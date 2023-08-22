Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Ирана презентовал новый беспилотник Mohajer-10, способный находиться в воздухе в течение суток

5
Президент Ирана презентовал новый беспилотник Mohajer-10, способный находиться в воздухе в течение суток

Спецоперация на Украине показала, что в современном военном конфликте одержать верх над противником без применения большого количества беспилотных летательных аппаратов разного типа и назначения практически невозможно. Осознав это, политическое и военное руководство большинства стран лихорадочно кинулось подсчитывать количество и изыскивать возможности оснащения боевыми дронами своих армий.


И тут выяснилось, что среди одних из мировых лидеров по производству БПЛА военного назначения оказались не только Китай, тем более не США или другие страны НАТО, а десятилетиями находящийся под международными санкциями Иран. Исламская Республика не только насытила свою армию БПЛА различного назначения, но и ведет интенсивные разработки в этой области, создавая беспилотники с ранее недоступными характеристиками.

Наибольшую шумиху вызвало начало применения ВС РФ осенью прошлого года дронов-камикадзе «Герань-2» для нанесения высокоточных ударов вглубь территории Украины. Киев, а следом и Запад, тут же обвинили Тегеран, что на самом деле это иранские БПЛА Shahed, чему до сей поры нет никаких доказательств. Однако эта «рекламная кампания» в чем-то оказалась на руку Ирану, который в очередной раз продемонстрировал своим реальным и потенциальным врагам, что Исламской Республике есть чем эффективно ответить на любую военную агрессию.



На этот раз президент Ирана Эбрахим Раиси лично презентовал новый беспилотный летательный аппарат военного назначения Mohajer-10, способный находиться в воздухе в течение суток с дальностью полета на высоте 7000 метров до 2000 километров. Беспилотник был продемонстрирован во время посещения иранским лидером выставки достижений оборонной промышленности, приуроченной к дню ОПК Ирана, сообщает агентство Fars News Agency.



Новый БПЛА может выполнять как ударные, так и разведывательные функции. Mohajer-10 способен применять различные виды боеприпасов, включая бомбы Ghaem и Almas, а также оснащен системами радиоэлектронной борьбы. Топливный бак беспилотника вмещает 450 литров топлива, на борту он способен нести до 300 килограммов груза, развивая при этом скорость до 210 километров в час, сообщает иранское информагентство.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. T-100
    T-100 Сегодня, 16:48
    -1
    Кто помнит новость, как иранцы посадили американский беспилотник. Особенно сильно радовались наши гос. сми, так как посадили, как заявлялось, с помощью комплекса "Красуха-4" (к примеру:https://avia.pro/news/rossiyskaya-krasuha-pomogla-iranu-sbit-amerikanskiy-bespilotnik). Молодцы .в носу не ковырялись. Тут столько лет и такое количество американских БПЛА возле крыма летает....Вопрос?
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:07
    0
    Цитата: T-100
    Кто помнит новость, как иранцы посадили американский беспилотник. Особенно сильно радовались наши гос. сми, так как посадили, как заявлялось, с помощью комплекса "Красуха-4" (к примеру:https://avia.pro/news/rossiyskaya-krasuha-pomogla-iranu-sbit-amerikanskiy-bespilotnik). Молодцы .в носу не ковырялись. Тут столько лет и такое количество американских БПЛА возле крыма летает....Вопрос?

    Американские беспилотники летают в Чёрном море по границе закрытой для полётов зоны. А в Персидском они вторглись пространство Ормузского пролива, которое Иран считает своим. Я объяснил?
    1. T-100
      T-100 Сегодня, 17:15
      0
      Это я прекрасно и без объяснения знаю. Просто кто-то обещал жесткий ответ на вмешательство в конфликт третьих стран. Вот подавление и посадка такого БПЛА и был бы неплохим ответом + в довесок "свести" с орбиты несколько спутников Маска. А то игра идёт в одни ворота, амеры ставки повышают, а всё блеем о недопустимости.
  3. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 17:09
    0
    Тут столько лет и такое количество американских БПЛА возле крыма летает....Вопрос?

    В Иране американский БПЛА нарушил воздушное пространство Ирана и стал законной добычей, молодцы что посадили, хотя на подхвате наверняка были и ЗК.
  4. alystan
    alystan Сегодня, 17:10
    0
    Mohajer-10, способный находиться в воздухе в течение суток с дальностью полета на высоте 7000 метров до 2000 километров.

    Дальность полета в одну сторону или...?
    Если туда-сюда, то скорость у нее тогда выходит только - 2000 км / 24 часа = 83,(3) км/час
    А не 210 км/час, как сообщает иранское информагентство. Иначе за 24 часа дальность будет 5040 км.