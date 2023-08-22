Украинские власти запретили иностранным журналистам поездки на линию фронта

Украинское издание со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах подтвердили появившуюся ранее в швейцарской прессе информацию о запрете киевским режимом посещения линии фронта иностранными журналистами.
Сообщается, что официально запрет не закреплен законодательно, однако фактически действует неофициально и распространяется не только на представителей зарубежной прессы, но и на украинских журналистов. Отмечается, что санкции связаны с невозможностью контролировать всех журналистов, работающих на линии фронта.
Ранее украинское руководство пыталось ограничить работу журналистов путем условного разделения фронта на красную, желтую и зеленую зоны, однако эта практика не показала ожидаемой эффективности, в связи с чем было принято решение о полном ограничении доступа.
В качестве формального повода для появления такого запрета послужило заявление украинского замминистра обороны Анны Маляр, рассказавшей, что после разглашения в прессе информации о выдвижении на линию боевого соприкосновения 82 бригады ВСУ, ранее находившейся в резерве, по расположениям этого подразделения было нанесено пять авиаударов.
Ранее сообщалось, что по 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, укомплектованной бронетехникой западного производства, включая британские танки "Челленджер-2", благодаря чему являющейся одним из наиболее боеспособных оставшихся в распоряжении украинского командования подразделений, были нанесены авиаудары после публикаций в ряде западных изданий.