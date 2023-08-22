У Байдена на Гавайях спросили, почему на помощь Украине он выделяет больше средств, чем пострадавшим от пожаров в США

Престарелый президент США Джо Байден всё чаще удивляет американцев своим поведением и высказываниями.В начале августа на Гавайях (штат США) вспыхнули лесные пожары. Особенно тяжелое положение было на острове Мауи, где в городе Лахайна 122 человека стали жертвами огненной стихии.Однако американский президент позволил себе неосторожное, глупое, сравнение пожара на Гавайях с «небольшим возгоранием на кухне своего дома». И после этих слов Байден решил посетить наиболее пострадавший от пожаров гавайский остров Мауи.Но жители острова встретили своего президента довольно недружелюбно. Как пишет британское издание Daily Mail, некоторые люди держали плакаты с надписью «Без комментариев», а кто-то даже показал президенту США средний палец.А американская газета New York Post отметила, что среди плакатов был и транспарант, призывающий дать ответ на вопрос – почему на поддержку Украине выделяются такие большие средства по сравнению с денежной помощью пострадавшим гавайцам.Пожар на Гавайях этим летом стал самым смертоносным в США за последние 100 лет. Только в городе Лахайна было разрушено более 2200 домов. По некоторым оценкам, ущерб от пожара составил более 5,5 миллиарда долларов.