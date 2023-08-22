Офицер британской армии в отставке озвучил три сценария прекращения конфликта на Украине

То есть это не признание поражения или потери, а принятие статуса-кво и приостановка вооруженного конфликта

До начала контрнаступления ВСУ, а вернее понимания его провала, на Западе мало кто осмеливался открыто говорить о самой возможности завершения военных действий, кроме как в случае «полной победы» украинской армии над российской. Но чем хуже идут дела у украинцев на фронте, тем больше пополняются ряды всяческих экспертов, рассуждающих о прекращении междоусобицы.Причем во всех этих рассуждениях в основном доморощенных аналитиков интересы, цели и задачи, которые поставила Россия в ходе СВО, полностью игнорируются. Что, впрочем, неудивительно.На этот раз о возможных сценариях прекращения конфликта на Украине в интервью британскому телеканалу рассуждает офицер британской армии в отставке, бывший глава Объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс. Всего он рассматривает три таких гипотетических варианта завершения военных действий. Третий ему понравился больше всего, только вот в этой модели полностью отсутствуют предполагаемые действия России.Вариант первый. Киевский режим, осознав невозможность одолеть российскую армию на поле боя и по причине катастрофических потерь в ходе контрнаступления, по собственной инициативе отказывается от дальнейшей борьбы. По сути, это означало бы капитуляцию действующей украинской власти. Экс-офицер британской армии называет такой исход «просто ужасным». Правда, он считает его и наименее вероятным.Вторым способом прекращения боевых действий может стать временное прекращение огня обеими сторонами. Правда, для этого и российское, и украинское (читай западное) руководство должны признать, что достижение поставленных целей военным способом невозможно.— рассуждает Бэрронс.Следует отдать ему должное, он понимает, что заморозка конфликта приведет к тому, что эта пауза будет использована Москвой и Киевом в качестве передышки и наращивания военной мощи. После чего конфликт вспыхнет с новой силой, приводя к еще большим разрушениям и смертям.Третий вариант предусматривает, что Запад перестанет давить на Киев, продолжая требовать быстрых успехов на поле боя любой ценой, угрожая в противном случае прекратить оказывать помощь Украине. Этот сценарий Бэрронс считает наиболее приемлемым и эффективным. По его мнению, в этом случае украинская армия перестанет проводить безрезультатные и кровопролитные штурмы российской обороны, но продолжит давление на нее.Пока ВСУ будут «изматывать» российскую армию, рассуждает британский офицер, Запад продолжит вооружать Украину, готовить солдат и оказывать всяческую остальную помощь. Бэрронс уверен, что это позволит украинцам восстановиться, нарастить военную мощь и вновь пойти в наступление, дабы добиться «победы на поле боя в следующем году или через год».Вроде как все логично в рассуждениях бывшего офицера британской армии, кроме одного, что раз за разом повторяется во всех подобных разговорах и публикациях западных военных отставников: он вновь не берет в расчет, а что все это время будет делать Россия? Сидеть сложа руки и дожидаться, когда у «недобитой гидры вырастет новая голова»? Это вряд ли.