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У Байдена на Гавайях спросили, почему на помощь Украине он выделяет больше средств, чем пострадавшим от пожаров в США

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У Байдена на Гавайях спросили, почему на помощь Украине он выделяет больше средств, чем пострадавшим от пожаров в США

Престарелый президент США Джо Байден всё чаще удивляет американцев своим поведением и высказываниями.


В начале августа на Гавайях (штат США) вспыхнули лесные пожары. Особенно тяжелое положение было на острове Мауи, где в городе Лахайна 122 человека стали жертвами огненной стихии.

Однако американский президент позволил себе неосторожное, глупое, сравнение пожара на Гавайях с «небольшим возгоранием на кухне своего дома». И после этих слов Байден решил посетить наиболее пострадавший от пожаров гавайский остров Мауи.

Но жители острова встретили своего президента довольно недружелюбно. Как пишет британское издание Daily Mail, некоторые люди держали плакаты с надписью «Без комментариев», а кто-то даже показал президенту США средний палец.

А американская газета New York Post отметила, что среди плакатов был и транспарант, призывающий дать ответ на вопрос – почему на поддержку Украине выделяются такие большие средства по сравнению с денежной помощью пострадавшим гавайцам.

Пожар на Гавайях этим летом стал самым смертоносным в США за последние 100 лет. Только в городе Лахайна было разрушено более 2200 домов. По некоторым оценкам, ущерб от пожара составил более 5,5 миллиарда долларов.
Использованы фотографии:
www.bostonglobe.com
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8 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 14:34
    +7
    Задавать вопросы Байдену, неблагодарное дело, деменция берет своё. Это равносильно. что разговаривать с манекеном, живущим на откаты из украины.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 14:39
      +3
      Говорят, что с возрастом к нам приходит мудрость
      Но порой приходят старость и маразм -
      Будьте снисходительны - проявите чуткость…
      Отложите в сторону шутки и сарказм…
      Ну, заснул он прямо на прямом эфире
      Разве кто не хочет с возрастом поспать…???
      Так уж все устроено в этом грешном мире,
      Чтоб заснуть, нам с возрастом не нужна кровать
      А на трапе падать это же к удаче,
      Ну а трижды падать это ль не судьба…???
      Байдену дул в спину… Путин… Не иначе…
      Так уж получается – жизнь это борьба!!!
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 14:54
        +2
        Денег - нет, но пусть гавайцы держатся.
        Кстати, остров Лисянского открыла русская экспедиция. И это Русская Земля. Гнать оттуда американцев надо.
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: marchcat
      Задавать вопросы Байдену, неблагодарное дело, деменция берет своё. Это равносильно. что разговаривать с манекеном, живущим на откаты из украины.

      Его бы ещё спросили - чему равна сумма квадратов катетов... wink
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:34
    +7
    почему на поддержку Украине выделяются такие большие средства по сравнению с денежной помощью пострадавшим гавайцам.

    Потому что украинцы "откатывают" байдену и его подельникам, а гавайцы хотят все себе.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:53
      0
      Цитата: Дилетант
      украинцы "откатывают" байдену

      Правильно ! На Украине бизнес, а на Гавайях социальная обязаловка ...
  3. Неизменный
    Неизменный Сегодня, 14:36
    +4
    ...почему на помощь Украине он выделяет больше средств, чем пострадавшим от пожаров в США

    Потому что страдания приносят прибыль только тогда, когда всё что нужно для их прекращения, покупают у тебя, а не за твои деньги.
    Что тут непонятного-то ?... Наивные гавайцы думают, что они - американцы, белые и породистые. ... Ха-ха, ха-ха-ха.
  4. guest
    guest Сегодня, 14:40
    +5
    У Байдена на Гавайях спросили, почему на помощь Украине он выделяет больше средств, чем пострадавшим от пожаров в США

    На сколько мне известно, бизнеса у Байдена на Гавайях нет, а на Украине есть, вот и ответ.