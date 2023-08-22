Французские медиа: Вооружённые группировки заблокировали один из городов в Мали

Сторонники вооружённых экстремистских формирований на протяжении последних нескольких дней продолжают блокировать город Тимбукту, расположенный на севере центральной части Мали. Об этом малийские власти сообщили французскому информагентству Франс Пресс (AFP). В осаду этот населённый пункт взяла джихадистская группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», называющая себя официальным отделением «Аль-Каиды»* в этой стране (признаны террористическими организациями, деятельность которых запрещена на территории РФ).Также, в беседе с AFP один из местных чиновников сообщил о блокировании джихадистами всех дорог, ведущих в вышеуказанный город. По информации другого собеседника агентства террористы перекрыли поставки продуктов в Тимбукту, что привело к их резкому удорожанию. Более того, по данным владельца одной из АЗС существенно подскочила и цена на бензин.Стоит отметить, что Тимбукту относится к числу городов, в котором находится ряд объектов религии и культуры, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них – 3 мечети, медресе (мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение второй ступени) наряду с 16 мавзолеями исламских святых. Ответственность за уничтожение почти всех из них (14 штук) взяли на себя боевики исламистского движения «Ансар ад-Дин»* – террористическая группировка туарегов-исламистов на севере Мали (запрещена в РФ).Французские военные занялись восстановлением святынь в начале 2013 года после того как ими были вытеснены из города вооружённые группировки. Проводили реставрацию местные каменщики по заданию ЮНЕСКО. Работы в этом направлении была закончены спустя 2 года.