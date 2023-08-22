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Американская пресса: На фоне ухудшения жизни граждан США Байден лжёт о своих успехах

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Американская пресса: На фоне ухудшения жизни граждан США Байден лжёт о своих успехах

Президент США Джо Байден продолжает свое предвыборное турне, во время которого он безостановочно рассказывает об успешности своей экономической политики. Однако цифры показывают противоположное, тем самым опровергая все аргументы в пользу якобы существующих достижений действующего американского руководства.


Как сообщает американское издание New York Post, за период нахождения Байдена на посту президента инфляция в США выросла до 15%, а цены на товары первой необходимости повысились почти на четверть. Рост доходов граждан значительно отстает от роста цен. Ежемесячные расходы среднестатистического американца выросли на 709 долларов, что в годовом исчислении равняется 8508 долларам.

Несмотря на то, что необдуманные траты Байдена привели к росту инфляции в США, команда американского президента продолжает хвастаться тем, что принятый закон о снижении инфляции якобы "уже начал оказывать значительное влияние на благосостояние американских рабочих".

Американское издание сетует, что главу государства, широкие жесты интересуют больше, чем инфляция в стране. Байден нацелен на траты, которые приводят лишь к стимулированию инфляционных процессов.

Авторы статьи отмечают, что у Байден предпочитает придерживаться стратегии тотальной лжи, рассчитывая, что американские избиратели поверят ему. Вопреки тому, что либеральная пресса всячески превозносит мнимые успехи "байденомики", с каждым походом в магазин рядовые американцы убеждаются в прямо противоположном.
Использованы фотографии:
Wikipedia/The White House - P20220222AS-2624
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10 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:57
    0
    инфляция в США выросла до 15%,
    Инфляция как Ковид и до нас добралась ! feel
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:16
      0
      Цитата: Uncle Lee
      Инфляция как Ковид и до нас добралась !

      Значит те "наверху", кто правят миром, а не Байдены, этого так хотят.
  2. aakvit
    aakvit Сегодня, 15:01
    +1
    Плевать! Это янки-стадо кого бы не выбрало, лишь самому было вкусно жрать, сладко пить и мягко спать! А кто (украинцы, русские, немцы или африканцы и т.д.) будет платить за их вечный банкет - им глубоко фиолетово! Янки превыше всего и всех! Нация ссыльных грабителей, убийц и мошенников!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:28
      0
      Цитата: aakvit
      Янки превыше всего и всех! Нация ссыльных грабителей, убийц и мошенников!

      Янки в широком смысле, это жители США в целом, а если быть точнее, жители северных штатов, но кроме них почитай половина из южных штатов, китайцев, негров, латиноамериканцев и не каждый из них пират али мошенник, да и не все от пуза ложкой жрут. Это для всего мира правители США, пытаются показать, как хороша жизнь в Америке. Хотя обворовывая весь мри, могли бы все жить хорошо.
  3. Валерий_Эриксон
    Валерий_Эриксон Сегодня, 15:02
    0
    Какие выборы?! Там выборов уже лет 60 нету. Там назначения
  4. Неизменный
    Неизменный Сегодня, 15:03
    -2
    На фоне ухудшения жизни граждан США Байден лжёт о своих успехах.

    А у нас, в России, в два раза повысились. Местами - в три. То есть, на 200-300 %, а не на пятнадцадь тире дважцать пять, как в США. И все молчат.
    Вот и думай, что хуже - врать или умалчивать ?...
    1. Havoc
      Havoc Сегодня, 15:25
      0
      Цитата: Неизменный
      На фоне ухудшения жизни граждан США Байден лжёт о своих успехах.

      А у нас, в России, в два раза повысились. Местами - в три. То есть, на 200-300 %, а не на пятнадцадь тире дважцать пять, как в США. И все молчат.
      Вот и думай, что хуже - врать или умалчивать ?...

      А можно узнать , что у нас повысилось 200 - 300%, или просто ляпнуть. Тогда вы , как бы это помягче - болтун.
  5. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 15:03
    -1
    У нас в России цены на мясо свинины повысились на 30% на куриную грудку на 50%. За последние две недели!!!! Это не за год!!!
  6. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 15:08
    0
    А причина всего этого одна: нужен возрастной ценз, чтобы старше определённого возраста не имели право занимать пост руководителя страны. Руководитель не должен быть слишком молодым и слишком пожилым. Это же касается и России.
    1. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 15:25
      0
      Смертеподобное упрощение ..........