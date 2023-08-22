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В Дании началось обучение на истребителях F-16 восьми украинских летчиков

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В Дании началось обучение на истребителях F-16 восьми украинских летчиков

Восемь летчиков вооруженных сил Украины уже приступили к обучению на истребителях F-16. Об этом пишет издание The Guardian, ссылаясь на датских военных.


Украинские летчики прибыли на авиабазу королевских военно-воздушных сил Дании в Скридструпе, где пройдут обучение эксплуатации и обслуживанию самолетов-истребителей американского производства F-16. Кроме того, на авиабазу прибыли 65 военнослужащих ВСУ, которых будут обучать обслуживанию истребителей американского производства.

Ранее стало известно, что Копенгаген принял решение передать Украине 19 самолетов F-16. Первые шесть самолетов Дания поставит Украине уже в конце 2023 года.

В Министерстве обороны Дании заявили, что главным условием передачи самолетов является отказ Украины использовать их против целей на «старой» территории России, то есть за пределами зоны проведения специальной операции в новых регионах. На Крымский полуостров, судя по всему, данный запрет не распространяется, поскольку Дания, как и другие западные страны, считает его «украинской» территорией.

Между тем, за несколько месяцев подготовить квалифицированных летчиков просто невозможно, поэтому не очень понятно, кто будет летать на самолетах F-16, которые собираются передать в конце года, то есть через 3-4 месяца. Кроме того, на Украине отсутствует инфраструктура для западных самолетов, а на аэродромах они могут быть оперативно уничтожены ударами российских ракет. Но это Данию вряд ли волнует, так как ей главное «отчитаться» о переданной Украине военной помощи.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Przemyslaw "Blueshade" Idzkiewicz
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29 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 17:31
    0
    Интересно, сами то лётчики понимают, что обречены? Или прям верят в превосходство ф-16 над нашими Су-30/35? И что наше ПВО их не увидит...?
    Им повезет только в том случае, если их самолеты будут уничтожены на месте базирования.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 17:38
      +3
      Они вряд ли намереваются проводить воздушные дуэли с Су.
      F-16 станут наносить удары из глубины по переднему краю планирующими бомбами под прикрытием ПВО.
      В то же время, группа F-16 вполне может провести успешный воздушный бой с Су-35 на средней дистанции.
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 17:46
        0
        F-16 станут наносить удары из глубины по переднему краю планирующими бомбами под прикрытием ПВО.
        Может вы хотели сказать ракетами "земля-воздух" с бомбами слишком близко надо подлетать.
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 17:56
        +1
        Цитата: voyaka uh
        Они вряд ли намереваются проводить воздушные дуэли с Су.
        F-16 станут наносить удары из глубины по переднему краю планирующими бомбами под прикрытием ПВО.
        В то же время, группа F-16 вполне может провести успешный воздушный бой с Су-35 на средней дистанции.

        То есть толпой на одного? Ну-ну... Пробовали, проходили, Люфтваффе не даст соврать!
        Что же касается ударов из далека - пусть пробуют. До сих пор мы задействовали, в основе, войсковую ПВО, зарекомендовавшую себя настолько высоко, что иноземные купцы занимают очередь. Настал черёд ЗРК большой дальности. Мир должен увидеть падающие пачками западные литаки!
      3. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 18:00
        +2
        Цитата: voyaka uh
        В то же время, группа F-16 вполне может провести успешный воздушный бой с Су-35 на средней дистанции.

        Датские F-16AM/BM Block 20? Ню-ню
      4. dzvero
        dzvero Сегодня, 18:25
        +2
        В то же время, группа F-16 вполне может провести успешный воздушный бой с Су-35 на средней дистанции.

        Да, если у каждого летчика под тысячу часов налета, а не пара сотен на восмерых. При том опуская осталные компоненты для такой победы.
    2. Комментарий был удален.
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:40
      +6
      Украинская авиация и сейчас летает. Да, ее периодически подлавливают и сбивают, но никакого страха она не выказывает. Никаких воздушных боев между Ф-16 и нашими не будет (разве что случайно), работать они будут по земле, реализуя весь потенциал широкой номенклатуры дальнобойного западного ВТО.
    4. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 17:56
      +1
      Цитата: Anarchist
      Интересно, сами то лётчики понимают, что обречены?

      А Вы рассмотрите это дело под другим углом - 3-4 мес обучения в Дании гарантируют, что не надо будет летать в зоне СВО в это время
    5. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:03
      +1
      Интересно, сами то лётчики понимают, что обречены

      Почему обречены? Сколько подтверждённых сбитых окраенских самолётов? Сколько подтверждённых уничтоженных окраенских лётчиков? Там довольно высокий процент выживаемости после поражения самолёта, а с учётом ф16 думаю ещё выше будет...
    6. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 18:04
      +1
      Видимо здесь украинцев больше чем людей. У меня других объяснений нет.
      1. RuAbel
        RuAbel Сегодня, 18:42
        +1
        Может, здесь просто здравомыслящих и просто грамотных людей больше, а не только лишь все?
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:34
    -3
    В Дании началось обучение на истребителях F-16 восьми украинских летчиков
    Мелко копали, 8 откопали всего. request
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:41
      +1
      Это видимо столько знает английский на необходимом уровне. Датчане не станут же надписи в кабине и программное обеспечение бортового компьютера на мову переводить.
      А без английского в кабине Ф16 делать нечего. Даже на тренажёре делать нечего.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:42
      +3
      Что работает в пользу теории о том, что англоговорящие Украинские пилоты - ширма для западных наемников.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:45
        +1
        Лысому болту в очках пора рядом с шевроном джавеллина и Божьей Матери прилепить нечто подобное с Ф16..... С него станется...
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:39
    -3
    На заклание готовят; прямо, как жертвенных агнцев
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 18:01
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      На заклание готовят; прямо, как жертвенных агнцев

      Этих будут на камеру казать, как морды компании. в то время как черножопые Мыколы уже готовятся к вылету на аэродромах Польши и Молдавии...
  4. Uma Palata
    Uma Palata Сегодня, 17:41
    0
    Лучше бы эти украинские лётчики дружно дёрнули в Польшу на фермы. Живыми тогда останутся. А так - покойчники, все ими будут и скоро.
    Молодёжь это , наверное, из тех, кто воспитан в бандеровских детских и подростковых спортивных лагерях. Молодняк, полны иллюзий.
    Ну , их вместе с этими иллюзиями и того-с.
  5. agoran
    agoran Сегодня, 17:42
    +5
    Да ладно.,какие украинские летчики?
    На самоходках Краб польские экипажи.
    В Ольштынском Воеводстве на воинском захоронении уже более 1200 могил польских военных.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:46
      +4
      Поояки в своей прессе озвучивали около 10 000 общих потерь своих бздышеков....
  6. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 17:49
    +1
    Пацаны, вам боеприпасов подкинуть?

    Можете сколько угодно изощряться в остроумии, но факт свершился. И ничего хорошего в этом нет, для ударных целей сгодятся все самолёты.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:52
      +1
      Извините за настырность, но а почему у бойца кокарда МЧС ??
      1. Msi
        Msi Сегодня, 18:25
        +1
        Извините за настырность, но а почему у бойца кокарда МЧС ??
        товарища с окраины это не волнует. Товарищ в экстаз впадает, литаки дают им...
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 18:42
          +1
          Какие кокарды нашлись под рукой - такие там и налепили? laughing
  7. Dinamo
    Dinamo Сегодня, 17:53
    0
    Думаю,что украинские летчики уже давно учатся летать на f 16. Скорее всего и инфраструктуру уже тоже давно готовят к их прибытию
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 17:58
      +1
      Скорее всего вы правы, как бы это ни было печально...
    2. agoran
      agoran Сегодня, 18:04
      +2
      Учатся. .Мда,, у вас понятие о боевой авиации как у кролика.
      Мне лениво все расписывать.
      Там на лет 5 как минимум, что и озвучил американский генерал.
  8. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:13
    +3
    Пишут что Резников объявил о поиске иностранных пилотов на Ф16 с опытом за 30 килобаксов в месяц для участия в/на ..... Причём срочно ищут.
    Видимо на своих свидомых не очень то надеются....
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 18:33
      +1
      30 тысяч за два взлета и одна посадка... С одной стороны халява, но с другой как-то маловато smile