Военное обозрение
Войти Регистрация

Командование ВСУ сообщило, что Черноморский флот впервые вывел в море свой новый корабль «Циклон» с ракетами «Калибр»

6
Командование ВСУ сообщило, что Черноморский флот впервые вывел в море свой новый корабль «Циклон» с ракетами «Калибр»

Сегодня утром в Черное море на боевое дежурство впервые вышел новый корабль ВМФ России «Циклон». Об этом сообщила официальный представитель командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.


Как известно, выведенный Черноморским флотом в море корабль является носителем ракет «Калибр». На вооружении «Циклона» находятся ракеты «Калибр» и «Оникс», под них на корабле оборудованы восемь пусковых установок.

Напомним, что малый ракетный корабль «Циклон» относится к проекту «Каракурт». Он имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами «Калибр», артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс «Панцирь-М», крупнокалиберные пулемётные установки.

Всего в Черное море сегодня вышли три кораблям с ракетами. Их суммарный залп может составить до 20 ракет. Украинское командование считает, что это свидетельствует о готовности России нанести новый массированный ракетный удар по целям на территории Украины. Тем более, что до этого на Украину запускались беспилотные летательные аппараты «Герань» (в терминологии ВСУ – «Шахед»), которые якобы проводили разведку боем украинской противовоздушной обороны.

Но если удар по украинским объектам и готовится, то он был бы очень своевременным. Ведь в последние дни украинские формирования активизировали запуск беспилотных летательных аппаратов по целям на территории Российской Федерации, в том числе и в Москве. На такие действия киевскому режиму необходимо дать очередной решительный ответ с помощью ракет, и появление в Черном море ракетных кораблей в этом плане вполне объяснимо.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. частное лицо
    частное лицо Сегодня, 15:06
    +4
    Сегодня утром в Черное море на боевое дежурство впервые вышел новый корабль ВМФ России «Циклон». Об этом сообщила официальный представитель командования «Юг» ВСУ

    Пусть радуются всук с днём независимости поздравлять вышел.
    1. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 15:17
      +1
      Давайте присоединимся к поздравлениям и пожелаем ВСУ поскорее избавится от заблуждения, что они - армия, что они - флот, а украм - что они достойный народ, раз до сих пор так живут.
  2. Фактор
    Фактор Сегодня, 15:15
    +1
    Сегодня праздник, День Российского Флага.
    Должен быть громкий залп- салют по просторам укроРейха.
  3. Roust
    Roust Сегодня, 15:16
    +2
    Зачем заранее мелко скулить? Шире ноги, бандердоги, и готовьтесь принять по самые гланды. Расслабьтесь и получайте удовольствие под музыку воздушной тревоги.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:18
    0

    киевскому режиму необходимо дать очередной решительный ответ
    Доколе?
  5. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:21
    0
    И зачем было выходить и светиться?
    У нас давно сила проектируется с внутренних водоёмов на чуждые моря.