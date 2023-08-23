Захарова прокомментировала решение Швейцарии поддерживать санкции против России

Власти Швейцарии могут сколько угодно убеждать себя и других в обратном, однако на практике подобные действия явно демонстрируют их вовлечение в «санкционную войну» коллективного Запада, направленную против России. Более того, Берн открыто выступает в поддержку преступного киевского режима, активно двигаясь при этом в сторону НАТО.

МИД РФ отреагировал на решение швейцарских властей о введении санкции против Москвы. Как отметила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, данный шаг со стороны Берна указывает на утрату им своего нейтралитета, которого это государство придерживалось всё это время.Вот что следует из заявления Министерства иностранных дел России:Напомним, что Швейцария ещё в конце июня примкнула к 11-му по счёту пакету санкций ЕС против РФ. В качестве рестрикций со стороны Конфедерации 87 компаниям, в том и числе и компаниям из третьих стран, запрещён экспорт товаров двойного назначения, равно как и товаров, которые, по мнению властей, «позволяют России укреплять свой военно-технический потенциал».Берн также внёс в свой санкционный список более 100 физических и юридических лиц вслед за Евросоюзом. Также власти этого государства заблокировали российские активы на сумму более 8 млрд долларов.Кстати говоря, в планы конфедерации входит и повышение эффективности санкций, в связи с чем в Государственном секретариате по экономике с 1 сентября будет учреждено новое подразделение, которое будет отвечать за соблюдение требований экспортного контроля.