Алжир запретил Франции использовать своё небо с целью проведения операции в Нигере

Власти Алжира не позволили Франции использовать своё воздушное пространство для проведения последней своей возможной военной операции в Нигере, сообщила государственная радиостанция страны Radio Algérienne.
Вот что следует из заявления государственного радио этого североафриканского государства:
Алжир решительно выступает против любого иностранного вмешательства в соседнем Нигере, придерживаясь при этом принципов дипломатии с целью восстановления в этой стране конституционного порядка
В этом контексте обращает на себя внимание и тот факт, что запрет на использование ВС Франции воздушного пространства Алжира в своих целях действует с 2021 года. Этому предшествовало заявление, сделанное президентом республики Эмманюэлем Макроном по поводу политического режима страны и проводимой ею исторической политики. В итоге французский лидер обвинил это государство в неуважении к государственному суверенитету, что вызвало крайне негативную реакцию у его руководства.
Отношения между Алжиром и Парижем, напомним, по настоящее время остаются натянутыми. Виному всему – историческое наследие, поскольку Алжир на протяжении более века считался непосредственной территорией Франции, являвшийся её колониальным владением. Однако впоследствии там разгорелся кровопролитный конфликт из-за нежелания европейской республики предоставлять ему независимость. Происходило это во времена нахождения у власти Шарля де Голля. Примечательно, что даже после обретения своей независимости Алжир по-прежнему питает ненависть к Парижу.