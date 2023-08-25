Россия, мигранты и пенсии. Недописанный роман

Не так давно все СМИ России облетела новость, что президент подписал закон об отмене пенсионных гарантий гражданам СНГ. Акт был опубликован 11 июня на официальном интернет-портале правовой информации. Эксперты спрогнозировали существенную экономию средств Пенсионного фонда. Аж на миллиарды.
А граждане предположили, что пенсионная лафа для тех, кто официально не работая и не платя налоги в РФ, получали такие пенсии, закончилась. Но, похоже, и те, и другие поторопились с выводами. Давайте разбираться.
Новый закон просто отменил старый, но будут и другие законы – новейшие.
Закон, который подписал Владимир Путин, просто отменил соглашение 1992 года. Согласно тому соглашению пенсионеры со стажем работы в разных странах СНГ могли получать пенсию из Пенсионного фонда России. То есть люди, никогда не жившие ни в России, ни в СССР, долгие годы получали денежки из Пенсионного фонда России.
Но в конце концов чиновники нашего кабмина поняли весь абсурд ситуации, когда мы платили пенсии тем, кто даже не работал в России. Стало очевидно, что старые правила себя изжили, и граждане новых независимых государств просто не могут иметь пенсионные права, как у россиян.
Напомню, что документ в 1992 году в Москве подписали десять государств бывшего Советского Союза – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. В пояснительной записке к закону об отмене Соглашения указывалось:
«С даты подписания прошло 30 лет, и в странах-участницах произошел переход от государственной системы пенсионного обеспечения к формированию пенсий на основе уплаченных страховых взносов». Следовал вывод: положения договора уже не соответствуют новой ситуации».
И что? «Финита ля комедия»? Ничуть не бывало.
Россия – щедрая душа
Старое Соглашение отменено, но, несмотря на это, граждане стран СНГ, оформившие пенсию в России до первого января 2023, спокойно будут получать её и дальше. Хорошо же придумано, не находите? Думаю, что сейчас гастарбайтеры и их родители срочно оформляют себе российские пенсии.
Что касается «новых» пенсионеров, то тут тоже интересно. Есть Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС. Этот межгосударственный, то есть практически неизменяемый документ, касается граждан Кыргызстана, Казахстана, Армении и Беларуси – стран Содружества.
Интеграция в действии. Пенсии гражданам стран ЕАЭС
Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза вступило в силу с 1 января 2021 года. Документ определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одного государства союза в другое, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию.
Например, гражданин любого из государств ЕАЭС, отработав в России несколько лет, с 2021 года смог претендовать на пенсию за этот период, если он заявил о ее оформлении даже в стране своего нынешнего проживания. Причем абсолютно не важно, в какой точке ЕАЭС человек претендует на получение пенсионного обеспечения.
Принципиально важным является то, что в совокупности в трудовой стаж для начисления пенсии оформляются все периоды работы, которые непосредственно гражданин осуществлял в любом из государств-членов ЕАЭС.
Кроме того, был урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящихся в том случае, если они претендуют на получение пенсии по инвалидности. Этим гражданам начисляют выплаты, как того и требует Соглашение. В соответствии с документом трудовой стаж, полученный заявителем во всех пяти государствах ЕАЭС, может суммироваться.
Вопрос на засыпку: какую пенсию захочет оформить гражданин: российскую или белорусскую, российскую или кыргызстанскую и т. д?
Скорее всего, он посмотрит, какая больше… А вот и циферки: в Кыргызстане и Армении пенсия от шести до шести с половиной тысяч. В Казахстане и Беларуси – от 13 до 15 тысяч. Самые высокие пенсии в России – около 18,5 тысяч рублей. Конечно, важен и стаж. Но он почему-то не имеет принципиального значения. Просто человек будет получать не страховую, а социальную пенсию. При этом, если пенсионер переселяется между государствами ЕАЭС, его пенсия пересчитывается. Приобретённый с 2021 года стаж не учитывается для перерасчёта.
За стаж, полученный с 2021 года, пенсию начисляет и выплачивает та страна, в которой иностранец непосредственно работал, а не та, в которой он на пенсии проживает. Кроме того, предусмотрены и добавки к пенсии, связанные с профессиональной трудовой деятельностью (например, лётчикам, работникам ядерной отрасли, отдельным категориям трудящихся за особые заслуги); дополнительное ежемесячное материальное обеспечение ветеранам Великой Отечественной войны.
И наконец, самое интересное.
Правительство России подпишет новые двусторонние договоры
Наше правительство обязательно подпишет новые договоры между странами СНГ, не входящими в Евразийский экономический союз. Как отмечают эксперты, со всеми государствами СНГ должны быть достигнуты отдельные пенсионные договоренности. Ведь без такого договора приезжие не смогут оформить выплаты в России. Вот ужас! Но Россия все Соглашения обязательно подпишет. Догадайтесь, какое же государство в итоге и будет платить?
И вот, пожалуйста, президент РФ уже подписал закон о ратификации договора с Таджикистаном о пенсиях. Договор распространяется на лиц, являющихся гражданами России и Таджикистана, а также членов их семей. В предмет договора входят все виды страховых пенсий, накопительная пенсия и иные выплаты за счёт средств пенсионных накоплений, социальные пенсии, социальное пособие на погребение.
Договор предусматривает урегулирование вопросов выплаты пенсий и гражданам, успевшим поработать в советское время и работающим в последние 30 лет на территориях обоих государств. Особую ценность законопроект представляет как раз для таджикистанских мигрантов в России, которые теперь получают право на российскую пенсию. Эксперты говорят, что этот социальный жест продиктован, в том числе и сложной политической ситуацией.
Согласно данным Regnum.ru, численность граждан Республики Таджикистан, которые достигнут пенсионного возраста в соответствии с законодательством Российской Федерации составит в 2023 году – 3 932 человека, в 2024 году – 8 241 человек. Средний размер страховой пенсии по старости составит в 2023 году – 7 697,48 рублей, в 2024 году – 8 567,78 рублей.
В этом году Россия выделит гражданам Таджикистана, имеющим право на получение российской пенсии, 444 млн рублей, в 2024 году – 1,01 млрд рублей. Хорошая сумма!
Интересный нюанс: граждане Таджикистана, согласно закону, «должны быть официально трудоустроены и отчислять деньги в Российский Пенсионный фонд». Но на деле мигранты ничего не отчисляют. Да и обойти этот пункт легко. Самый простой пример: гастарбайтера официально трудоустраивают за месяц до выхода на пенсию. И пенсия РФ в кармашке!
Президент фонда «Миграция XXI век», бывший заместитель директора ФМС России Вячеслав Поставнин заявил «URA.RU», что речь идет о «цивилизованной практике». «Мигранты работают в нашей стране, платят взносы, почему же они не могут получать потом пенсии?» Я просто добавлю: если они официально работают и платят все пенсионные отчисления, то вопросов, конечно, нет.
В то же время, по словам Поставнина, подобной практики нет почти нигде в мире – схожее соглашение существует только между Германией и Турцией: работающие на территории Германии турки вправе претендовать на получение пенсии.
«В США все мигранты тоже платят отчисления, но пенсии им никто не платит. Между тем ежегодно бюджет Америки зарабатывает на этом около 30 миллиардов долларов. Объясняется это тем, что сборы взимаются «на всякий случай» – если вдруг мигрант со временем захочет оформить американское гражданство и остаться там жить», – сказал Поставнин.
И что делать?
Лучший ответ на этот вопрос дал председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов. Для начала он указал, что с каждым годом в миграционном потоке из Средней Азии численно растет число категории лиц пенсионного возраста и детей.
«То есть на нашу пенсионную систему осуществляется значительная и при этом финансово необеспеченная нагрузка. Средства, собранные коренными россиянами в результате их труда, начинают тратиться на оплату пенсий пенсионерам из Средней Азии. И это на фоне того, что большая часть трудовых мигрантов традиционно не платят налоги, приезжая уже на всё готовое»,
– отметил он.
А далее он рассказал об интересных и нужных предложениях:
«Считаем целесообразным рассмотреть инициативы, согласно которым, если лицо, получившее гражданство России (за исключением Новых регионов и граждан Союзного государства), в течение пяти лет без уважительных причин не платит налоги, то оно в этом случае может быть лишено заветного российского паспорта с прилагающимся к нему социальным довольствием.
Также российского гражданства могут быть лишены и иждивенцы данного лица. И несмотря на кажущуюся суровость, это весьма справедливо и логично по отношению к тем, кто своим трудом честно обеспечивает наполнение пенсионного фонда и налоговые поступления».
Вопрос только в том, прислушаются ли чиновники России и правительство РФ к таким предложениям?