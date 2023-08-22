Минобороны РФ: У острова Змеиный в Черном море авиаударом потоплен катер американского производства с десантниками ВСУ

Сегодня в Черном море, в районе к востоку от острова Змеиный, был уничтожен украинский военный катер с десантным подразделением. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Как утверждает Минобороны, быстроходный военный катер американского производства Willard Sea Force с десантной группой следовал чуть восточнее острова Змеиный. Около 11 часов утра по нему был нанесен мощный авиационный удар. В результате удара катер был потоплен.
Интересно, что украинские СМИ об уничтожении катера с десантом ВСУ молчат. Впрочем, о своих потерях Киев давно запрещает говорить на официальном уровне, а сейчас начал ограничивать даже западную прессу в доступе в зону ведения боевых действий.
Соответственно, нет информации о том, сколько военнослужащих ВМСУ находилось на данном катере в момент авиаудара. Кроме того, не очень понятно, и какие задачи должен был выполнять украинский десант в этом районе Черного моря. Отметим, что в последнее время наблюдается повышенная активность украинских сил в Черном море, связанная со стремлением максимально навредить российским интересам и инфраструктуре в Крыму.
Катера Willard Sea Force производства США были переданы Украине в количестве пяти единиц еще в 2015 году. В 2009-2010 годах Украина сама приобретала несколько таких катеров. Но когда в 2014 году Крым вошел в состав Российской Федерации, несколько катеров ВМСУ, базировавшихся на полуострове, были захвачены российскими военными.