В зоне проведения специальной военной операции продолжаются ожесточенные бои с украинскими формированиями. Это следует из официальной сводки Министерства обороны Российской Федерации.
На Запорожском направлении наиболее активные боевые действия сейчас идут в районе населенных пунктов Работино и Успеновка. Здесь ВС РФ смогли отразить атаки 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Всего украинские боевики атаковали не менее четырех раз на данном направлении.
В результате боев на Запорожском направлении были уничтожены более 125 боевиков ВСУ, 3 боевые машины пехоты и 2 бронемашины, 9 автомобилей. Кроме того, удалось поразить 11 артиллерийских орудий и 4 миномета противника. Среди пораженных артиллерийских систем были 2 американские системы М777, 3 буксируемые американские гаубицы М119, а также самоходные артиллерийские установки польского и французского производства.
Продолжаются бои и в районе населенных пунктов на Южно-Донецком направлении. Здесь авиация и артиллерия ВС РФ ударили по 4 местам скопления личного состава и военной техники противника в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника – до 240 боевиков убитыми и ранеными, 2 бронемашины, 1 артиллерийская система М777 американского производства и артиллерийское орудие FH-70 производства Великобритании.
На Донецком направлении продолжаются бои в районах Новомихайловки и Авдеевки. Здесь уничтожено до 235 украинских боевиков, 5 БМП, 2 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777, САУ «Krab» польского производства, гаубица «Мста-Б». Кроме того, нашим военным удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
Наши войска продолжают теснить врага на Купянском направлении. Здесь удалось отбить пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Райгородки, Новоселовского и Синьковки. Противник потерял до 65 солдат, 4 БМП, 2 автомобиля, 1 гаубицу Д-20. Здесь также была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Под Табаевкой Харьковской области нашими войсками был поражен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
ВС РФ отразили 2 атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе к югу от населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики на Краснолиманском направлении. Здесь были уничтожены более 50 боевиков и 3 бронемашины ВСУ, а также две гаубицы.
На Херсонском направлении потери противника составили до 15 боевиков, 2 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 американского производства и гаубицу Д-30. Ударами ВС РФ под населенным пунктом Васильковка в Днепропетровской области удалось уничтожить склад боеприпасов 1-й танковой бригады украинской армии. В зоне спецоперации также сбили 39 беспилотников противника.