, это их проблема.
        А вот нашим хорошо бы так всё и оставить. Было у них время всё исправить за этот год ---- не прислушались. И при их всех желании этой сделки никто не втыкнул зеле, насчёт Крымского моста. Так недогадливо гадить нам, а потом стандартно crying crying
        а нас-то за шоооо?
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:16
          0
          Дмитрий, мне казалось про "страдания Европы" я достаточно подпустил иронии в свой текст, и тем обозначил свое отношение к её страданиям. Но у вас такой грозный ник Reptiloid, которому кажется невдомёк эта ирония. Извините, если не так. lol
      2. guest
        guest Сегодня, 14:59
        +1
        Цитата: Сабуров_Александр53
        и страдает вся Европа

        Пусть страдает и чем больше страдает, тем лучше.
      3. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:06
        +1
        Если кто не в курсе, после победы в 1945 году, СССР установил границу с Румынией по Дунаю, как обычно в таких случаях, по главному фарватеру (рукаву). Но вы плохо знаете Иосифа Виссарионовича! Он перед самым устьем главного рукава Дуная, опустил границу вниз по карте так, что вход в Дунай полностью оказался на территории СССР. Мы просто заперли Дунай и могли диктовать свои правила всей Европе.
        Но такого не случилось и Румыния начала серьезно чистить и углублять старое Сулинское горло, превратив его в полноценный канал, куда пошло больше судов, чем в наш Дунай. Но и на этом румыны не остановились, а прокопали ещё два канала от Констанцы напрямую к Дунаю, сократив путь на пару сотен километров для всей Европы и практически обнулив трафик судов по "нашему" Дунаю.
        Украина, получив от СССР это наследство, вообще забросила своё устье Дуная, прекратив там дноуглубительные работы и теперь там может ходить одна "мелочь".
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 14:08
    +1
    Вот достал, так уж достал!!!
    Снова нашим "другом" стал!!!
    ------------------------------------------
    Эрдоган всегда как флюгер,
    То туда, а то сюда…
    Мнoгoвeктopнoстью будет
    Он нас поражать всегда…
    Куда дует нынче ветер,
    Вот туда и смотрит он,
    Самый опытный на свете,
    Балабол и фуфлогон…
    Так и будет он крутиться,
    Ну а как придет беда,
    Он к России обратится –
    Мол, с тобой я навсегда!!!
    Как с бедой ему поможем,
    Флюгер к НАТО повернет-
    Он соврет вам, с хитрой рожей,
    Даже глазом не моргнет…
    Вот и жди пока обманет,
    Не должно так быть всегда…
    Если турку верить станем,
    Жди когда придет беда…

  3. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:10
    +1
    по азовцам что-то скажет, а сам геополитик поинтересуется
    по что очередной нож в спину вернее поджопник ?
  4. Светлан
    Светлан Сегодня, 14:10
    +6
    Пора как-то отрезать незалежную от моря.
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 14:22
      +4
      Цитата: Светлан
      Пора как-то отрезать незалежную от моря.

      Вариант только один - брать Николаевскую и Одесскую области.
      Да и город Херсон обратно возвернуть... am
  5. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 14:10
    -1
    Ну голова у всех надеюсь на плечах есть, свои заявленные условия знаем и помним, будем посмотреть
    1. guest
      guest Сегодня, 15:07
      +1
      Цитата: Rt Rt
      свои заявленные условия знаем и помним

      Сомневаюсь, что в Кремле помнят.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:11
    +3
    На встрече с Владимиром Путиным Эрдоган намерен спросить, почему его зерно взрывается, а российское не взрывается - источник в администрации турецкого президента.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:13
    +5
    Эрдоган решил сам прибыть в Российскую Федерацию.
    Ну ему не в первый раз. Полюбуется видами Москвы, поест мороженого... Как все таки "зерновая сделка" нужна Эрдогану, аж бедный в последнее время кушать не может. Здесь и украинское зерно, и деньги от его перепродажи, здесь конечно и логистика для помощи Киеву оружием и возможно кое что другое. Но нас волнует единственный вопрос
    будет ли Россия готова пойти на возобновление «зерновой сделки» или нет.
    Что-то подсказывает, что большая часть населения воспримет возобновление сделки на данном этапе, как предательство интересов страны.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 14:48
      0
      Цитата: rotmistr60
      будет ли Россия готова пойти на возобновление «зерновой сделки» или нет.
      Что-то подсказывает, что большая часть населения воспримет возобновление сделки на данном этапе, как предательство интересов страны.

      Что то мне подсказывает , что им плевать на мнение большей части русского народа .. Нужен ли им этот самый Русский народ ? Мигрантов навезут вместо нас .
    2. guest
      guest Сегодня, 15:26
      0
      Цитата: rotmistr60
      Что-то подсказывает, что большая часть населения воспримет возобновление сделки на данном этапе, как предательство интересов страны.

      Вот только мнение населения к сожалению в Кремле мало кого интересует.
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:22
    +4
    Неужели нельзя сделать так, что бы вопрос в "зерновом договорняке" отпал самим собой? В первую очередь разбить всю портовую инфраструктуру Украины. Зерно выращивают в основном в южных и восточных районах страны, на западе и в центре в основном - кукурузу и подсолнух.
  9. Seal
    Seal Сегодня, 14:24
    +3
    Ну, хоть какая то польза от него в том, что в Черном море уже почти полтора года мы не наблюдаем ни одного военного корабля США, Англии, Франции, Италии или еще какого-то нечерноморского государства.
    И сколько бы Зеля не обращался к Байдену на тему :"Дедушка, пришли пожалуйста в Черное море военные корабли США для сопровождения наших украинских зерновозов" - результатов ноль.
    Байден видимо отвечает, что, мол :"Внучек, я бы и рад был послать в Черное море корабли США, но вот только Турция проливы закрыла, не пускает наши корабли в Черное море".
    А сам небось из-за спины показывает кулак Эрдогану, что мол не вздумай открыть проливы и тем самым добавить мне головной боли с этой Украиной.
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:24
    +2
    Цитата: rotmistr60
    большая часть населения воспримет возобновление сделки на данном этапе, как предательство интересов страны.

    Я вхожу в это большинство...и ясно вижу что Эрдогану понравилось обманывать Путина своими ложными обещаниями...интересно какую морковку он на этот раз предложит нашему президенту.
    1. guest
      guest Сегодня, 15:28
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      и ясно вижу что Эрдогану понравилось обманывать Путина своими ложными обещаниями...

      Проблема в том, что Путин сам рад обманываться.
  11. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 14:26
    +1
    У нас в России есть поговорка: "Хлеб за брюхом не бегает!"
    Надо усатому - пусть сам и приезжает.
    Только базарить будем не об украинской пшенице, а о русском зерне!
    А Эрдогаша пусть ещё и доложит, как его "азовские гости" снова на xoxляцкий фронт попали! am
  12. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:34
    -2
    Цитата: Seal
    Ну, хоть какая то польза от него в том, что в Черном море уже почти полтора года мы не наблюдаем ни одного военного корабля США, Англии, Франции, Италии или еще какого-то нечерноморского государства.
    И сколько бы Зеля не обращался к Байдену на тему :"Дедушка, пришли пожалуйста в Черное море военные корабли США для сопровождения наших украинских зерновозов" - результатов ноль.
    Байден видимо отвечает, что, мол :"Внучек, я бы и рад был послать в Черное море корабли США, но вот только Турция проливы закрыла, не пускает наши корабли в Черное море".
    А сам небось из-за спины показывает кулак Эрдогану, что мол не вздумай открыть проливы и тем самым добавить мне головной боли с этой Украиной.

    черное море легко контролируется одним рипером и базой ввс нато в румынии
    и вообще на любой сухогруз вешается амер флаг или оон с согласия сша
    и краснолинейщики сливаются
  13. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 14:35
    -3
    Ну так-то разобраться зерновую сделку можно возобновить, только на условиях РФ:
    1. транспортировка кораблями под флагом РФ
    2. страховая часть (международная), в лице Российской компании. допустим в ОАЭ, Китае, Египте, Греции
    3. досмотр груза российскими спец службами
    4. отправка груза с территории Болгария
    5. наличие российских складов (СВХ) на территории Болгарии, Крыма (восточная часть), Греция, Египет, Судан, Алжир, Саудовская Аравия
    6. проведение торговых операций через CIPS, СПФС, SEPAM и как вариант SWIFT
    7. пул коммерческих банков подключенных к SWIFT и снятие с них санкций:
    КБ РОССИЯ
    КБ ПСБ
    КБ РСХБ
    КБ ГПБ
    КБ РОСБАНК
    8. отсутствие в сделке складов и бизнеса с территории Турция
    9. только оплата за проход по Босфору в бюджет Турции
    10. финансовые гарантии со стороны КБ банков Турции на все торговые операции и объемы по грузу, перестраховка сумм по страховке судов

    РФ сама определяет сроки соглашения по данному договору, при выполнении выше изложенных пунктов. Включая и портфель номенклатуры, объемов. Транспортировкой определено - вывоз груза с территории Болгарии, и только.

    Думаю для РФ - это должно быть привлекательно.

    Ну а по +/- оценим, кто за что голосит.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: A17ttt
      Ну так-то разобраться зерновую сделку можно возобновить, только на условиях РФ

      Кручу , верчу обмануть хочу ! Кручу верчу - обмануть хочу!
      Кручу шарик - плачу гонорарик!
      У волшебника Сулеймана - все по честному, без обмана!
      Смотрим внимательно выигрываем обязательно!
    2. A17ttt
      A17ttt Сегодня, 15:01
      0
      Можно еще добавить пункт 11 - обязательный досмотр со стороны РФ всех судов проходящих через Босфор и двигающийся к любой водной инфраструктуре на территории Черноморского и Азовского бассейна.
      При этом не стоит путать - досмотр с пиратством (грабеж).
  14. Nikoha2010
    Nikoha2010 Сегодня, 14:38
    0
    Да, сколько можно уже "получать пощечины" ото всюду?! Опять зерновая сделка и опять умоемся? Условия РФ игнорировались несколько раз и снова? Слов нет!
  15. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:46
    -1
    Цитата: rotmistr60
    Что-то подсказывает, что большая часть населения воспримет возобновление сделки на данном этапе, как предательство интересов страны.

    а обмен азовцев убивавших наших солдат на кума
    было недоразумением? накладкой?

    а то вот сейчас как пуканы затрещат, еще скажите на улицы выйдут
  16. rusich
    rusich Сегодня, 14:57
    +1
    Пусть покупает зерно в России, а если не хочет то гнать его метлой. Он еще не ответил за выпущенных нацистов
  17. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:18
    0
    Молодец Таипыч. Если вопрос решать нужно - его нужно решать, а не попу морщить и обижаться.