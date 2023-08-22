В Киеве начинают строить военное кладбище, превосходящее по размерам Арлингтонское в США

Украинские источники сообщают о начале строительства одного из крупнейших военных кладбищ на территории страны. Это объект для захоронения погибших военнослужащих. Проектная площадь объекта – более 260 га. Это больше Арлингтонского кладбища в США, на котором захоронено около 407 тысяч человек.Располагаться новое кладбище будет в одном из районов Киева. По него уже «зарезервировали» соответствующую территорию по распоряжению правительства Дениса Шмыгаля.На какое количество захоронений рассчитан такой масштабный объект?Чтобы ответить на этот вопрос, можно воспользоваться сравнением. Так, в первой половине текущего года на Украине началось строительство воинского кладбища площадью около 100 га. Оно рассчитано на четверть миллиона захоронений. Соответственно, воспользовавшись свойством пропорции, можно рассчитать, что новое кладбище площадью более 2,6 кв.км может вместить около 650 тысяч могил.Если учесть, что к настоящему моменту потери ВСУ с начала контрнаступления (с 3 июня 2023) оцениваются на уровне 70-75 тысяч человек, то, надо полагать, что режим Зеленского ставит цель не останавливаться «на достигнутом» и заполнить захоронениями ещё и территорию нового, огромного кладбища.