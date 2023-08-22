"Ходаковский: ни численное преимущество, ни западная техника не стали критериями успеха для ВСУ"

Над российскими войсками всего несколько месяцев назад нависала серьезная угроза. Речь идет о вероятном прорыве противника на юге и выхода его к Мелитополю или Мариуполю, что означало потенциальное рассечение группировки ВС РФ на две части и перерезание сухопутного коридора, соединяющего Крым с остальной Россией.Как отмечает замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале, именно такие тревожные предположения у него тогда были.Они основывались на реальной оценке возможностей наших войск и предполагаемом потенциале противника. Ходаковский с тревогой наблюдал за подготовкой ВСУ к контрнаступлению, формированием новых вражеских частей, вооруженных поставляемой Западом тяжелой техникой. Тогда угроза неблагоприятного для России развития событий ему казалась слишком реальной.Но на деле оказалось, что ни численное преимущество, ни западная техника не стали критериями успеха для ВСУ. Включились совершенно другие факторы. Украинские солдаты не горели желанием сложить головы ради интересов киевских властей.Известны даже случаи, когда командование ВСУ шло на обман своих подчиненных, заявляя, что укрепления, которые им поручили захватить, их защитники уже покинули и отступили, хотя это было далеко не так.Ходаковский признает, что ранее переоценивал возможности ВСУ, не учитывая человеческий фактор. На деле же контрнаступление украинских войск не стало стремительным, как рассчитывали в Киеве, а превратилось, в лучшем для киевских властей случае, в ползучее.