Американская пресса: На фоне ухудшения жизни граждан США Байден лжёт о своих успехах

Президент США Джо Байден продолжает свое предвыборное турне, во время которого он безостановочно рассказывает об успешности своей экономической политики. Однако цифры показывают противоположное, тем самым опровергая все аргументы в пользу якобы существующих достижений действующего американского руководства.Как сообщает американское издание New York Post, за период нахождения Байдена на посту президента инфляция в США выросла до 15%, а цены на товары первой необходимости повысились почти на четверть. Рост доходов граждан значительно отстает от роста цен. Ежемесячные расходы среднестатистического американца выросли на 709 долларов, что в годовом исчислении равняется 8508 долларам.Несмотря на то, что необдуманные траты Байдена привели к росту инфляции в США, команда американского президента продолжает хвастаться тем, что принятый закон о снижении инфляции якобы "уже начал оказывать значительное влияние на благосостояние американских рабочих".Американское издание сетует, что главу государства, широкие жесты интересуют больше, чем инфляция в стране. Байден нацелен на траты, которые приводят лишь к стимулированию инфляционных процессов.Авторы статьи отмечают, что у Байден предпочитает придерживаться стратегии тотальной лжи, рассчитывая, что американские избиратели поверят ему. Вопреки тому, что либеральная пресса всячески превозносит мнимые успехи "байденомики", с каждым походом в магазин рядовые американцы убеждаются в прямо противоположном.