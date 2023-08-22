На саммите БРИКС одной из важных тем станет расширение объединения за счет принятия новых членов

Сегодня в столице Южно-Африканской Республики городе Йоханнесбурге начал работу пятнадцатый саммит глав государств-членов БРИКС. На нем во главе своих делегаций присутствуют руководство ЮАР, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент РФ Владимир Путин будет общаться с коллегами по видеоконференцсвязи, российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.Одной из основных тем повестки саммита будет обсуждение вопроса о принятии новых членов в объединение. На сегодня известно, что официальные заявки на вступление в БРИКС уже подали 23 государства, среди них Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопия, Индонезия, Аргентина, Белоруссия, Казахстан и другие. В общей сложности интерес к участию в объединении в той или иной форме проявляют порядка сорока стран, представляющих Глобальный Юг, Латинскую Америку, Ближний Восток, Африку и Азию.Ранее все пять государств-учредителей объединения выразили согласие с необходимостью одобрения заявок на вступление и тем самым значительного расширения БРИКС. Проблема в том, что за пятнадцать лет существования политико-экономического союза вопрос о принятии новых членов ни разу не обсуждался (кроме вступления ЮАР в 2011 году). Соответственно, пока что отсутствуют четкие критерии и регламент, по которым то или иное государство может вступить в БРИКС.Вот именно эта тема и будет активно обсуждаться на нынешнем саммите. Ожидается, что будут приняты рамочные решения, на базе которых далее в рабочем порядке и будут разрабатываться критерии и регламент принятия новых членов. В любом случае, судя по ранее звучавшим заявлениям учредителей БРИКС, уже на следующем саммите, который пройдет в 2024 году в Казани, примут участие более чем пять глав государств.Не исключено, что на саммите будет принято решение об ускоренном вступлении в БРИКС государств с наиболее развитой экономикой, таких как: ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия и Египет. Скорее всего, Россия будет настаивать на ускоренном принятии Белоруссии и, возможно, Казахстана.При этом политологи отмечают еще один нюанс, связанный с принятием в клуб новых членов. До последнего времени все пять стран были равноправными партнерами и участниками, все решения принимались консенсусно. Возникает вопрос: оставят ли за собой Индия, Китай, Россия, Бразилия и ЮАР некие привилегии, будучи учредителями сообщества, либо принцип равноправия коснется и новых участников?В любом случае, остановить процесс объединения стран, неподконтрольных или стремящихся таковыми стать от Запада во главе с американским «гегемоном», уже не получится. И очевидно, что именно БРИКС, который уже сейчас стал прямым мировым конкурентом в политике и экономике той же «Большой семерке», скорее всего станет основой и центрообразующей силой нового альтернативного Западу миропорядка.