У Байдена на Гавайях спросили, почему на помощь Украине он выделяет больше средств, чем пострадавшим от пожаров в США

Престарелый президент США Джо Байден всё чаще удивляет американцев своим поведением и высказываниями.
В начале августа на Гавайях (штат США) вспыхнули лесные пожары. Особенно тяжелое положение было на острове Мауи, где в городе Лахайна 122 человека стали жертвами огненной стихии.
Однако американский президент позволил себе неосторожное, глупое, сравнение пожара на Гавайях с «небольшим возгоранием на кухне своего дома». И после этих слов Байден решил посетить наиболее пострадавший от пожаров гавайский остров Мауи.
Но жители острова встретили своего президента довольно недружелюбно. Как пишет британское издание Daily Mail, некоторые люди держали плакаты с надписью «Без комментариев», а кто-то даже показал президенту США средний палец.
А американская газета New York Post отметила, что среди плакатов был и транспарант, призывающий дать ответ на вопрос – почему на поддержку Украине выделяются такие большие средства по сравнению с денежной помощью пострадавшим гавайцам.
Пожар на Гавайях этим летом стал самым смертоносным в США за последние 100 лет. Только в городе Лахайна было разрушено более 2200 домов. По некоторым оценкам, ущерб от пожара составил более 5,5 миллиарда долларов.