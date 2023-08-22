Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого был осведомлен

В Ростовской области правоохранители задержали мужчину. Таким образом, сотрудники ФСБ пресекли незаконную сделку купли-продажи секретной военной продукции.Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Федеральной службы безопасности РФ.Злоумышленник пытался купить засекреченное изделие оборонного назначения, но был задержан с поличным правоохранителями. При этом мужчина заведомо знал, что приобретаемая им продукция является секретной. А покупал он ее, чтобы с выгодой перепродать.- сообщили в спецслужбе.В момент совершения сделки неожиданно появились оперативники и схватили подозреваемого. Теперь он обвиняется в незаконном получении сведений, представляющих гостайну. Правоохранители продолжают следственные действия в отношении задержанного. Они выявляют тех, с кем он был в сговоре, а также проверяют предполагаемую причастность мужчины к другим подобным эпизодам.В последнее время возросло число сообщений о разведывательно-диверсионной деятельности противника на российской территории. Причем такой противоправной деятельностью занимаются как приезжие украинские граждане, так и местные россияне. Некоторые из них собирают и передают информацию о местонахождении и перемещении военной техники ВС России. Другие готовят диверсионные и террористические акты. Мы узнаем о каждом из таких случаев, когда правоохранители их выявляют, а фигурантов – задерживают.