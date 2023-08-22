Командование ВСУ сообщило, что Черноморский флот впервые вывел в море свой новый корабль «Циклон» с ракетами «Калибр»

Сегодня утром в Черное море на боевое дежурство впервые вышел новый корабль ВМФ России «Циклон». Об этом сообщила официальный представитель командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
Как известно, выведенный Черноморским флотом в море корабль является носителем ракет «Калибр». На вооружении «Циклона» находятся ракеты «Калибр» и «Оникс», под них на корабле оборудованы восемь пусковых установок.
Напомним, что малый ракетный корабль «Циклон» относится к проекту «Каракурт». Он имеет на вооружении универсальный ракетный комплекс с ракетами «Калибр», артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс «Панцирь-М», крупнокалиберные пулемётные установки.
Всего в Черное море сегодня вышли три кораблям с ракетами. Их суммарный залп может составить до 20 ракет. Украинское командование считает, что это свидетельствует о готовности России нанести новый массированный ракетный удар по целям на территории Украины. Тем более, что до этого на Украину запускались беспилотные летательные аппараты «Герань» (в терминологии ВСУ – «Шахед»), которые якобы проводили разведку боем украинской противовоздушной обороны.
Но если удар по украинским объектам и готовится, то он был бы очень своевременным. Ведь в последние дни украинские формирования активизировали запуск беспилотных летательных аппаратов по целям на территории Российской Федерации, в том числе и в Москве. На такие действия киевскому режиму необходимо дать очередной решительный ответ с помощью ракет, и появление в Черном море ракетных кораблей в этом плане вполне объяснимо.