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Сотрудники ФСБ пресекли незаконную сделку купли-продажи секретной военной продукции

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Сотрудники ФСБ пресекли незаконную сделку купли-продажи секретной военной продукции

В Ростовской области правоохранители задержали мужчину. Таким образом, сотрудники ФСБ пресекли незаконную сделку купли-продажи секретной военной продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Федеральной службы безопасности РФ.

Злоумышленник пытался купить засекреченное изделие оборонного назначения, но был задержан с поличным правоохранителями. При этом мужчина заведомо знал, что приобретаемая им продукция является секретной. А покупал он ее, чтобы с выгодой перепродать.

Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен

- сообщили в спецслужбе.

В момент совершения сделки неожиданно появились оперативники и схватили подозреваемого. Теперь он обвиняется в незаконном получении сведений, представляющих гостайну. Правоохранители продолжают следственные действия в отношении задержанного. Они выявляют тех, с кем он был в сговоре, а также проверяют предполагаемую причастность мужчины к другим подобным эпизодам.

В последнее время возросло число сообщений о разведывательно-диверсионной деятельности противника на российской территории. Причем такой противоправной деятельностью занимаются как приезжие украинские граждане, так и местные россияне. Некоторые из них собирают и передают информацию о местонахождении и перемещении военной техники ВС России. Другие готовят диверсионные и террористические акты. Мы узнаем о каждом из таких случаев, когда правоохранители их выявляют, а фигурантов – задерживают.
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10 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:05
    -2
    Повесить на площади другим в науку слабо?
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 16:13
      +1
      Низ-зяяя! Если гражданин был осведомлён о существовании секретного изделия, то могли быть осведомлены и те, кто курировал этого гражданина. Мало того, курировать они могли не его одного. Вот теперь пусть поломают голову, кого из курируемых граждан взяли сотрудники ФСБ, и кому больше нельзя доверять! laughing
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:08
    +1
    Мы узнаем о каждом из таких случаев, когда правоохранители их выявляют, а фигурантов – задерживают.

    А сколько невыявленных укрофашистов шастают в наших тылах?
    Эхе-хе, и чем думали власти, когда по быстрому присоединяли и раздавали паспорта РФ?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:10
    0
    Торговал бы рядом с бабушкой пирожками, глядишь, дольше бы и прожил. Теперь коммерсу накрутят четвертак и делянку нарежут вдали от юга России, а бабушка так и будет в Ростове-на-Дону торговать пирожками.
  4. alystan
    alystan Сегодня, 16:12
    0
    Опять Ростовская область. Медом намазана что-ли область для всех мошенников и предателей?
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 17:10
      0
      Цитата: alystan
      Опять Ростовская область. Медом намазана что-ли область для всех мошенников и предателей?

      В эту область больше всего укробеженцев набежало.
  5. Sith
    Sith Сегодня, 16:32
    0
    Цитата: ваш вср 66-67
    Мы узнаем о каждом из таких случаев, когда правоохранители их выявляют, а фигурантов – задерживают.

    А сколько невыявленных укрофашистов шастают в наших тылах?
    Эхе-хе, и чем думали власти, когда по быстрому присоединяли и раздавали паспорта РФ?

    Думаю такие начали просачиваться как до 2014 , так и после ... вопрос ж ... насколько глубоко некоторые успели внедрится ... вот он страшноватый ...но это работа гос.органов выявлять и искать таких
  6. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 16:40
    0
    Некоторые из них собирают и передают информацию о местонахождении и перемещении военной техники ВС России. Другие готовят диверсионные и террористические акты.

    А в это время куча земель в Сибири и на Дальнем востоке остаются неосвоенными. Почему бы таких уродов не переслать туда в месте с семьями.
  7. Mordvin77
    Mordvin77 Сегодня, 16:40
    0
    За каждым подобным тянется паравозик...
  8. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 16:43
    0
    Дай Бог ФСБ России больше удач и успехов в их работе.