БМП FV510 Warrior для Украины: поставки отменяются

БМП FV510 Warrior на учениях британской армии. Фото Минобороны Великобритании
С прошлого года Великобритания активно помогает киевскому режиму поставками различных бронированных машин. Передаются броневики, бронетранспортеры и даже основные танки. Кроме того, более года назад появились первые слухи о возможности отправки на Украину боевых машин пехоты FV510 Warrior. Окончательное решение о подобных поставках пока не принято, но уже появлялись неподтвержденные сообщения о начале отгрузки этой техники.
По неподтвержденным данным
Британские власти начали обсуждать возможность передачи своих боевых машин киевскому режиму еще в феврале-марте 2022 г. В течение нескольких следующих месяцев они приняли принципиальное решение и начали поставки различных образцов. При этом в списке выполненных и запланированных поставок отсутствовали БМП FV510 Warrior и их модификации.
Впрочем, в середине июня в блогосфере появились сообщения об отправке первой партии «Уорриоров» на Украину. В качестве доказательства этой информации приводилось короткое видео, показывающее перевозку некоторого числа БМП по железной дороге. Публиковавшие его телеграм-каналы сообщали, что ролик был снят уже на украинской территории. Тем не менее, качество видео и запечатленные объекты не позволяли однозначно определить место съемки. Закадровая речь на русском языке с нецензурными вкраплениями и характерным акцентом тоже не добавляла ясности.
Перевозка "Уорриоров" по железной дороге. Кадр из видео июня 2022 г. от Telegram / "Милитарист"
Вскоре стало ясно, что сообщения о поставке FV510 киевскому режиму следует считать слухами или сознательным «вбросом». Официальные лица Великобритании или Украины не подтвердили передачу такой техники, а кроме того, в дальнейшем она не появлялась в зоне боевых действий или в тылах.
В начале января 2023 г. газета The Daily Telegraph опубликовала статью о текущих процессах помощи Украине за авторством бывшего начальника Генштаба вооруженных сил Великобритании Ричарда Данната. Рассматривая возможности своей страны в контексте отправки техники киевскому режиму, он вспомнил про БМП Warrior.
Р. Даннат указал, что «Уорриор» уже считаются устаревшими, и армия составила план постепенного списания такой техники с заменой современными образцами. Он полагает, что списанную технику не следует отправлять на разборку – ее нужно передать Украине.
Из этого предложения следует, что к началу 2023 г. британская сторона не передавала киевскому режиму свои старые БМП. Более того, на тот момент могли даже не обсуждать возможность предоставления такой помощи. Также следует учесть, что в «Дэйли Телеграф» приводилось лишь личное мнение бывшего военачальника – с соответствующими перспективами.
Перевозка британских БМП, август 2023 г. Кадр из видео от Telegram / "Милитарист"
Новые слухи
В течение нескольких следующих месяцев о машинах Warrior практически не вспоминали. Тем не менее, на днях вновь появилась информация о возможном начале поставок такой техники. Вновь по тематическим телеграм-каналам распространилось видео с железной дороги, снятое в неизвестном месте. На этот раз в кадр попали сразу два эшелона с британскими БМП. Согласно подписи к ролику, перевозка техники на Украину осуществляется под прикрытием учений Iron Storm.
Следует напомнить, что под названием «Айрон Сторм» скрываются ежегодные учения сухопутных войск Великобритании, проводимые как внутри страны, так и на зарубежных полигонах. В этом году маневры начались в апреле и продолжались до середины июля. После этого части и подразделения, задействованные в учениях, начали возвращаться в места постоянной дислокации.
Перевозка личного состава и бронетехники на свои базы продолжается едва ли не до сих пор. Вполне возможно, что на недавнем видео был запечатлен именно этот процесс. Доказательства перевозки БМП Warrior в сторону Украины и поступления техники в распоряжение киевского режима пока отсутствуют – как и в прошлый раз.
Решение не принято
Таким образом, за последний год с лишним британские БМП FV510 несколько раз упоминались в контексте помощи Украине и даже появлялись сообщения о начале поставок такой техники. Однако ни одно из этих сообщений пока не получило достойного подтверждения – от официальных лиц, от новых хозяев или от российских военных, которым в итоге придется бороться с такими бронеобъектами.
Британские БМП возвращаются на базу, август 2023 г. Кадр из видео от Youtube / George J.G.
По всей видимости, несмотря на слухи и сообщения, руководство Великобритании до сих пор не приняло решение о поставке «Уорриоров» дружественному киевскому режиму. Более того, в открытых заявлениях и обсуждениях на официальном уровне такие БМП вообще не упоминаются. Вероятно, их и не собираются отгружать – в отличие от техники других классов, вплоть до ОБТ.
Напомним, БМП Warrior и семейство бронемашин на ее базе поступили на вооружение Великобритании в конце восьмидесятых годов. В 1987-95 гг. британская армия получила почти 790 машин всех типов и модификаций, в т.ч. почти 500 БМП. В дальнейшем все они активно эксплуатировались, но в двухтысячных-десятых годах началось постепенное сокращение активного парка. Технику списывали или отправляли на хранение из-за повреждений, выработки ресурса либо с целью уменьшения расходов на армию.
По данным справочника The Military Balance 2023, в настоящее время британская армия имеет порядка 390 БМП «Уорриор» и некоторое количество унифицированных машин. Как показали недавние события вокруг танков Challenger 2, далеко не все они могут быть готовы к эксплуатации и боевому применению. Более того, численность БМП будет постепенно сокращаться. Еще в 2021 г. командование объявило, что к середине десятилетия такие БМП и другие образцы семейства заменят техникой на платформах Ajax и Boxer.
"Уорриоры" на учениях. Фото Минобороны Великобритании
Британская промышленность и иностранные подрядчики уже начали производство требуемой техники. Процесс переоснащения мотопехоты и других структур так же стартовал. При этом они сталкиваются с серьезными трудностями разного характера. В частности, «Эйджексы» до сих пор не смогли избавить от ряда технических недостатков, тогда как стоимость программы продолжает расти.
В такой ситуации сухопутным войскам придется серьезно пересмотреть свои планы и изменить отношение к наличной бронетехнике. В связи с недостаточными темпами перевооружения, они должны будут продлить сроки эксплуатации семейства Warrior. Это позволит сохранить требуемые размеры парка бронетехники до начала массовых поставок новых машин и полноценного переоснащения.
Соответственно, дальнейшее сокращение парка «Уорриоров» – вне зависимости от его причин и задач – практически невозможно и угрожает боеспособности сухопутных войск. Их состояние и в нынешнем виде вызывает беспокойство командования, а дополнительное сокращение парка БМП и другой унифицированной техники станет серьезной угрозой для национальной безопасности.
Бронетехника в Афганистане. Фото Минобороны Великобритании
Кроме того, британское командование уже должно понять, что выделение новой помощи Украине фактически бесполезно. В 2022-23 гг. киевскому режиму передали значительное число бронеавтомобилей, бронетранспортеров, самоходных ЗРК и т.д. – и большая часть этой техники уже уничтожена. Не так давно на Украину отправили ОБТ Challenger 2, и они пока целы только из-за того, что остаются в тылу.
В сложной ситуации
Таким образом, все сообщения о поставке британских БМП Warrior пока не получают подтверждения. Отгрузки такой техники еще не начинались и, похоже, даже не планируются. Впрочем, полностью исключать их пока нельзя. Руководство Великобритании желает завершить украинскую авантюру с выгодными для него военно-политическими результатами. Возможно, ради этого оно готово и далее жертвовать парком техники и боеспособностью своей армии.
Впрочем, текущая ситуация в целом дает нам поводы для оптимизма. Похоже, что Великобритания выбрала все «свободные» запасы бронетехники для поставки на Украину, и далее боевые машины будут передаваться лишь в ограниченных количествах. Кроме того, любая новая отгрузка бронемашин ухудшает положение и перспективы Лондона – и в случае с БМП Warrior это проявляется особенно ярко.
При всем этом, появление «Уорриоров» в зоне боевых действий не станет серьезным вызовом для российской армии. Наш личный состав и отечественные вооружения уже показали способность эффективно бороться с различной иностранной бронетехникой. При этом некоторые из уничтоженных машин были более сложной целью, чем британская БМП. Из этого следует, что Великобритании не стоит отправлять за рубеж свои Warrior, и ее руководство, похоже, так и поступает.