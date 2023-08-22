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Размывание границ: власти Украины и Польши планируют создать единые пункты пограничного пропуска

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Размывание границ: власти Украины и Польши планируют создать единые пункты пограничного пропуска

Власти Украины совместно с правительством Польши работают над созданием единых пограничных пунктов пропуска. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.


По словам Шмыгаля, планируется создание одного пункта пропуска, где будут работать представители обеих стран. Таким образом украинские власти стремятся достичь более глубокой интеграции в европейское пространство, ускорить логистику, а также, как утверждается, минимизировать коррупцию. Но в этом ли цель?

Предполагается со временем осуществить практически полное юридическое размытие или даже стирание границы между Украиной и Польшей, что в совокупности с продолжающимся формированием украинско-польского армейского корпуса расширяет возможности "легитимного" ввода польской армии на территорию западных регионов Украины, которые в Польше считают своими исконными землями, утерянными в результате "преступных действий Советского Союза". Стоит отметить, что речь идет о возможном возврате Польше территорий, "подаренных" в свое время Украине резко осуждаемым на официальном уровне в этой стране советским лидером Иосифом Сталиным. Декоммунизация так декоммунизация...

Также сообщается, что президент Венгрии Каталин Новак начала двухдневный визит на Украину с посещения Закарпатья, где компактно проживает значительное количество этнических венгров. В рамках визита венгерский лидер выразила надежду на "общее будущее венгров и добавила, что у проживающих на Украине венгров должна быть "жизнь, достойная европейского человека". Подобное заявление венгерского лидера можно расценить как прямые территориальные претензии к Украине и намерения вернуть присоединенный к УССР в 1945 году регион.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Pemo2345
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:34
    +1
    Размывание границ: власти Украины и Польши планируют создать единые пункты пограничного пропуска
    . Ну да, ну да, бандерлоги + посполитые, дружба на век wink
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 19:59
      +2
      У посполитых история ихняя подлиньше будет. В сравнении с властью украинской.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 20:35
        +1
        украинско-польского армейского корпуса расширяет возможности "легитимного" ввода польской армии на территорию западных регионов Украины

        В Косово уже раз открыли "ящик Пандоры", до сих пор кое кому икается. Давайте "кровные братья " (после Волыни) пробивайте очередное дно. Бумеранг прилетит к вам быстрее чем вы ожидаете. yes
  2. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 19:46
    +1
    Украинско-польский армейский корпус - одни украинские мажорики наверное служат.
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:54
    +1
    По инфе с инета отдельные подразделения украинско-польского армейского корпуса уже заходят на территорию западной Украины, для охраны границы с Белоруссией. По их располагам надо нанести удары.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:56
    0
    Власти Украины совместно с правительством Польши работают над созданием единых пограничных пунктов пропуска. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

    Власть. Владеть. Завладеть. Захватить.
    А правительство... Право. Править. Управлять.
    Получается, что на Украине завладевшие ею? Захватчики?
    А в Польше те, кто по праву правит.
    И в истории зачастую власть захватывали. А правительства просили править, формировали, выбирали.
  5. Escariot
    Escariot Сегодня, 20:07
    +1
    Польше не нужны территории Западной Украины, ей нужна ВСЯ территория Украины. Поляки надеются на "унию" с Украиной и формирование "Союзного государства", где они будут играть первую скрипку.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:11
    -1
    Да, настойчивости бандеровцам не занимать! Вот ведь какие настырные. Сами голову кладут в пасть гиены. В нужный момент, челюсти клацнут.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:38
      +2
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Да, настойчивости бандеровцам не занимать! Вот ведь какие настырные. Сами голову кладут в пасть гиены. В нужный момент, челюсти клацнут.

      Кстати, упорство и упрямство, это разные понятия. yes
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 20:42
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Сами голову кладут в пасть гиены. В нужный момент, челюсти клацнут.

      Успеют только взвыть: "А нас за шо?"