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Бербок заявила, что контрнаступлению ВСУ мешают минные поля «размером с Западную Германию»

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Бербок заявила, что контрнаступлению ВСУ мешают минные поля «размером с Западную Германию»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в очередной раз посетовала на то, что украинская армия сталкивается со значительными трудностями в ходе контрнаступления. Бербок явно ожидала, что к настоящему моменту вместе с Зеленским будет употреблять игристые напитки где-то на набережной Ялты, но не задалось… И, по словам главы немецкого МИД, основная проблема для ВСУ состоит в обширных минных полях, созданных ВС РФ.


Бербок:

Россия создала на территории Украины минные поля размером с Западную Германию. Это мешает контрнаступлению. Соответственно, возникает вопрос, как можно такие гигантские минные поля преодолеть?

Это заявление глава МИД ФРГ сделала в ходе совместной пресс-конференции с главой эстонского внешнеполитического ведомства.

Из заявления становится понятно, что для Бербок вопрос объединения Германии в большей степени философский, так как она до сих оперирует терминами, использовавшимися до сноса Берлинской стены.

Анналена Бербок:

Украина говорит нам, что ей не хватает технических средств для преодоления таких минных полей на юге и востоке.

В ходе пресс-конференции у Бербок спросили, поставит ли официальный Берлин Украине дальнобойные ракеты Taurus. По словам главы МИД Германии, в правительстве «работают над этим вопросом».
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29 комментариев
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  1. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 19:28
    +5
    А в Германии думали, что на канале "Звезда" Россия вам о автомобилях минирования пять лет мультики показывали!!!
    1. frruc
      frruc Сегодня, 19:46
      +8
      Россия создала на территории Украины минные поля размером.......

      Похоже ее волнуют только размеры. fellow
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 20:13
        +5
        Бербок заявила...

        Да она же - тупая! Объясню её соревнования с президентом Байденом и мэром Кличко. yes
        Анналена совершенно не умеет следить за языком.
        - На заседании ПАСЕ в начале текущего года Бербок прямо заявила, что Европа в настоящий момент находится в состоянии войны с Россией. Хотя лидеры стран ЕС неоднократно подчеркивали, что даже в планах не имеют намерения воевать с крупной ядерной державой.
        - В Праге, во время публичной речи Анналена допустила еще один глупейший промах: сказала, что ее сильно заботит судьба народа Незалежной, а вот мнение собственных граждан вообще неважно.
        - Приписала себе множество заслуг, которых не было на самом деле. Например, нарекла себя научным сотрудником Британского института публичного права, хотя там она просто прошла стажировку. И сама же потом призналась в фальсификации..
        - Бербок, при награждении ее медалью "Против зверской жестокости" тут же заявла, что ее просили не упоминать про канцлера Шольца, чтобы не сболтнуть лишнего и не заставить того снова объясняться.
        - Прилетев в индийский Дели, спускаясь с трапа самолета и увидев встречающую группу из 3 человек, Анналена тут же возмутилась, что тут никого нет.
        - Анналена не смогла сдержать эмоций, увидев на совместном фото президентов Ирана, России и Турции. Она назвала поступок турецкого лидера вызовом для НАТО. Немецкая общественность на это высказалась недвусмысленно: «как глупа эта женщина».
        - Вишенка на торте министерских ляпов — конечно же легендарное уже высказывание о том, что Путину нужно повернуть свою политику на 360 градусов.
        1. Лешак
          Лешак Сегодня, 20:23
          +1
          Анналена совершенно не умеет следить за языком.

          Просто у неё, с молодых лет, язык "настроен" на другие процедуры... feel До сих пор сложно перестроиться. yes
      2. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 20:22
        +1
        Цитата: frruc
        Россия создала на территории Украины минные поля размером.......

        Похоже ее волнуют только размеры. fellow

        Россия строит минные поля.
        Xoxляндия строит кладбища...
        "Украина строит огромное воинское кладбище в Киевской области, где будет около 600 000 могил. Созданное по образцу Арлингтонского национального кладбища в США, оно будет превосходить его по площади на 7 га."
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:15
      +2
      Oleg Fedechkin hi, а ещё Россия создала траву и кустарник, насажала их по всей территории СВО, плюс ПОДГОВОРИЛА Китай создать Тик-Ток и свои смартфоны, вот такие мы коварные)))
    3. Alexej
      Alexej Сегодня, 20:33
      0
      Цитата: Oleg Fedechkin
      А в Германии думали, что на канале "Звезда" Россия вам о автомобилях минирования пять лет мультики показывали!!!

      Не только в Германии так думали, и у нас самих. И про ракеты думали что мультики показывали...
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:28
    +2
    Поставит, поставит, и денег дадите, вы дойче давно потеряли и остатки гордости и остатки суверенитета, вы марионетки Вашингтона.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:31
    +8
    Нет. Это вся Западная Германия, размером- с минное поле.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:32
    +5
    У них канцлер, ливерная колбаса, а качество министров, можно не рассматривать вообще, там... субстанция.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 19:57
      +3
      Приветствую Виктор hi! Анналена берёт пример с английской Лизы с Трассы lol Также знает географию. Ей бы с англичанами посовещаться, те недавно говорили, что виноваты кусты и деревья. Жуки и червяки тоже, наверно, мешают. И туман
    2. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 20:41
      0
      Цитата: rocket757
      вообще, там... субстанция

      Экономика Германии продолжит стагнировать в третьем квартале текущего года. Такая оценка содержится в ежемесячном отчете Федерального банка ФРГ (Бундесбанка), опубликованном на сайте финансового института. https://tass.ru/ekonomika/18552531
      смотря по сторонам, как бы не растерять то что дома - разбежится промышленность по "тихим" местам
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:34
    +3
    Пятнадцать человек на сундук мертвеца!
    И бутылка рому...

    Анналена Бербок на карту Европы смотрела? Или это как с флотом США у берегов Беларуси?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:02
      +4
      Fangaro hi, у них давно разум не в почете, главное побольше пафоса громких фраз и сравнений, вон маразматик Борель недавно "блестал"
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:38
    +7
    Почему министр иностранных дел Германии отчитывается за украинский контрнахрюк? Она там с какого боку?
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 19:59
      +4
      Значит ---- сторона конфликта, оказывается, что бы раньше не врали. Как и англичане, впрочем
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:59
      +1
      alexoff hi, а они в тройке главных спонсоров, и это на их "кошек" делали основную ставку при прорыве.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 20:28
        +1
        Ливерная колбаса беспокоился о возвращении раздолбанных машин crying немецкие налогоплательщики оплатили
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 20:03
      +3
      Цитата: alexoff
      Почему министр иностранных дел Германии отчитывается за украинский контрнахрюк? Она там с какого боку?

      Потому что Бербок так до сих пор и не поняла то, что она является Министром иностранных дел Германии, а не Министром обороны. Хотя, в каком бы качестве её не рассматривали, она являет собой "Позор Германии". Таких тупых министров у немцев ещё не было.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 20:24
        +1
        Цитата: Ныробский
        ..... Бербок ...... являет собой "Позор Германии". Таких тупых министров у немцев ещё не было.

        Наверно, она старается возвыситься, забраться на другую должность , повыше этой
  7. avianic
    avianic Сегодня, 19:40
    0
    Пора стенку берлинскую восстанавливать
    1. рюрикович
      рюрикович Сегодня, 19:48
      +4
      Да не, тут надо ставить стену от Баренцова до Черного моря, шоб атрофирование мозгов не проникло с деградирующего "цветущего сада" к нам сюда. Оно ж заразно! Это нам надо закрываться от тлетворного влияния западного мировосприятия...
      Ну а то, что в голове у Бербок вместо мозгов мухи в Камасутру играют, так это уже всем понятно laughing
  8. bobnew2017
    bobnew2017 Сегодня, 20:10
    +1
    Бербок, теперь запомни, размер имеет значение!
  9. horiszahari
    horiszahari Сегодня, 20:13
    +2
    Странно, что она не потребовала от Путина немедленно убрать эти минные поля.
  10. Алексей Кошкаров
    Алексей Кошкаров Сегодня, 20:14
    +4
    Чего еще ожидать от глупой проститутки
  11. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 20:16
    +1
    вот зачем каждый её высер здесь публиковать? очередное пропагандистское выступление с коллегой из эстонии
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 20:42
      0
      В любой уважающей себя газете в СССР был раздел "Сатира и юмор". На ВО тоже такой нужен. Давно уже намекаю. laughing
  12. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 20:35
    +1
    Как же низко пали европейские политики. От гигантов Шредера и Коля, даже Берлускони, к ЭТОМУ. И эти карлики, запинающиеся в той лжи, что им написали кураторы матрасов, хотят, чтобы мы воспринимали их всерьез, вели диалог. Да им не принадлежат даже их собственные костюмчики, не говоря уже о странах. А какой прок в попытке купить здание у швейцара?
  13. Комментарий был удален.
  14. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:41
    0
    Девка продолжает отжигать. winked Такая КВНщица пропала.