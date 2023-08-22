В Ливию по приглашению фельдмаршала Хафтара прибыла делегация Минобороны России во главе с генералом Евкуровым

Делегация Министерства обороны Российской Федерации прибыла в Ливию. В этой североафриканской стране она проведет переговоры с командованием Ливийской национальной армии (ЛНА) по целому ряду важных вопросов, представляющих взаимный интерес.Пригласил российских военных в страну лично командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар. Сам Хафтар ранее приезжал в Москву, а вот для российской военной делегации это – первый официальный визит в Ливию за многие годы.Возглавляет делегацию Минобороны России заместитель главы российского военного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Он проведет переговоры с ливийскими военными о борьбе с радикальными группировками, ситуации в стране и в Африке в целом, неких совместных действиях.Интересно, что визит проводится на фоне сложной политической обстановки в зоне Сахеля после военного переворота в Нигере. До этого Ливийская национальная армия по приказу Хафтара была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за событий в Нигере, подразделения ЛНА сосредоточились у границы с Нигером – якобы для противодействия возможному росту активности радикальных группировок в связи с событиями в африканской республике.Вместе с тем, официальной информации о том, что визит российских военачальников в Ливию может быть связан с событиями в соседнем Нигере, пока нет, да и вряд ли, если между визитом и ситуацией в Нигере есть связь, об этом расскажут публично.