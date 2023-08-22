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В Ливию по приглашению фельдмаршала Хафтара прибыла делегация Минобороны России во главе с генералом Евкуровым

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В Ливию по приглашению фельдмаршала Хафтара прибыла делегация Минобороны России во главе с генералом Евкуровым

Делегация Министерства обороны Российской Федерации прибыла в Ливию. В этой североафриканской стране она проведет переговоры с командованием Ливийской национальной армии (ЛНА) по целому ряду важных вопросов, представляющих взаимный интерес.


Пригласил российских военных в страну лично командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар. Сам Хафтар ранее приезжал в Москву, а вот для российской военной делегации это – первый официальный визит в Ливию за многие годы.

Возглавляет делегацию Минобороны России заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Он проведет переговоры с ливийскими военными о борьбе с радикальными группировками, ситуации в стране и в Африке в целом, неких совместных действиях.


Интересно, что визит проводится на фоне сложной политической обстановки в зоне Сахеля после военного переворота в Нигере. До этого Ливийская национальная армия по приказу Хафтара была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за событий в Нигере, подразделения ЛНА сосредоточились у границы с Нигером – якобы для противодействия возможному росту активности радикальных группировок в связи с событиями в африканской республике.


Вместе с тем, официальной информации о том, что визит российских военачальников в Ливию может быть связан с событиями в соседнем Нигере, пока нет, да и вряд ли, если между визитом и ситуацией в Нигере есть связь, об этом расскажут публично.
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6 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:43
    0
    У Ливии есть общая граница с Нигером? Дальше домысливайте сами...... Правильно и во время.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 17:05
      0
      Если верить фотографии с аэродрома, то летели на ИЛ-62, спаренные турбины в хвосте. Неужели ещё летают в отряде МО РФ? Но для "одного" Евкурова, самолет слишком большой, может в нем полный салон специальных "пассажиров"?
  2. alystan
    alystan Сегодня, 16:44
    +1
    Сообщается также, что после встречи с Хафтаром Евкуров посетит и Триполи, где располагается поддерживаемая Западом и Турцией переходное правительство Ливии. Чья законность закончилась еще несколько лет назад, что сам Запад не замечает и не принимает во внимание...

    Upd:
    Первый официальный визит российской военной делегации в Ливию состоялся по приглашению командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Он организован по итогам российско-ливийских переговоров, прошедших в ходе 11-й Московской международной конференции по безопасности «Армия-2023».

    Дата визита замминистра обороны России Юнуса-бека Евкурова удивительным образом совпала с годовщиной уничтожения американского беспилотника MQ-9ER Reaper в небе Бенгази.

    БПЛА был сбит ровно год назад, 22 августа 2022 года с использованием российских средств ПВО Панцирь-С1.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:56
      0
      А вот это уже интереснее. Дык за какую из сил будем болеть? С кем и против кого дружить?
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 17:18
        0
        Не надо ни с кем дружить. Лучше находить общие интересы и действовать в этих направлениях.
  3. alystan
    alystan Сегодня, 16:59
    0
    Еще одна новость из Ливии из разряда приятных.

    Вооруженная группа сопротивления в городе Хомс объявила, что начинает борьбу против турок, получающих в свое распоряжения от триполитанского Правительства национального единства (ПНЕ) новые объекты на территории Ливии.

    Мы объявляем о начале народного восстания против турецкой оккупации в Ливии, чтобы захватчик знал, что Ливия не приемлет новой оккупации своих территорий со стороны тех, кто использует ресурсы Ливии и воруют природные богатства ливийцев. Мы объявляем, что все оккупированные Турцией объекты и территории в Ливии становятся прямыми целями наших бойцов - сторонников этой объявленной интифады.

    На днях СМИ сообщили, что Турция получила в аренду ливийский порт Хомс (не путать с одноименным сирийским городом) сроком на 99 лет и собирается создать там военную базу.