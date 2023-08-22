Театр абсурда: Черногория присоединяется к декларации о предоставлении гарантий безопасности Украине

Нарочно не придумаешь. Черногория решила присоединиться к декларации о предоставлении гарантий безопасности Украине. Это что, театр абсурда, или черногорский президент Яков Милатович тоже решил подыграть Зеленскому, изначальная профессия которого хорошо известна?На самом деле, всё просто. Черногория не более самостоятельная «держава», чем Украина. То есть, что президенту спустили в качестве директивы сверху, то и будет говорить, обещать и даже пытаться выполнить. Черногория, напомним, ещё и член НАТО – с крошечной армией в количестве 2415 человек. Буквально – 2415. По крайней мере, так указывает пресс-служба черногорского военного ведомства.Все 2415 будут гарантировать безопасность Украине, или кого-то всё-таки пощадят?..То есть, в качестве демонстрации набившего оскомину псевдотезиса «весь мир с нами» готовы устраивать даже такое цирковое представление как «поддержка гарантий безопасности со стороны Черногории». Цирковое представление ещё и в том, что рассуждает об этих «гарантиях» для Украины так называемая «Большая семёрка». И, как вы понимаете, Черногория уж точно не состоит в этой семёрке никоим образом. Точнее, её президенту, который в силу своей марионеточности, видимо, уже даже не понимает, что своим заявлением «родил» новый анекдот.