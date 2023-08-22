В Дании началось обучение на истребителях F-16 восьми украинских летчиков

Восемь летчиков вооруженных сил Украины уже приступили к обучению на истребителях F-16. Об этом пишет издание The Guardian, ссылаясь на датских военных.Украинские летчики прибыли на авиабазу королевских военно-воздушных сил Дании в Скридструпе, где пройдут обучение эксплуатации и обслуживанию самолетов-истребителей американского производства F-16. Кроме того, на авиабазу прибыли 65 военнослужащих ВСУ, которых будут обучать обслуживанию истребителей американского производства.Ранее стало известно, что Копенгаген принял решение передать Украине 19 самолетов F-16. Первые шесть самолетов Дания поставит Украине уже в конце 2023 года.В Министерстве обороны Дании заявили, что главным условием передачи самолетов является отказ Украины использовать их против целей на «старой» территории России, то есть за пределами зоны проведения специальной операции в новых регионах. На Крымский полуостров, судя по всему, данный запрет не распространяется, поскольку Дания, как и другие западные страны, считает его «украинской» территорией.Между тем, за несколько месяцев подготовить квалифицированных летчиков просто невозможно, поэтому не очень понятно, кто будет летать на самолетах F-16, которые собираются передать в конце года, то есть через 3-4 месяца. Кроме того, на Украине отсутствует инфраструктура для западных самолетов, а на аэродромах они могут быть оперативно уничтожены ударами российских ракет. Но это Данию вряд ли волнует, так как ей главное «отчитаться» о переданной Украине военной помощи.