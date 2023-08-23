Северокорейские Сторожевые корабли типа «Амнок»

Третий корабль пр. "Амнок" в море
КНДР строит для своих военно-морских сил современные сторожевые корабли, известные под неофициальным иностранным обозначением «Амнок». К настоящему времени в боевой состав флота вошли два таких вымпела, и недавно показали третий. Эти сторожевики несут артиллерийское, торпедное и ракетное вооружение, которое позволяет им решать широкий круг боевых задач, в т.ч. стратегического характера.
По некоторым данным…
В 2015-16 гг. у северокорейских причалов были впервые замечены два ранее неизвестных корабля. Исходя из размеров и видимого оснащения, их классифицировали как корветы или фрегаты. Кроме того, появилось неофициальное иностранное обозначение Amnok («Амнок» – второе название р. Ялуцзян). Официальное обозначение проекта до сих пор остается неизвестным.
Согласно иностранным предположениям, проект нового сторожевика разрабатывался в конце двухтысячных годов Кораблестроительным проектным институтом в Нампхо. Не позднее 2010 г. состоялась закладка головного корабля, и в ближайшие годы его спустили на воду. Примерно тогда же началось строительство второго корпуса, занявшее не более двух лет.
Глава КНДР Ким Чен Ын и новый фрегат
В течение нескольких следующих лет, не позднее середины десятилетия, два «Амнока» достроили у причала, испытали и приняли в боевой состав ВМС. Известно, что в 2014 г. КНДР зарегистрировала Международной интегрированной информационной системе судоходства (GISIS) Международной морской организации два новых фрегата. Вероятно, под тактическими номерами FFH-1 и FFH-2 скрывались именно корабли недавней постройки.
В недавнем прошлом иностранные разведки и профильная пресса сообщали о возможном строительстве сторожевиков / фрегатов нового типа. Эта информация соответствовала действительности и недавно получила подтверждение, причем самое яркое.
Строительство продолжается
В июне Северная Корея зарегистрировала в GISIS еще два будущих вымпела – фрегаты FFH-3 и FFH-4. Согласно предоставленной информации, они войдут в строй до конца 2026 г. Поданная заявка показала, что КНДР продолжает строить новые сторожевые корабли / фрегаты – по уже известному проекту «Амнок» или по совершенно новому.
Недавно ситуация прояснилась. 21 августа Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о проведении испытательного пуска новой стратегической крылатой ракеты морского базирования. На мероприятии присутствовал глава государства Ким Чен Ын и командование ВМС.
Носителем опытной ракеты нового типа стал сторожевик типа «Амнок» с бортовым номером «661». Ранее этот корабль не фигурировал в официальных сообщениях, и о его существовании ничего не было известно. По всей видимости, этот корпус построили лишь недавно, и сейчас он проходит ходовые и стрельбовые испытания. При этом с его помощью отрабатывается самое новое оружие корейского флота.
Согласно ЦТАК, корабль «661» должен приступать к морской сторожевой службе. Также сообщается, что целью учений было повторное подтверждение боевых функций корабля и его вооружений. Из этого можно сделать вывод, что новый сторожевик уже прошел необходимые испытания и готовится к поступлению на службу.
Затем следует ожидать появление и принятие в боевой состав еще одного однотипного корабля, на который указывает недавняя заявка в GISIS. Вероятно, он уже строится и будет готов в не позднее 2025-26 гг. Продолжится ли строительство «Амноков» в дальнейшем, пока неизвестно. КНДР традиционно не раскрывает свои планы, и о новых кораблях станет известно не ранее их достройки и выхода на испытания.
Многоцелевой корабль
Судя по видимым особенностям и комплектации, сторожевик типа «Амнок» предназначается для патрулирования в ближней и дальней морской зонах. Он должен следить за обстановкой в воздухе, на воде и, вероятно, под водой, а также атаковать обнаруженные цели. Для этого на борту имеются артиллерийские и ракетные системы разного назначения, торпеды и вертолет.
Точные тактико-технические характеристики фрегатов неизвестны. Длина такого корабля оценивается в 77-80 м, что делает его самым крупным в своем классе в ВМС КНДР. Водоизмещение – порядка 1500 т. Корпус корабля имеет традиционные обводы, дающие высокие характеристики в открытом море. Использована «малозаметная» надстройка, сопряженная с бортами корпуса и имеющая минимум выделяющихся элементов.
Пуск крылатой ракеты "Хвасар-2"
Информация об энергетических системах корабля отсутствует. По всей видимости, используется дизельная установка, сочетающая достаточные технические и эксплуатационные характеристики. Ходовые параметры могут быть на уровне других современных фрегатов и корветов.
«Амнок» имеет необходимый набор радиоэлектронного вооружения. На мачте видны антенны нескольких радиолокаторов – навигационного, станции поиска целей и управления вооружением и т.д. В подводной части корпуса должен присутствовать гидроакустический комплекс, обеспечивающий применение противолодочного оружия. По всей видимости, корабль имеет современную цифровую боевую информационно-управляющую систему, объединяющую отдельные средства и компоненты.
Комплекс вооружений
Несмотря на ограниченные размеры и водоизмещение, сторожевые корабли типа «Амнок» несут достаточно крупный комплекс вооружений. Имеются пулеметные, артиллерийские и ракетные системы разного назначения. Предполагается, но не подтверждается наличие минно-торпедного оружия.
На палубе перед надстройкой размещен «главный калибр» артиллерии – тумбовая установка с орудием большого калибра, предположительно, 100 мм. Пушка имеет щитовое прикрытие и обслуживается непосредственно расчетом. По углам передней части надстройки находятся две установки с 14,5-мм пулеметами. На корме корабля, на палубе и надстройке, находятся два автомата по типу российских АК-630.
Позади 100-мм орудия располагаются четыре пятиствольных противолодочных бомбомета. Стрельба осуществляется только вперед с возможностью наводки по горизонтали. По некоторым данным, фрегат может иметь пару 533-мм торпедных аппаратов в лацпортах на бортах. Тем не менее, наличие такого вооружения пока не подтверждается.
На кормовой части надстройки находится зенитный ракетный комплекс ближнего действия, использующий ракеты серийного ПЗРК FN-6. Готовый к применению боекомплект – 6 ракет в контейнерах на подвижной пусковой установке.
По бокам надстройки предусмотрены крупные лацпорты со сдвижными крышками, за которыми находятся две счетверенные пусковые установки ударных ракетных комплексов. Ранее сообщалось, что корабли «Амнок» могут нести до 8 противокорабельных ракет KN-19 – корейской версии российского изделия Х-35. На недавних испытаниях сторожевик «661» запустил крылатую ракету нового типа. Предполагается, что это корабельная модификация сухопутной «Хвасар-2», способной поражать неподвижные цели на дальностях до 2 тыс. км.
Потенциал флота
Таким образом, северокорейские фрегаты типа Amnok являются вполне современными кораблями и обладают достаточно широкими боевыми возможностями. К их сильным сторонам следует отнести наличие различных средств обнаружения и примечательную номенклатуру бортового вооружения. Штатными средствами корабль может засекать воздушные, надводные или подводные цели и поражать их. Кроме того, теперь появилась возможность атаки удаленных наземных объектов.
Впрочем, пока в составе ВМС КНДР имеется только два корабля пр. «Амнок», а третий, по всей видимости, только проходит испытания. Судя по известной информации, еще один может находиться на стадии строительства. Формирование всей «флотилии» завершится через несколько лет. Кроме того, в дальнейшем могут запустить строительство новых «Амноков» или разработать усовершенствованный корабль такого же класса.
Вне зависимости от имеющегося и запланированного количества, сторожевые корабли типа «Амнок» показывают, что КНДР не отказывается от намерения модернизировать свои ВМС и поддерживать их возможности на максимально достижимом уровне. Кроме того, будут внедряться новые виды вооружений с теми или иными преимуществами, что должно положительно повлиять и на отдельные корабли, и на флот в целом.