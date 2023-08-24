Куда и с кем полетят школьные беспилотники

Источник: stylishbag.ru
БПЛА в каждой школе
Беспилотники стали настоящей головной болью современной России. Спецоперация вскрыла серьезные проблемы планирования развития отрасли и элементарного конструирования. Все в худших традициях – на государственном уровне не существовало внятной политики в сфере развития БПЛА, по причине чего у частных компаний не было интереса к вопросу.
Когда интерес возник у всех подряд, оказалось, что в России не изготавливается большая часть комплектующих. Сложности с бесколлекторными моторами, управляющей электроникой и системами наблюдения.
Совершенно не случайно в июне 2023 года Правительство приняло амбициозную «Стратегию развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года». 2030 год для России должен стать, наверное, самым судьбоносным если не за все столетие, то за двадцать-тридцать лет точно. К этому сроку в стране должны появиться авиационная отрасль мирового уровня, достаточная электронная промышленность, а спутниковая группировка увеличится в пять раз. И это только часть амбициозного планирования.
Помимо сугубо технических аспектов «Программы БПЛА», в Стратегии планируется «создание системы непрерывного образования, подготовки кадров и обеспечения квалифицированными кадрами отрасли беспилотной авиации». Логичным выглядит инициатива Министерства просвещения организовать для учащихся 10–11 классов программу подготовки пилотов дронов.
Отдельный предмет для этого, разумеется, не выделяется – отряжается несколько часов из курса начальной военной подготовки, который в свою очередь интегрирован в ОБЖ. Тема НВП вернется в школы с 1 сентября 2023 года, а вместе с ней и программа для «дроноводов».
Начальная военная подготовка – это солидный набор модулей: «Тактическая подготовка», «Огневая подготовка», «Основы технической подготовки и связи», «Инженерная подготовка», «Радиационная, химическая и биологическая защита», «Первая помощь», «Общевоинские уставы», «Строевая подготовка» и «Основы безопасности военной службы».
Умения и навыки пилота дрона включены в курс «Основы технической подготовки и связи». Ничего, кроме положительной оценки, такая история вызвать не может. Причин несколько.
Во-первых, любая техническая составляющая обучения неизменно привлекает внимание школьников. С мотивацией на уроках совсем кисло, и дроны должны сдвинуть ситуацию с мертвой точки, хотя бы в курсе ОБЖ. Дрон становится таким же привычным элементом поля боя, как и автомат Калашникова, поэтому будущие призывники должны иметь хорошие навыки пользования БПЛА.
Если верить рабочей программе курса, то отрабатывать старшеклассники будут не только взлет и посадку, но и более сложные элементы. В программе разведка и боевое применение (очевидно, сброс боеприпасов и атаки FPV-камикадзе), алгоритмы и признаки применения систем РЭБ, а также пилотирование в различных режимах работы.
Во-вторых, близкое знакомство с БПЛА на уроках позволит определиться с профессией будущим инженерам и профессиональным операторам беспилотников. Выше упоминалась Стратегия развития беспилотной авиации, которая наверняка столкнется с кадровым голодом. Школьная программа должна хотя бы частично утолить его.
Надежды на подвижки в образовании есть приличные, но немало здесь и сложностей. Многие из них критичны.
Что, где и когда?
Для консервативной школьной жизни появление курса для операторов БПЛА едва ли менее резонансно, чем раскат грома над головой. Сложностей множество. Главный вопрос – где найти специалистов, способных донести до школьников премудрости пилотирования и эксплуатации дронов?
В России около 70 тыс. школ, пусть и не во всех имеются старшие классы, но во всех по штату положен педагог ОБЖ. Оперативно переучить преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности (именно так именуется должность) не получится – педагогам необходимы многие часы теоретической и практической подготовки. В самом худшем варианте, администрации школ по-быстрому организуют заочные курсы с совершенно предсказуемым результатом.
Возможным вариантом развития событий может быть перенос модуля «Основы технической подготовки и связи», где, напомним, и подразумевается обучение операторов БПЛА, на традиционные армейские сборы. Обычно мероприятие проходит в ближайших военных частях, где под чутким руководством сержантов и офицеров будущие новобранцы знакомятся с армейским укладом. Здесь и профессиональных операторов дронов для передачи опыта найти проще. Но не везде около школы можно найти войсковую часть – военные дислоцируются далеко не в каждом городе, не говоря уже о селах.
Вторым закономерным вопросом становится техническая оснащенность школ. Для каждой из 70 тыс. школ необходимо найти хотя бы один дрон для практических занятий. Впрочем, его благополучно убьют уже на второй неделе – либо горячие головы из 10 «В», либо сам преподаватель ОБЖ в ходе очередной тренировки. Поэтому в школе необходим целый штат дронов, начиная от простейших размеров в ладонь и заканчивая машинами уровня DJI Matrix и FVP-изделий. Это, конечно, самый «жирный» вариант, но кто мешает фантазировать?
Дополнительно в школе потребуется специалист, который раненые БПЛА умеет ремонтировать. Не говоря уже о гигантских объемах финансирования и сложностями с закупками дронов в Китае.
Стоит предусмотреть ответы на справедливые вопросы общественности и неравнодушных критиков. Например, на фронте у бойцов не хватает DJI, а в вашей школе почему в каждом классе дрон, да еще и не один? Здесь впору директору школы проходить специальные курсы для ответов на подобное.
Дронам нужен открытый воздух, значит – в школах придется предусмотреть отдельные площадки для тренировок. Финансирования требует и закупка специального программного обеспечения для компьютерных тренажеров.
К тому же очень желательно организовать знакомство с технической базой БПЛА и даже основы конструирования. Забарахливший дрон непросто привести в чувства – по простоте он далеко не автомат Калашникова. Нужны стенды, специалисты, комплектующие, отдельные площади и деньги, деньги, деньги…
Главным препятствием на пути внедрения курса видится запрет на полеты дронов, введенный сразу в 60 регионах стран. Каким образом, к примеру, в московской школе осваивать «разведку и боевое применение» БПЛА? Очевидно, что только на пальцах. С прокуратурой и Росавиацией чиновники от школьного образования инициативу явно не согласовали.
Без учета таких тонкостей хорошее дело рискует превратиться в очередную профанацию. В лучшем случае сподобятся на просмотр обучающих фильмом и тренировку на симуляторах. Чем окончательно отобьют желание школьников вникать в проблему и развиваться.
Неудивительно, что в итоге мы приходим к старой как мир истине – задумка хороша только тогда, когда предусмотрено её реальное воплощение. В инициативе Минпросвещения пока гораздо больше вопросов, чем положительных эмоций.