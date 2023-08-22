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Минобороны РФ: У острова Змеиный в Черном море авиаударом потоплен катер американского производства с десантниками ВСУ

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Минобороны РФ: У острова Змеиный в Черном море авиаударом потоплен катер американского производства с десантниками ВСУ

Сегодня в Черном море, в районе к востоку от острова Змеиный, был уничтожен украинский военный катер с десантным подразделением. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


Как утверждает Минобороны, быстроходный военный катер американского производства Willard Sea Force с десантной группой следовал чуть восточнее острова Змеиный. Около 11 часов утра по нему был нанесен мощный авиационный удар. В результате удара катер был потоплен.

Интересно, что украинские СМИ об уничтожении катера с десантом ВСУ молчат. Впрочем, о своих потерях Киев давно запрещает говорить на официальном уровне, а сейчас начал ограничивать даже западную прессу в доступе в зону ведения боевых действий.

Соответственно, нет информации о том, сколько военнослужащих ВМСУ находилось на данном катере в момент авиаудара. Кроме того, не очень понятно, и какие задачи должен был выполнять украинский десант в этом районе Черного моря. Отметим, что в последнее время наблюдается повышенная активность украинских сил в Черном море, связанная со стремлением максимально навредить российским интересам и инфраструктуре в Крыму.

Катера Willard Sea Force производства США были переданы Украине в количестве пяти единиц еще в 2015 году. В 2009-2010 годах Украина сама приобретала несколько таких катеров. Но когда в 2014 году Крым вошел в состав Российской Федерации, несколько катеров ВМСУ, базировавшихся на полуострове, были захвачены российскими военными.
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24 комментария
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:35
    +6
    Опять в районе Батуми аджарцы будут вылавливать трупы украинских гуровцев
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:37
      -3
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Опять в районе Батуми аджарцы будут вылавливать трупы украинских гуровцев

      Ага , обшаривать трупы в поисках баксов и снимать дорогие импортные часы ... И те и другие любят шакалить ...
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:39
      +3
      в Черном море, в районе к востоку от острова Змеиный, был уничтожен украинский военный катер
      А нефиг шастать по Русскому морю !
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:22
        -3
        У меня одного висит простой вопрос: Никто не выжил после удара? Или выжившие до сих пор болтаются в море в ожидании чудесного спасения? Ладно если на горизонте виден о.Змеиный и можно вплавь добраться до суши. Вода в Черном море сейчас теплая, позволяет сутки-двое находиться на плаву. Может не зря в статье сказано про "мощный авиационный удар", после которого нет шансов уцелеть?
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:38
    +6
    Ну что тут скажешь, молодцы!
    Но журналистские формулировки,
    "по нему был нанесен мощный авиационный удар"... 11-ти метровая надувная лодка с жёстким каркасом.
    Вместительность, в зависимости от типа, от 9 до 29 человек.
    Только "мощным ударом"можно уничтожить.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:48
      +2
      А вдруг удар и в самом деле был мощный? Накидали просто гораздо больше минимально необходимого. Не пожалели бомбов-ракет...
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 16:05
        -1
        Накидали просто гораздо больше минимально необходимого. Не пожалели бомбов-ракет

        для резиновой лодки ракет не жалко, это нам не мост через днепр!
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 16:23
          -2
          Цитата: Владимир80
          Накидали просто гораздо больше минимально необходимого. Не пожалели бомбов-ракет

          для резиновой лодки ракет не жалко, это нам не мост через днепр!

          Ай-яй-яй... вот потопили хохлолодку, вроде - хорошо же, нет? Не-е-ет, есть тут специальные люди, чтоб гамнеца подмешать wink

          И мы их знаем yes laughing
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 16:05
        0
        Самолет ВКС России уничтожил второй за сутки катер ВСУ в Черном море
        МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский самолет уничтожил второй за сутки украинский военный катер в Черном море — на этот раз вблизи острова Змеиный, сообщили в Минобороны.
      3. cmax
        cmax Сегодня, 17:09
        +1
        Цитата: Кот Александрович
        А вдруг удар и в самом деле был мощный? Накидали просто гораздо больше минимально необходимого. Не пожалели бомбов-ракет...

        Вообще то уже есть видео этого удара. Ни ракет, ни чугуния, просто 30 мм пушка сушки работала. Результат довольно трудно рассмотреть.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:23
      -1
      На платформу газодобычи целились не иначе.Пошли на дно за газом
    3. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 17:14
      0
      Ну вот, всесущий "Телеграм" сообщил:
      "1 катер убит Су-30СМ ракетой Х-31А
      1 катер убит Су-30СМ из пушки
      1 катер убит МиГ-29 КУБ из пушки почти у самого острова Змеиный.
      Итого минус три катера.
      Слава ВВС МА ВМФ!"
      МОЛОДЦЫ!!!!!!
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:39
    -2
    Около 11 часов утра по нему был нанесен мощный авиационный удар.

    интересно, какими ракетами/бомбами наносился удар?
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:39
    0
    Кеклы на морскую рыбалку вышли, а их авиабомбой накрыли...... Организаторы покатушек деньги родственникам вернут за билеты?
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:50
    0
    Цитата: Владимир80
    Около 11 часов утра по нему был нанесен мощный авиационный удар.

    интересно, какими ракетами/бомбами наносился удар?

    Расстреляли из пушек, рыбы доделали работу.
  6. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 15:55
    -2
    Цитата: Uprun
    Кеклы на морскую рыбалку вышли, а их авиабомбой накрыли...... Организаторы покатушек деньги родственникам вернут за билеты?
    Все идет по плану. Это была ПРИКОРМКА! Чтобы крупная рыба не расслаблялась и была в тонусе.

    А они могут многое делать именно с помощью катера. Например, поставленные мины или гидроакустические буи проверять и т.д. То есть чисто военная деятельность в ее вполне понятном варианте.
  7. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 16:00
    +4
    Сразу прошу прощения за чувства верующих. Но читая подобное, в условиях масштабной войны, что вторая армия мира потопила матрас с несколькими жертвами на заклание, когда беспилотники врага постоянно кружат над Москвой, это уже не смешно....

    Дополню. Поставив минус, аргументируй свой поступок, ты же не обезьяна, которая может быть очень умна, но Господь не наделил тебя речью.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 16:26
      -3
      Цитата: Непостижимый
      Поставив минус, аргументируй свой поступок, ты же не обезьяна

      Один минус мой.

      Цитата: Непостижимый
      беспилотники врага постоянно кружат над Москвой

      Это называется "вранье". Или покажите хотя бы парочку кружащих вот прямо сейчас над Москвой беспилотников yes laughing
      1. cmax
        cmax Сегодня, 17:13
        0
        Цитата: Репеллент
        Это называется "вранье". Или покажите хотя бы парочку кружащих вот прямо сейчас над Москвой беспилотников

        Глаза по шире откройте, увидите. Симоньян увидела на соседней улице около дома своего. Может и вы дождетесь с вашим закидыванием противника "шапками".
  8. r5555
    r5555 Сегодня, 16:15
    -3
    Они эти катера рожают что-ли ?
    ГШ все катера потопили ещё месяц взвад !
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:29
    0
    Надо по змеиному периодически долбить ФАБами с УМПК. И летунам нашим тренировка и шароварам веселье.
  10. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 16:35
    +3
    Цитата: Репеллент
    Один минус мой.

    Каждый день, через день МО РФ дает сводку о сбитых аппаратах над Москвой.
    Аргументации нет. За минус мнэ - спасибо, а я всегда тебе буду плюсы рисовать, только не плач. Я по чесноку
  11. FeHa3eIIaM
    FeHa3eIIaM Сегодня, 16:37
    0
    Из пушки работал? https://t.me/vzglyad_ru/83567
  12. Arisaka
    Arisaka Сегодня, 17:08
    0
    Там видео есть. Хоть катер и маневрировал, пилот снаряды кучно и метко уложил.