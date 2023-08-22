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На саммите БРИКС одной из важных тем станет расширение объединения за счет принятия новых членов

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На саммите БРИКС одной из важных тем станет расширение объединения за счет принятия новых членов

Сегодня в столице Южно-Африканской Республики городе Йоханнесбурге начал работу пятнадцатый саммит глав государств-членов БРИКС. На нем во главе своих делегаций присутствуют руководство ЮАР, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент РФ Владимир Путин будет общаться с коллегами по видеоконференцсвязи, российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.


Одной из основных тем повестки саммита будет обсуждение вопроса о принятии новых членов в объединение. На сегодня известно, что официальные заявки на вступление в БРИКС уже подали 23 государства, среди них Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопия, Индонезия, Аргентина, Белоруссия, Казахстан и другие. В общей сложности интерес к участию в объединении в той или иной форме проявляют порядка сорока стран, представляющих Глобальный Юг, Латинскую Америку, Ближний Восток, Африку и Азию.

Ранее все пять государств-учредителей объединения выразили согласие с необходимостью одобрения заявок на вступление и тем самым значительного расширения БРИКС. Проблема в том, что за пятнадцать лет существования политико-экономического союза вопрос о принятии новых членов ни разу не обсуждался (кроме вступления ЮАР в 2011 году). Соответственно, пока что отсутствуют четкие критерии и регламент, по которым то или иное государство может вступить в БРИКС.

Вот именно эта тема и будет активно обсуждаться на нынешнем саммите. Ожидается, что будут приняты рамочные решения, на базе которых далее в рабочем порядке и будут разрабатываться критерии и регламент принятия новых членов. В любом случае, судя по ранее звучавшим заявлениям учредителей БРИКС, уже на следующем саммите, который пройдет в 2024 году в Казани, примут участие более чем пять глав государств.

Не исключено, что на саммите будет принято решение об ускоренном вступлении в БРИКС государств с наиболее развитой экономикой, таких как: ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия и Египет. Скорее всего, Россия будет настаивать на ускоренном принятии Белоруссии и, возможно, Казахстана.

При этом политологи отмечают еще один нюанс, связанный с принятием в клуб новых членов. До последнего времени все пять стран были равноправными партнерами и участниками, все решения принимались консенсусно. Возникает вопрос: оставят ли за собой Индия, Китай, Россия, Бразилия и ЮАР некие привилегии, будучи учредителями сообщества, либо принцип равноправия коснется и новых участников?

В любом случае, остановить процесс объединения стран, неподконтрольных или стремящихся таковыми стать от Запада во главе с американским «гегемоном», уже не получится. И очевидно, что именно БРИКС, который уже сейчас стал прямым мировым конкурентом в политике и экономике той же «Большой семерке», скорее всего станет основой и центрообразующей силой нового альтернативного Западу миропорядка.
Использованы фотографии:
Сайт БРИКС
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10 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:23
    +1
    БРИКС, который уже сейчас стал прямым мировым конкурентом в политике и экономике той же «Большой двадцатке»

    "Большая двадцатка" - это скорее банка со скорпионами. А вот "Большая семерка (вернее США+их шестерки) - это действительно альтернатива для БРИКС.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 14:29
      +2
      Может наоборот? Сначала все таки была семерка
  2. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 14:24
    +4
    На саммите БРИКС одной из важных тем станет расширение объединения за счет принятия новых членов

    А смысл? Собственно, может мне хоть кто-то написать вот тут, чего такого добился БРИКС в плане финансово-экономического взаимодействия? Какие реальные преимущества даёт это объединение тем странам, которые входят в это объединение? А то "Финансиал Таймс" пишет, что это объединение чисто для "фотосессий". Вот давеча читал, что "Банк развития БРИКС" будет продолжать выдавать кредиты в ...долларах США . А как же "единая валюта" БРИКС и все такое?
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 14:27
      -1
      "Вот давеча читал, что "Банк развития БРИКС" будет продолжать выдавать кредиты в ...долларах США ."
      Ну, а чем вам это не достижение, вполне себе такое, как сейчас модно говорить, отрицательное достижение. laughing
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 14:40
      0
      Цитата: Monster_Fat
      Может мне хоть кто-то написать вот тут, чего такого добился БРИКС в плане финансово-экономического взаимодействия? Какие реальные преимущества даёт это объединение тем странам, которые входят в это объединение?

      Если ты не в БРИКС, то за каждую транзакцию платишь, по более чем за Наш внутренний эквайринг. Более 7% и не дай Бог ФРС США найдут нарушения, то отменят сделку и отберут всю сумму договора. Это на поверхности. Чуть по глубже. Платежи проходят в разы быстрее. Потому то янки и бесятся
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 15:14
        +1
        Бразилия и Индия во всеуслышанье заявили, что в финансово-экономической политике будут придерживаться первоочередности "международных правил" ( читай правил США и ЕС), чтобы избежать излишнего давления на свою экономику и финансы из-за "связей с санкционными государствами". Китай так же обозначил свою позицию- "китайские банки будут следовать прежде всего интересам китайской экономики и будут избегать любых поводов в обвинении их в нарушении международной санкционной политики". Теперь о каких таких "платежах" которые проходят быстрее? Российские банки отключены от системы верификации SWIFT, что означает что их программные ключи ликвидированы. Так о какой такой "ускоренности" транзакций идёт речь? По "телетайпу"? Так в чем же реальные преимущества БРИКС? Лично я знаю только одно что было сделано в рамках БРИКС- обмен налоговой информацией по "юрикам" и "физикам".
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 14:52
      +2
      Ежели от ентого БРИКС нет никакого толка - чё тогда туда все ломятся? what
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:37
    0
    Россия была инициатором создания БРИКС. Можно, что угодно говорить, но по факту Президент России туда не едет. Умеют "евролюди" работать.
  4. garik77
    garik77 Сегодня, 14:46
    0
    Постепенное создание альтернативы ООН. С пятью странами-учредителями. Типа постоянных членов совета безопасности.
  5. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 15:25
    0
    Мир должен стать двухполярным, все к этому и идет