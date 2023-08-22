Военное обозрение
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В Брянской области пресечена попытка прорыва украинской ДРГ

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В Брянской области пресечена попытка прорыва украинской ДРГ

Украинская диверсионная группа предприняла очередную попытку прорваться на территорию Брянской области. Украинские боевики пытались пересечь российскую границу в Климовском районе.


Как сообщает губернатор региона Александр Богомаз, благодаря слаженной работе подразделений пограничного управления ФСБ России, Минобороны и Росгвардии удалось успешно отразить атаку боевиков. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности мирных жителей.

По информации ряда Telegram-каналов, группа украинских диверсантов состояла из восьми боевиков, вооруженных штурмовыми винтовками М4 американского производства, а также ручными гранатами.

Первое проникновение украинской ДРГ на территорию Брянской области произошло в начале марта текущего года. В результате террористической атаки погибли два мирных жителя, еще двое, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения.

В начале лета группа украинских террористов осуществила вторжение на территорию Шебекинского городского округа Белгородской области, где произошли боестолкновения с боевиками в районе села Новая Таволжанка.

Атаки украинских ДРГ на приграничные населенные пункты практически не имеют смысла с военной точки зрения и осуществляются с целью посеять панику среди мирного населения. Как правило, киевский режим прибегает к подобной, сугубо террористической, тактике в моменты неудач украинской армии на поле боя.
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10 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:54
    0
    Информации от пленных минимум, цели и задачи понятны, поэтому в плен брать не целесообразно. Ушла группа, не вернулась группа.
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 16:56
    -1
    И каков результат? Ничего не говорят? Не иначе как все 8 диверсантов благополучно ушли восвояси? Тогда это не "пресекли", а "спугнули"!
    1. barclay
      barclay Сегодня, 17:13
      0
      Да, информации минимум. Но, видимо кого-то их них ухлопали, если рассказывают, чем они были вооружены.
  3. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 17:03
    0
    Главное то, что ФСБ России работает и для ФСБ России нужны новейшие технические средства обнаружения и уничтожения любых дрг, украинских и натовских.
  4. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 17:09
    +1
    Почему бы не отправить на территорию Украины группу возмездия из спецназа ГРУ или фронтовую диверсионную разведку. И вырезать воинскую часть где готовят этих диверсантов. Так же посеять панику среди мирного населения которые поддерживают нацистов и бандеровцев, уничтожив районные электросети и все бензоколонки. soldier
    1. Станислав82
      Станислав82 Сегодня, 17:13
      +1
      Добрый день. Хорошая идея, но боюсь скажут Мы не такие.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:10
    0
    Цитата: Peter1First
    И каков результат? Ничего не говорят? Не иначе как все 8 диверсантов благополучно ушли восвояси? Тогда это не "пресекли", а "спугнули"!

    Командование ВС РФ не отчитывается перед ботами из ЦИПСО, пасущихся на Военном Обозрении.
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 17:14
      -1
      А перед российскими гражданами,налогоплательщиками,на деньги которых содержится ВС РФ,включая его,командование,то- же не отчитывается?
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 17:17
        0
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Командование ВС РФ не отчитывается перед ботами из ЦИПСО, пасущихся на Военном Обозрении

        Цитата: Essex62
        А перед российскими гражданами,налогоплательщиками,на деньги которых содержится ВС РФ,включая его,командование,то- же не отчитывается?

        А чем коммуно-либераст, требующий "отчетности ВС РФ" перед им, любимым - так уж сильно отличается от бота из ЦЫПСО? winked
  6. Станислав82
    Станислав82 Сегодня, 17:16
    +1
    Атаки украинских ДРГ на приграничные населенные пункты практически не имеют смысла с военной точки зрения и осуществляются с целью посеять панику среди мирного населения. Как правило, киевский режим прибегает к подобной, сугубо террористической, тактике в моменты неудач украинской армии на поле боя- расскажите это семьям погибших военных в Урале которые ехали по дороге и везли еду или еще, что другое. Видео в ютубе есть как такие дрг просто превратили в друшлаг кабину урала.