Западная пресса рассказала, как украинские солдаты столкнулись с блокированием Илоном Маском работы связи Starlink для ВСУ

Мы пересекли эту границу, и Starlink перестал работать. Связь пропала, подразделения были изолированы. Когда вы в нападении, особенно командирам, вам нужен постоянный поток информации от батальонов

В разгар боевых действий на Украине прекратила работу сеть связи Starlink. Соответствующее решение было принято ее собственником Илоном Маском, который рассердился на резкую критику в свой адрес со стороны украинских чиновников. О том, как украинские солдаты столкнулись с блокированием Илоном Маском работы связи Starlink для ВСУ, рассказало издание The New Yorker.Как сообщило издание, ссылаясь на рассказ украинского военнослужащего, однажды на юге солдаты ВСУ пересекли некую черту, за которой полностью отключилось оборудование Starlink. С чем это было связано, не очень понятно.- цитирует издание слова одного из военнослужащих ВСУ.По утверждению украинского военного, командирам подразделений приходилось выезжать на поле боя, чтобы быть в зоне доступа радиосвязи. Тем самым, им приходилось рисковать.Хотя в публикации издания не указывалось, когда именно имели место указанные проблемы со связью, вероятно, речь идет о том случае, когда Илон Маск опубликовал свои предложения по мирному урегулированию на Украине. Бизнесмен, напомним, предлагал признать Крым российским, а в Донбассе, Запорожье и на Херсонщине провести референдумы под контролем международных наблюдателей.Однако такое заявление Маска вызвало очень негативную реакцию со стороны украинских чиновников, в городах Украины стали снимать плакаты с Маском, и тогда предприниматель, «обидевшись», на некоторое время отключил Starlink, но затем связь все же была восстановлена.