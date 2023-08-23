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Захарова прокомментировала решение Швейцарии поддерживать санкции против России

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Захарова прокомментировала решение Швейцарии поддерживать санкции против России

МИД РФ отреагировал на решение швейцарских властей о введении санкции против Москвы. Как отметила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, данный шаг со стороны Берна указывает на утрату им своего нейтралитета, которого это государство придерживалось всё это время.


Вот что следует из заявления Министерства иностранных дел России:

Власти Швейцарии могут сколько угодно убеждать себя и других в обратном, однако на практике подобные действия явно демонстрируют их вовлечение в «санкционную войну» коллективного Запада, направленную против России. Более того, Берн открыто выступает в поддержку преступного киевского режима, активно двигаясь при этом в сторону НАТО.

Напомним, что Швейцария ещё в конце июня примкнула к 11-му по счёту пакету санкций ЕС против РФ. В качестве рестрикций со стороны Конфедерации 87 компаниям, в том и числе и компаниям из третьих стран, запрещён экспорт товаров двойного назначения, равно как и товаров, которые, по мнению властей, «позволяют России укреплять свой военно-технический потенциал».

Берн также внёс в свой санкционный список более 100 физических и юридических лиц вслед за Евросоюзом. Также власти этого государства заблокировали российские активы на сумму более 8 млрд долларов.

Кстати говоря, в планы конфедерации входит и повышение эффективности санкций, в связи с чем в Государственном секретариате по экономике с 1 сентября будет учреждено новое подразделение, которое будет отвечать за соблюдение требований экспортного контроля.
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23 комментария
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  1. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 07:33
    -2
    Что же делается то? Надо идти за новыми красными фломастерами. Иных конкретных действий от наших не дождешься.
    1. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 08:13
      -1
      Есть поговорка про кота: когда ему делать нечего,то он причиндалы свои лижет.можно эту поговорку переделать: когда написать нечего,а очень хочется,то надо писать про красные линии (фломастеры, карандаши,ручки и т.д.).А что вы предлагаете сделать со Швейцарией,может ЯО применить или ещё что-то?
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 09:13
        0
        Щас у элитки счета там отберут или у деток, по другому завоют, может дойдёт
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:39
    +6
    Они перестали быть нейтральными с 18 февраля 2009 года после того как в США на них в 2007 году завели дело по американцам в тамошних банках, но в итоге заставили предоставлять информацию о всех вообще.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:40
      +1
      Н-дааа, как быстро сдулась вся их "нейтральность".....
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:53
      +1
      Цитата: Копчёный
      Они перестали быть нейтральными с 18 февраля 2009 года после того как в США на них в 2007 году завели дело по американцам в тамошних банках

      Можно и эту дату считать потерей нейтралитета.
      Хотя после Наполеоновских войн, которые поддерживала Швейцария, там наступил нейтралитет, который закончился в 2003 году, когда впервые с 1815 года, Швейцария разместила войска на чужой территории. Швейцарские вооруженные силы направили в Афганистан 31 солдата. Участие Швейцарии в войне в Афганистане закончилось в 2008 году.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 08:03
        +1
        А вот это уже забыл, ковид проклятый. Спасибо.
        Ну, может там договорились с каким то одним кантоном, который выставил людей? :)
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:42
    +4
    Захарова прокомментировала решение Швейцарии поддерживать санкции против России
    . Комментируй, не комментируй... они не разу не боятся, потому как наши власти ни разу не показали, не доказали, как они не правы, как они ошибаются и какие последствия/кара их настигнет.
    Короче, все старо как мир, как по учебнику, угрозы/предупреждения из количества не переходят в качество, почти никогда!!!
    Вдогонку ... сидеть на пальме/ ёлке и ждать, когда мимо поплывёт труп врага... можно и так, но как это может сработать в нашем случае, большие сомнения!!! Тем более, враг реально собрался в кучу, важак у них активный, агрессивный и реально занялся очень опасным, для нас, процессом, мобилизации всех сил и возможностей для выполнения одной, двух задачь!!! Это серьёзно, это опасно. soldier
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 07:45
      +1
      Вот вот. Нужно было нашим сказать им и миру вообще "Вы(показывая пальцем) не правы!" и добавить "Граждане, храните деньги в сберегательных кассах!"
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:46
      +2
      А чего и кого им бояться, если постоянно только и заявляется - законная цель, имеем право применить, ..... , а в реалиях действий как то не особо.
    3. Maluck
      Maluck Сегодня, 07:46
      +1
      Сразу реагируют только глупцы и эмоционально неустойчивые люди. Придет время и ответ будет. Бог не фраер, он рассудит...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:12
        0
        Да, да, вот


        Цитата: Maluck
        Сразу реагируют только глупцы и эмоционально неустойчивые люди. Придет время и ответ будет. Бог не фраер, он рассудит...
        Да, да... что нам может рассказать история?
        Зачастую выживают, выигрывают, не самые "мудрые", а более резкие, шустрые, вполне себе умеющие думать, только быстро/резко, конкретно!
        В общем, каждому "овощу" свое место и время!
    4. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 07:54
      0
      Тут вы немного неправы. Когда Швейцария качнулась в сторону "евроатлантизма" и стала блокировать российские активы, то кое-кто из нефтяных стран стали резво выводить из Швейцарии свои активы, на всякий случай. Это сильно ударило по банковскому сектору. Убытки явно не покрывают "пользу" от отказа от нейтралитета. Пускай назло маме морозят уши.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:08
        0
        Простой вопрос... у кого финансовых ресурсов, инструментов воздействия больше или просто ЕСТЬ? Кто их безотлогательно и без сомнения применяет?
        Не стоит мерится возможностями там, где вы явно "не король", проиграите, а то и о гребет проблем выше своих возможностей.
        Сработать может только комплексный подход, методы...
        Вопрос,... а что у нас в "заначке/резерве" есть, например??? Что применяется из того, что можно, нужно применить?
    5. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:13
      +1
      Вдогонку ... сидеть на пальме/ ёлке и ждать, когда мимо поплывёт труп врага... можно и так, но как это может сработать в нашем случае, большие сомнения!!!

      ...Особенно когда врагом является лесоруб!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:02
        0
        Кстати, у лесоруба и помочников, подручных хватает...
        Кстати, в лесу ведь не только лесоруба есть, если поискать, то найти того, кто лесоруба может доставить неудобство, вызвать у него серьёзные опасения, в лесу такие ЕСТЬ! Кооперироватся надо и защищать свой лес сообща!
  4. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:49
    +4
    Захарова прокомментировала решение Швейцарии
    Забьюсь на любую сумму, что наши комментарии были бы гораздо эффективнее мидовских. Если бы швейцарцы их читали laughing
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 08:01
      +2
      Я скажу больше: сообщество комментаторов "Топвара" даже саму СВО спланировало и осуществило бы гораздо лучше, чем генштаб. Потому что действия генштаба были настолько непрофессиональны, что их очевидность была заметна даже людям без всякого военного образования, а обладающим просто здравым смыслом и жизненнным опытом... И это, к сожалению, не шутка.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:56
    0
    Толи плакать толи смеяться...8 миллиардов долларов швейцарские гномы в своих закромах заблокировали.
    Их красными линиями и дежурными разочарованиями уже не вытащить.
    Влипли господа по самое не могу в европейское гуано...как вылазить то теперь из него?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:04
    0
    Берн открыто выступает в поддержку преступного киевского режима, активно двигаясь при этом в сторону НАТО
    А он (Берн), что первый или последний в списке этой поддержки и движении? И не сегодня это началось. Может просто необходимо было изначально более жестче реагировать на их выпады и действовать по отношению к недружественным странам и их бизнесу на территории России? Как пример: у нас за границей нагло отнимают дипломатическую собственность, а мы пол года, а то и больше думаем и рассуждаем, как будем отвечать на это. У нас сотни миллиардов, хранящихся за границей (?) умыкнули, а мы в ответ не можем принять аналогичные меры к активам в России стран замешанных в этом...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:12
      -1
      Дык в Рай метим, в Рай ..... (горький сарказм)
  7. Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3 Сегодня, 08:16
    +1
    Это задача МИДа и той же Захаровой,чтоб Берн не дрейфовал с сторону НАТО.
  8. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:25
    0
    берн открыто выступает в поддержку преступного киевского режима, активно двигаясь при этом в сторону НАТО.

    А что же вы признали режим, раз он преступный? Что же вы с ним хотите договариваться, и более того - соблюдаете договоры в части транзита и прочего? Иногда мне кажется, что никакой м.з. уже нет, а просто искуственный интеллект выбирает в интернете готовые фразы и выдаёт их за ответ представителя мида (не может человек быть таким неумным)