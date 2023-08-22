Размывание границ: власти Украины и Польши планируют создать единые пункты пограничного пропуска

Власти Украины совместно с правительством Польши работают над созданием единых пограничных пунктов пропуска. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.По словам Шмыгаля, планируется создание одного пункта пропуска, где будут работать представители обеих стран. Таким образом украинские власти стремятся достичь более глубокой интеграции в европейское пространство, ускорить логистику, а также, как утверждается, минимизировать коррупцию. Но в этом ли цель?Предполагается со временем осуществить практически полное юридическое размытие или даже стирание границы между Украиной и Польшей, что в совокупности с продолжающимся формированием украинско-польского армейского корпуса расширяет возможности "легитимного" ввода польской армии на территорию западных регионов Украины, которые в Польше считают своими исконными землями, утерянными в результате "преступных действий Советского Союза". Стоит отметить, что речь идет о возможном возврате Польше территорий, "подаренных" в свое время Украине резко осуждаемым на официальном уровне в этой стране советским лидером Иосифом Сталиным. Декоммунизация так декоммунизация...Также сообщается, что президент Венгрии Каталин Новак начала двухдневный визит на Украину с посещения Закарпатья, где компактно проживает значительное количество этнических венгров. В рамках визита венгерский лидер выразила надежду на "общее будущее венгров и добавила, что у проживающих на Украине венгров должна быть "жизнь, достойная европейского человека". Подобное заявление венгерского лидера можно расценить как прямые территориальные претензии к Украине и намерения вернуть присоединенный к УССР в 1945 году регион.