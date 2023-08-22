В Дании началось обучение на истребителях F-16 восьми украинских летчиков

Восемь летчиков вооруженных сил Украины уже приступили к обучению на истребителях F-16. Об этом пишет издание The Guardian, ссылаясь на датских военных.
Украинские летчики прибыли на авиабазу королевских военно-воздушных сил Дании в Скридструпе, где пройдут обучение эксплуатации и обслуживанию самолетов-истребителей американского производства F-16. Кроме того, на авиабазу прибыли 65 военнослужащих ВСУ, которых будут обучать обслуживанию истребителей американского производства.
Ранее стало известно, что Копенгаген принял решение передать Украине 19 самолетов F-16. Первые шесть самолетов Дания поставит Украине уже в конце 2023 года.
В Министерстве обороны Дании заявили, что главным условием передачи самолетов является отказ Украины использовать их против целей на «старой» территории России, то есть за пределами зоны проведения специальной операции в новых регионах. На Крымский полуостров, судя по всему, данный запрет не распространяется, поскольку Дания, как и другие западные страны, считает его «украинской» территорией.
Между тем, за несколько месяцев подготовить квалифицированных летчиков просто невозможно, поэтому не очень понятно, кто будет летать на самолетах F-16, которые собираются передать в конце года, то есть через 3-4 месяца. Кроме того, на Украине отсутствует инфраструктура для западных самолетов, а на аэродромах они могут быть оперативно уничтожены ударами российских ракет. Но это Данию вряд ли волнует, так как ей главное «отчитаться» о переданной Украине военной помощи.