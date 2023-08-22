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Французские медиа: Вооружённые группировки заблокировали один из городов в Мали

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Французские медиа: Вооружённые группировки заблокировали один из городов в Мали

Сторонники вооружённых экстремистских формирований на протяжении последних нескольких дней продолжают блокировать город Тимбукту, расположенный на севере центральной части Мали. Об этом малийские власти сообщили французскому информагентству Франс Пресс (AFP). В осаду этот населённый пункт взяла джихадистская группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», называющая себя официальным отделением «Аль-Каиды»* в этой стране (признаны террористическими организациями, деятельность которых запрещена на территории РФ).


Также, в беседе с AFP один из местных чиновников сообщил о блокировании джихадистами всех дорог, ведущих в вышеуказанный город. По информации другого собеседника агентства террористы перекрыли поставки продуктов в Тимбукту, что привело к их резкому удорожанию. Более того, по данным владельца одной из АЗС существенно подскочила и цена на бензин.

Стоит отметить, что Тимбукту относится к числу городов, в котором находится ряд объектов религии и культуры, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них – 3 мечети, медресе (мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение второй ступени) наряду с 16 мавзолеями исламских святых. Ответственность за уничтожение почти всех из них (14 штук) взяли на себя боевики исламистского движения «Ансар ад-Дин»* – террористическая группировка туарегов-исламистов на севере Мали (запрещена в РФ).

Французские военные занялись восстановлением святынь в начале 2013 года после того как ими были вытеснены из города вооружённые группировки. Проводили реставрацию местные каменщики по заданию ЮНЕСКО. Работы в этом направлении была закончены спустя 2 года.
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6 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:52
    -2
    Что там проиходит?
    Джихадисты это очень плохо, французы тоже плохо.
    Да чтоб они там все друг друга поубивали, потом пришёл лесник, пардон, Пригожин и навёл порядок. Он должен быть где-то совсем рядом.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:56
    +1
    Я не знаю как Пригожин добрался до одной из Африканских стран,но он уже там.Чуствует себя бодрячком и участвует в " джипинге" по Африке.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 17:03
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Я не знаю как Пригожин добрался до одной из Африканских стран

      На самолете прилетел, плыть пароходом вообще не вариант.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:57
    +1
    И тем и другим там делать нечего.......
  4. Феликс
    Феликс Сегодня, 17:03
    +1
    Французов в Африке щемят? Надеюсь, не без нашего влияния. Впрочем, даже если и без него - это все равно хорошо.
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 17:13
    0
    Если вспомнить версию о том что ИГИЛ на подкормке у ЦРУ, то это звенья одной цепи.