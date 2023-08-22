Бербок заявила, что контрнаступлению ВСУ мешают минные поля «размером с Западную Германию»

Россия создала на территории Украины минные поля размером с Западную Германию. Это мешает контрнаступлению. Соответственно, возникает вопрос, как можно такие гигантские минные поля преодолеть?

Украина говорит нам, что ей не хватает технических средств для преодоления таких минных полей на юге и востоке.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в очередной раз посетовала на то, что украинская армия сталкивается со значительными трудностями в ходе контрнаступления. Бербок явно ожидала, что к настоящему моменту вместе с Зеленским будет употреблять игристые напитки где-то на набережной Ялты, но не задалось… И, по словам главы немецкого МИД, основная проблема для ВСУ состоит в обширных минных полях, созданных ВС РФ.Бербок:Это заявление глава МИД ФРГ сделала в ходе совместной пресс-конференции с главой эстонского внешнеполитического ведомства.Из заявления становится понятно, что для Бербок вопрос объединения Германии в большей степени философский, так как она до сих оперирует терминами, использовавшимися до сноса Берлинской стены.Анналена Бербок:В ходе пресс-конференции у Бербок спросили, поставит ли официальный Берлин Украине дальнобойные ракеты Taurus. По словам главы МИД Германии, в правительстве «работают над этим вопросом».