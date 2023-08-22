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Ходаковский: ни численное преимущество, ни западная техника не стали критериями успеха для ВСУ

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Ходаковский: ни численное преимущество, ни западная техника не стали критериями успеха для ВСУ

Над российскими войсками всего несколько месяцев назад нависала серьезная угроза. Речь идет о вероятном прорыве противника на юге и выхода его к Мелитополю или Мариуполю, что означало потенциальное рассечение группировки ВС РФ на две части и перерезание сухопутного коридора, соединяющего Крым с остальной Россией.

Как отмечает замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале, именно такие тревожные предположения у него тогда были.

Они основывались на реальной оценке возможностей наших войск и предполагаемом потенциале противника. Ходаковский с тревогой наблюдал за подготовкой ВСУ к контрнаступлению, формированием новых вражеских частей, вооруженных поставляемой Западом тяжелой техникой. Тогда угроза неблагоприятного для России развития событий ему казалась слишком реальной.

Но на деле оказалось, что ни численное преимущество, ни западная техника не стали критериями успеха для ВСУ. Включились совершенно другие факторы. Украинские солдаты не горели желанием сложить головы ради интересов киевских властей.


Известны даже случаи, когда командование ВСУ шло на обман своих подчиненных, заявляя, что укрепления, которые им поручили захватить, их защитники уже покинули и отступили, хотя это было далеко не так.

Ходаковский признает, что ранее переоценивал возможности ВСУ, не учитывая человеческий фактор. На деле же контрнаступление украинских войск не стало стремительным, как рассчитывали в Киеве, а превратилось, в лучшем для киевских властей случае, в ползучее.
Использованы фотографии:
https://t.me/aleksandr_skif
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8 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 14:29
    -1
    "Ходаковский: ни численное преимущество, ни западная техника не стали критериями успеха для ВСУ"
    Но заградотряды всё же надо???
    1. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 14:57
      0
      ДА уж, вредительская логика какая-то у Ходаковского получается.
      1. barclay
        barclay Сегодня, 15:11
        +2
        Ходаковский признает, что ранее переоценивал возможности ВСУ, не учитывая человеческий фактор
        Это как в известном фильме:
        "Был неправ. Вспылил. Считаю свои слова безобразной ошибкой..." feel
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 14:35
    +1
    А зачем Западу успех ВСУ?
    Ни Зеленский ни его гориллоподобный Залужный пока "не догнали." ... Или они надеются, что их в любом случае пристроят на Западе после того, как все закончится? .Лавры Горби кружат головы....
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:52
      +1
      Цитата: иван2022
      Или они надеются, что их в любом случае пристроят на Западе после того, как все закончится?

      Возможно, пристроят...в зоопарке...и даже звание дадут. А чем они хуже пингвина?
      Всемирно известный королевский пингвин, талисман норвежской гвардии сэр Нильс Олаф III, проживающий в Эдинбургском зоопарке, получил звание генерал-майора Королевской гвардии Норвегии, сообщается на сайте Королевского Эдинбургского парада военных оркестров, в котором принимает участие гвардейский оркестр из Норвегии.
      «Всемирно известный королевский пингвин… теперь носит высокий титул генерал-майора сэра Нильса Олафа III, барона островов Буве и официального талисмана Королевской гвардии Его Величества Норвегии», — говорится в сообщении.
      «повышение» Нильса Олафа «за хорошее поведение и за то, что он был превосходным примером для остальных пингвинов в Эдинбургском зоопарке, является важной вехой в его карьере в качестве талисмана охраны».)))
      1. Неизменный
        Неизменный Сегодня, 15:01
        -1
        Бред какой-то. И эти страны собираюются пережить глобальные изменения климата ...
        Да они уже, вроде как, спеклись до нужной фазы.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:21
    -1
    Из Ходарковского ктото усиленно лепит "эхсперта".
  4. Roust
    Roust Сегодня, 15:26
    0
    Командиры бывшими не бывают. И Ходаковский - уважаемый Командир. Любые сиюминутные размышления со временем меняются.