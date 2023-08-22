Военное обозрение
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В Киеве начинают строить военное кладбище, превосходящее по размерам Арлингтонское в США

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В Киеве начинают строить военное кладбище, превосходящее по размерам Арлингтонское в США

Украинские источники сообщают о начале строительства одного из крупнейших военных кладбищ на территории страны. Это объект для захоронения погибших военнослужащих. Проектная площадь объекта – более 260 га. Это больше Арлингтонского кладбища в США, на котором захоронено около 407 тысяч человек.


Располагаться новое кладбище будет в одном из районов Киева. По него уже «зарезервировали» соответствующую территорию по распоряжению правительства Дениса Шмыгаля.

На какое количество захоронений рассчитан такой масштабный объект?

Чтобы ответить на этот вопрос, можно воспользоваться сравнением. Так, в первой половине текущего года на Украине началось строительство воинского кладбища площадью около 100 га. Оно рассчитано на четверть миллиона захоронений. Соответственно, воспользовавшись свойством пропорции, можно рассчитать, что новое кладбище площадью более 2,6 кв.км может вместить около 650 тысяч могил.

Если учесть, что к настоящему моменту потери ВСУ с начала контрнаступления (с 3 июня 2023) оцениваются на уровне 70-75 тысяч человек, то, надо полагать, что режим Зеленского ставит цель не останавливаться «на достигнутом» и заполнить захоронениями ещё и территорию нового, огромного кладбища.
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9 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:52
    -2
    Ну раз мозгов нет то хоть ччернозем будет жирным.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:53
    +2
    Хотят превзойти и в этом?
    ---------------------
  3. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 18:57
    +1
    Кладбище не площадью 260 га, а мощностью более 500.000 человек...всех пускают в расход...человек дешевле чехла телефона
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:59
    +3
    А сколько НЕ захороненных осталось лежать? И пропавших "без вести"? Может сразу бы стелы ставили под урны с прахом? Такие, многоуровневые...Экономненько надо, "панове фашисты"!!! (((
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:04
      +2
      Писали что походные крематории видели в работе. Так что не все там, на их новом кладбище, упокоятся.
  5. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 18:59
    +2

    Цена политических амбиций..............
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:59
    +1
    На какое количество захоронений рассчитан такой масштабный объект?

    Чтобы ответить на этот вопрос, можно воспользоваться сравнением. Так, в первой половине текущего года на Украине началось строительство воинского кладбища площадью около 100 га. Оно рассчитано на четверть миллиона захоронений. Соответственно, воспользовавшись свойством пропорции, можно рассчитать, что новое кладбище площадью более 2,6 кв.км может вместить около 650 тысяч могил.
    . Вопросы??? А вопросов нет... просто земля упустеет и дальнейших перспектив на восстановление... очень сомнительно.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:09
    0
    это они второе черное море копают, что бы зерно вывозить
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:10
    0
    sad "Перемога", епрст! Кладбище больше чем у хозяина. Рекордсмены. Давайте Панасы, играйте в ящик за Джонов и Джимов.