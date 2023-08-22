В Брянской области пресечена попытка прорыва украинской ДРГ

Украинская диверсионная группа предприняла очередную попытку прорваться на территорию Брянской области. Украинские боевики пытались пересечь российскую границу в Климовском районе.Как сообщает губернатор региона Александр Богомаз, благодаря слаженной работе подразделений пограничного управления ФСБ России, Минобороны и Росгвардии удалось успешно отразить атаку боевиков. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности мирных жителей.По информации ряда Telegram-каналов, группа украинских диверсантов состояла из восьми боевиков, вооруженных штурмовыми винтовками М4 американского производства, а также ручными гранатами.Первое проникновение украинской ДРГ на территорию Брянской области произошло в начале марта текущего года. В результате террористической атаки погибли два мирных жителя, еще двое, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения.В начале лета группа украинских террористов осуществила вторжение на территорию Шебекинского городского округа Белгородской области, где произошли боестолкновения с боевиками в районе села Новая Таволжанка.Атаки украинских ДРГ на приграничные населенные пункты практически не имеют смысла с военной точки зрения и осуществляются с целью посеять панику среди мирного населения. Как правило, киевский режим прибегает к подобной, сугубо террористической, тактике в моменты неудач украинской армии на поле боя.