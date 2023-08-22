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Алжир запретил Франции использовать своё небо с целью проведения операции в Нигере

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Алжир запретил Франции использовать своё небо с целью проведения операции в Нигере

Власти Алжира не позволили Франции использовать своё воздушное пространство для проведения последней своей возможной военной операции в Нигере, сообщила государственная радиостанция страны Radio Algérienne.


Вот что следует из заявления государственного радио этого североафриканского государства:

Алжир решительно выступает против любого иностранного вмешательства в соседнем Нигере, придерживаясь при этом принципов дипломатии с целью восстановления в этой стране конституционного порядка

В этом контексте обращает на себя внимание и тот факт, что запрет на использование ВС Франции воздушного пространства Алжира в своих целях действует с 2021 года. Этому предшествовало заявление, сделанное президентом республики Эмманюэлем Макроном по поводу политического режима страны и проводимой ею исторической политики. В итоге французский лидер обвинил это государство в неуважении к государственному суверенитету, что вызвало крайне негативную реакцию у его руководства.

Отношения между Алжиром и Парижем, напомним, по настоящее время остаются натянутыми. Виному всему – историческое наследие, поскольку Алжир на протяжении более века считался непосредственной территорией Франции, являвшийся её колониальным владением. Однако впоследствии там разгорелся кровопролитный конфликт из-за нежелания европейской республики предоставлять ему независимость. Происходило это во времена нахождения у власти Шарля де Голля. Примечательно, что даже после обретения своей независимости Алжир по-прежнему питает ненависть к Парижу.
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4 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:31
    +2
    Это из той же серии, как бы лидеры Японии и Южной Кореи не лобзались на людях, и на юге, и на севере японцев ненавидят одинаково. А за закрытое небо Алжира для лягушатников - респект и уважуха.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 16:53
      0
      Зато их "братушки" марроканцы уже дали добро французам на пролет через их воздушное пространство.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 17:07
        0
        Цитата: alystan
        марроканцы уже дали добро французам на пролет через их воздушное пространство.

        И смысл? Мали всё-равно против. Теперь либо через неспокойную Ливию, либо через Нигерию, других вариантов нет.
        1. alystan
          alystan Сегодня, 17:19
          0
          Сенегал еще профранцузский. Французы наверняка не транспортники будут отправлять в Нигер. Может им хочется подобраться до расстояния выстрела, по воздушным или наземным целям.
          Евкуров и Хафтарр наверняка обсудят возможность прикрыть возможность амерам и французам такую возможность.

          Уже была новость, что представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад аль-Мисмари сообщил арабским СМИ, что силы направлены к границе с Нигером для того, чтобы отслеживать незаконные передвижения в этих районах и предотвращать проникновение террористических и преступных группировок.