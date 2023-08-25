Россия, мигранты и пенсии. Недописанный роман

Россия – щедрая душа

Интеграция в действии. Пенсии гражданам стран ЕАЭС

Правительство России подпишет новые двусторонние договоры

И что делать?

«То есть на нашу пенсионную систему осуществляется значительная и при этом финансово необеспеченная нагрузка. Средства, собранные коренными россиянами в результате их труда, начинают тратиться на оплату пенсий пенсионерам из Средней Азии. И это на фоне того, что большая часть трудовых мигрантов традиционно не платят налоги, приезжая уже на всё готовое»,