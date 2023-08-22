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Украинские власти запретили иностранным журналистам поездки на линию фронта

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Украинские власти запретили иностранным журналистам поездки на линию фронта

Украинское издание со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах подтвердили появившуюся ранее в швейцарской прессе информацию о запрете киевским режимом посещения линии фронта иностранными журналистами.


Сообщается, что официально запрет не закреплен законодательно, однако фактически действует неофициально и распространяется не только на представителей зарубежной прессы, но и на украинских журналистов. Отмечается, что санкции связаны с невозможностью контролировать всех журналистов, работающих на линии фронта.

Ранее украинское руководство пыталось ограничить работу журналистов путем условного разделения фронта на красную, желтую и зеленую зоны, однако эта практика не показала ожидаемой эффективности, в связи с чем было принято решение о полном ограничении доступа.

В качестве формального повода для появления такого запрета послужило заявление украинского замминистра обороны Анны Маляр, рассказавшей, что после разглашения в прессе информации о выдвижении на линию боевого соприкосновения 82 бригады ВСУ, ранее находившейся в резерве, по расположениям этого подразделения было нанесено пять авиаударов.

Ранее сообщалось, что по 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, укомплектованной бронетехникой западного производства, включая британские танки "Челленджер-2", благодаря чему являющейся одним из наиболее боеспособных оставшихся в распоряжении украинского командования подразделений, были нанесены авиаудары после публикаций в ряде западных изданий.
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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:53
    +1
    Ага, а то увидят то что не следует видеть, сфотают, напишут, опубликуют без согласования. И Зе команда опять будет выглядеть трындунами....
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:57
    +4
    Ну вот и на западный роток на окраине платочек накинули.......
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 16:34
      0
      Неужели у нас пускают на фронт иностранных журналистов, хотя бы из дружественных стран? Может в Донецк и пустят, чтобы показать удары по гражданским, а всё иное... сомневаюсь. А кто-нибудь видел в репортажах наших фронтовых корреспондентов, нашу уничтоженную военную технику? Вряд ли и это правильно! Так зачем смеяться над врагом, если он решил навести цензуру у себя, не хуже нашей? Странно, что только сейчас... request
  3. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 15:58
    +2
    В качестве формального повода для появления такого запрета послужило заявление украинского замминистра обороны Анны Маляр, рассказавшей, что после разглашения в прессе информации о выдвижении на линию боевого соприкосновения 82 бригады ВСУ, ранее находившейся в резерве, по расположениям этого подразделения было нанесено пять авиаударов.

    Ну, мне вот очевидно, что пять ударов были нанесены именно вследствии выдвижения на передок оной бригады, а вовсе не потому что об этом написали. Но если охота слушателей держать за *неумных людей* - то ради бога, пусть продолжают :)
  4. usr01
    usr01 Сегодня, 16:26
    0
    О! звоночек... значит на фронте фсё плохо... wink
  5. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 16:31
    0
    о запрете киевским режимом посещения линии фронта иностранными журналистами.


    А как же свобода демократического слова и печати? lol
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:02
    0
    Чем меньше видят сми тем легче из ес еврики сотрясать и хвалится успехами, но они секретные и их никому не показывают.