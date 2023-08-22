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Офицер британской армии в отставке озвучил три сценария прекращения конфликта на Украине

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Офицер британской армии в отставке озвучил три сценария прекращения конфликта на Украине

До начала контрнаступления ВСУ, а вернее понимания его провала, на Западе мало кто осмеливался открыто говорить о самой возможности завершения военных действий, кроме как в случае «полной победы» украинской армии над российской. Но чем хуже идут дела у украинцев на фронте, тем больше пополняются ряды всяческих экспертов, рассуждающих о прекращении междоусобицы.


Причем во всех этих рассуждениях в основном доморощенных аналитиков интересы, цели и задачи, которые поставила Россия в ходе СВО, полностью игнорируются. Что, впрочем, неудивительно.

На этот раз о возможных сценариях прекращения конфликта на Украине в интервью британскому телеканалу рассуждает офицер британской армии в отставке, бывший глава Объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс. Всего он рассматривает три таких гипотетических варианта завершения военных действий. Третий ему понравился больше всего, только вот в этой модели полностью отсутствуют предполагаемые действия России.

Вариант первый. Киевский режим, осознав невозможность одолеть российскую армию на поле боя и по причине катастрофических потерь в ходе контрнаступления, по собственной инициативе отказывается от дальнейшей борьбы. По сути, это означало бы капитуляцию действующей украинской власти. Экс-офицер британской армии называет такой исход «просто ужасным». Правда, он считает его и наименее вероятным.

Вторым способом прекращения боевых действий может стать временное прекращение огня обеими сторонами. Правда, для этого и российское, и украинское (читай западное) руководство должны признать, что достижение поставленных целей военным способом невозможно.

То есть это не признание поражения или потери, а принятие статуса-кво и приостановка вооруженного конфликта

— рассуждает Бэрронс.

Следует отдать ему должное, он понимает, что заморозка конфликта приведет к тому, что эта пауза будет использована Москвой и Киевом в качестве передышки и наращивания военной мощи. После чего конфликт вспыхнет с новой силой, приводя к еще большим разрушениям и смертям.

Третий вариант предусматривает, что Запад перестанет давить на Киев, продолжая требовать быстрых успехов на поле боя любой ценой, угрожая в противном случае прекратить оказывать помощь Украине. Этот сценарий Бэрронс считает наиболее приемлемым и эффективным. По его мнению, в этом случае украинская армия перестанет проводить безрезультатные и кровопролитные штурмы российской обороны, но продолжит давление на нее.

Пока ВСУ будут «изматывать» российскую армию, рассуждает британский офицер, Запад продолжит вооружать Украину, готовить солдат и оказывать всяческую остальную помощь. Бэрронс уверен, что это позволит украинцам восстановиться, нарастить военную мощь и вновь пойти в наступление, дабы добиться «победы на поле боя в следующем году или через год».

Вроде как все логично в рассуждениях бывшего офицера британской армии, кроме одного, что раз за разом повторяется во всех подобных разговорах и публикациях западных военных отставников: он вновь не берет в расчет, а что все это время будет делать Россия? Сидеть сложа руки и дожидаться, когда у «недобитой гидры вырастет новая голова»? Это вряд ли.
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:27
    +1
    Третий вариант, хотя уже и оскомина набило, не думал, что это напишу, но - до последнего кекла. Наиболее приемлемый вариант - первый, ужасный конец лучше, чем ужас без конца.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:28
    +2
    3 сценария?
    Можно бородатый анекдот в тему:
    Еврей пришёл посоветоваться к равину.
    – Ребе, у меня дохнут куры. Что делать? – Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив. Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе: – Что делать? – Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли. – Что делать, ребе? – Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник. Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все. – Ребе, все куры сдохли. – Жалко, у меня было еще столько замечательных идей.
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:41
    0
    По-ихнем он Бэррон, а по-нашему, так баран бараном.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:47
    0
    Россия не против мира, но подписан он должен быть в Измаиле, на условиях полной капитуляции.
  5. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:49
    -1
    Тут все прекрасно, но портит ситуацию -ограниченное количество человеков в армии 404, надобность в содержании армии и всего аппарата в 404 , того, что занятатая территория очень быстро становится российской и пророссийской (это не просто, но это не Лаос или Азербайджан) население там не особо отличимо от РФ..