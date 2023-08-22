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Театр абсурда: Черногория присоединяется к декларации о предоставлении гарантий безопасности Украине

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Театр абсурда: Черногория присоединяется к декларации о предоставлении гарантий безопасности Украине

Нарочно не придумаешь. Черногория решила присоединиться к декларации о предоставлении гарантий безопасности Украине. Это что, театр абсурда, или черногорский президент Яков Милатович тоже решил подыграть Зеленскому, изначальная профессия которого хорошо известна?


На самом деле, всё просто. Черногория не более самостоятельная «держава», чем Украина. То есть, что президенту спустили в качестве директивы сверху, то и будет говорить, обещать и даже пытаться выполнить. Черногория, напомним, ещё и член НАТО – с крошечной армией в количестве 2415 человек. Буквально – 2415. По крайней мере, так указывает пресс-служба черногорского военного ведомства.

Все 2415 будут гарантировать безопасность Украине, или кого-то всё-таки пощадят?..

То есть, в качестве демонстрации набившего оскомину псевдотезиса «весь мир с нами» готовы устраивать даже такое цирковое представление как «поддержка гарантий безопасности со стороны Черногории». Цирковое представление ещё и в том, что рассуждает об этих «гарантиях» для Украины так называемая «Большая семёрка». И, как вы понимаете, Черногория уж точно не состоит в этой семёрке никоим образом. Точнее, её президенту, который в силу своей марионеточности, видимо, уже даже не понимает, что своим заявлением «родил» новый анекдот.
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15 комментариев
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  1. Escariot
    Escariot Сегодня, 18:33
    -3
    В конце концов Танну-Тува тоже воевала супротив Рейха и Оси не смотря на то, что в ее армии было ещё меньше людей.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 18:37
      +3
      В конце концов Танну-Тува тоже воевала супротив Рейха и Оси
      что значит тоже? Что - то странные аналогии.
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 18:37
    +2
    Если не ошибаюсь, во время русско-японской войны только Черногория из союзнического долга об'явила войну Японии.
    Но японцы никого из черногорцев в глаза не видели, и не потому что у них разрез глаз такой.
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 18:50
      +4
      Любопытный факт (или миф) - "черногорско-японская война" закончилась перемирием аж в 2006-ом году smile
      Кстати, ПМСМ пока к декларации не присоединятся Андора, Лихтенштейн и Сан Марино, ничего существенного не произойдет.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:05
      0
      Цитата: faterdom
      Но японцы никого из черногорцев в глаза не видели,

      Это у них был хитрый король Никола, объявлял войну, а сам сидел на своей горе и посмеивался....
  3. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 18:42
    0
    "Черногория присоединяется к декларации о предоставлении гарантий безопасности Украине". Раз все так серьезно, тогда я с завтрашнего дня гарантирую независимость Гондураса.
  4. Кронос
    Кронос Сегодня, 18:42
    -1
    А в чем театр абсурда ? Они государство и имеют право на свое мнение.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 19:01
      0
      winked Они вассалы Матрасии и ни каких прав на свое мнение не имеют. Хотя нет- имеют. Но под диваном и что бы скулили очень- очень тихо.
  5. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 18:52
    +2
    Владельцы недвижимости в Подгорице напряглись... Либо, "там" - конфискуют... Либо, "тут" - введут "патриотичный налог" на спонсоров "агрессоров Запада". laughing
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:55
    +1
    Значительную долю бюджета Черногории составляли россияне. После вступления черногории в НАТО ездить туда перестали. Доходи и уровень местных упал. Ругают свои власти
    1. Msi
      Msi Сегодня, 18:59
      0
      После вступления черногории в НАТО ездить туда перестали. Доходи и уровень местных упал. Ругают свои власти

      А как же "Наша" недвижимость, пустует или продавать стали?
    2. Комментарий был удален.
    3. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 19:08
      0
      Цитата: Дилетант
      Значительную долю бюджета Черногории составляли россияне.

      И чего там было? Две лыжни и одна женщина с невысокой ответственностью?
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:56
    +1
    Театр абсурда: Черногория присоединяется к декларации о предоставлении гарантий безопасности Украине
    . Всякая мелочь старается прислонится к большому, надёжном, как им кажется...
  8. 30 вис
    30 вис Сегодня, 19:05
    +1
    АС Пушкин - Песни южных славян ....... Скурвились Черногорцы , недостойны своих предков .
    1. Msi
      Msi Сегодня, 19:10
      0
      Скурвились Черногорцы , недостойны своих предков .
      тут "через огород" убить хотят (так называемая украина), а вы про Черногорию удивляетесь.