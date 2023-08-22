Бербок заявила, что контрнаступлению ВСУ мешают минные поля «размером с Западную Германию»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в очередной раз посетовала на то, что украинская армия сталкивается со значительными трудностями в ходе контрнаступления. Бербок явно ожидала, что к настоящему моменту вместе с Зеленским будет употреблять игристые напитки где-то на набережной Ялты, но не задалось… И, по словам главы немецкого МИД, основная проблема для ВСУ состоит в обширных минных полях, созданных ВС РФ.
Бербок:
Россия создала на территории Украины минные поля размером с Западную Германию. Это мешает контрнаступлению. Соответственно, возникает вопрос, как можно такие гигантские минные поля преодолеть?
Это заявление глава МИД ФРГ сделала в ходе совместной пресс-конференции с главой эстонского внешнеполитического ведомства.
Из заявления становится понятно, что для Бербок вопрос объединения Германии в большей степени философский, так как она до сих оперирует терминами, использовавшимися до сноса Берлинской стены.
Анналена Бербок:
Украина говорит нам, что ей не хватает технических средств для преодоления таких минных полей на юге и востоке.
В ходе пресс-конференции у Бербок спросили, поставит ли официальный Берлин Украине дальнобойные ракеты Taurus. По словам главы МИД Германии, в правительстве «работают над этим вопросом».