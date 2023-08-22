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Слова датского режиссёра Ларса фон Триера о том, что жизни русских тоже имеют значение, вызвали негативную реакцию на Украине

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Слова датского режиссёра Ларса фон Триера о том, что жизни русских тоже имеют значение, вызвали негативную реакцию на Украине

На Украине вызвала резонанс публикация известного датского режиссёра Ларса фон Триера, который решил прокомментировать фотографирование премьер-министра Дании Метте Фредериксен в кабине истребителя F-16. Напомним, что фотографирование состоялось на фоне заявления датского премьера о решении передать несколько (по последним данным, 19 единиц) таких самолётов Украине.


Ларс фон Триер по этому поводу написал:

Жизни русских тоже имеют значение.

По словам Триера, он не смог пройти мимо фото, на котором Метте Фредериксен «позировала в кабине одной из наиболее страшных боевых машин современности с улыбкой от уха до уха».

Свой пост о том, что жизни русских важны, режиссёр адресовал также президентам Украины и России.

Бурлящая украинская общественность встретила заметку Ларса фон Триера крайне негативно. В соцсетях и украинских СМИ стали появляться комментарии, призывающие «наказать режиссёра», лишив его званий и наград. А фон Триер – режиссёр титулованный. Среди его призов – Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля, несколько премий Европейской академии кино.

Украинские «активисты» пошли ещё дальше, заявив, что все фильмы Ларса фон Триера «нужно запретить к показу на территории Украины» и что «он должен извиниться перед всей украинской нацией».

Сам факт претензий со стороны Украины к Триеру за его слова лишний раз доказывает господство на Украине крайней формы нацистской идеологии, когда готовы отказывать в праве на существование целому народу.
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7 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 21:57
    -6
    Русские ТОЖЕ люди... И это хорошее отношение к нам? Да говюк этот Ларс. Просто говнюк.
    1. Комментарий был удален.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 22:20
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Русские ТОЖЕ люди...

      Он просто сравнил прошлое Африки и России.
      Riva degli Schiavoni или Славянская набережная- место оптовой продажи славянских рабов поступающих морем через Османскую Империю. Прямо через Проливы)))).
  2. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 22:00
    0
    А где новость про суровикина ? Есть адекватные материалы для обсуждения ?
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 22:05
      +1
      Цитата: Всем_Добра
      А где новость про суровикина ? Есть адекватные материалы для обсуждения ?

      Отстранили, и отстранили.
      Сейчас не 37-й))), чтобы маршалов принародно судить.
    2. guest
      guest Сегодня, 22:11
      +1
      Цитата: Всем_Добра
      А где новость про суровикина ?

      А при чём здесь Суровикин?
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 22:16
        -1
        Цитата: guest
        Цитата: Всем_Добра
        А где новость про суровикина ?

        А при чём здесь Суровикин?

        А сморкнуться на спину товарищу , пока тот отвернулся !? Святое дело для Ципсы !
    3. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  3. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 22:19
    0
    Бурлящая украинская общественность встретила заметку Ларса фон Триера крайне негативно.

    Возможно Ларс это написал, потому что читал Достоевского или Толстого, а вот про такую нелепую окраинскую страну без истории, возможно узнал совсем недавно.