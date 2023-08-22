Украинский волонтер пожаловался, что граждане Украины стали меньше помогать ВСУ

Когда у нас закончилась война, никто мне не подскажет? Перестали все помогать, донатить, покупать какую-то помощь

Я смотрю у всех жизнь хорошая стала, где-то развлекаются, прикалываются, ездят

Каждый народ достоин своего правителя.

Волонтер из Днепра (Днепропетровска) (называет себя Дима) выложил в соцсети душещипательное обращение, в котором одновременно жалуется и возмущается, что украинцы все меньше стали донатить (делать добровольные денежные пожертвования) и помогать ВСУ.Волонтер задается вопросом, что военные действия вроде как продолжаются, но вот народ почему-то перестает обращать на это внимание. Причем он открыто заявляет, что государство, мягко выражаясь, плохо снабжает армию.— причитает днепропетровский волонтер.Он напоминает, что, например, бойцы десантно-штурмовых войск ВСУ нуждаются буквально во всём. И ладно бы это были машины, тепловизоры, приборы ночного видения, приобретение которых требует значительных средств. Оказывается, украинским военнослужащим на передовой не хватает самого элементарного: обмундирования, нижнего белья, вплоть до носков.При этом «граждански активный» волонтер обращает внимание, что народ в тылу, в принципе, живет не только неплохо, но порою и на широкую ногу.— сетует он.Дима рассказывает, что сам постоянно ездит на передовую и покупает бойцам все необходимое буквально на свои последние деньги. По его словам, в одном из штурмовых отрядов у бойцов форма превратилась в лохмотья, но новую им не выдают.Заканчивая свое обращение, которое он произносит, находясь в автомобиле, почему-то на русском языке, волонтер призывает сограждан более активно помогать ВСУ. Пусть не деньгами, но хотя бы «купите солдату маленькую пачку печенья».Примечательно, что вскользь Дима рассказывает о реальных настроениях бойцов ВСУ на фронте, которые, по его словам, «воюют не за государство, а за народ». Вот только гибнут и получают увечья они как раз ради киевских правителей и их западных кураторов.Стоит ли после этого задаваться вопросом, а куда делись те десятки миллиардов долларов, которые в том числе деньгами, уже выделил и продолжает выделять Запад киевскому режиму? Разве что процитировать известное высказывание, которое приписывается древнегреческому философу Сократу:Ведь именно ко всему этому и шли украинцы, когда свергали действующую власть во время майданного переворота, выбирали новых президентов, включая Владимира Зеленского. Так что, обращение волонтера Димы из переименованного новыми властями города не совсем по адресу.