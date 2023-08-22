Слова датского режиссёра Ларса фон Триера о том, что жизни русских тоже имеют значение, вызвали негативную реакцию на Украине

Жизни русских тоже имеют значение.

На Украине вызвала резонанс публикация известного датского режиссёра Ларса фон Триера, который решил прокомментировать фотографирование премьер-министра Дании Метте Фредериксен в кабине истребителя F-16. Напомним, что фотографирование состоялось на фоне заявления датского премьера о решении передать несколько (по последним данным, 19 единиц) таких самолётов Украине.Ларс фон Триер по этому поводу написал:По словам Триера, он не смог пройти мимо фото, на котором Метте Фредериксен «позировала в кабине одной из наиболее страшных боевых машин современности с улыбкой от уха до уха».Свой пост о том, что жизни русских важны, режиссёр адресовал также президентам Украины и России.Бурлящая украинская общественность встретила заметку Ларса фон Триера крайне негативно. В соцсетях и украинских СМИ стали появляться комментарии, призывающие «наказать режиссёра», лишив его званий и наград. А фон Триер – режиссёр титулованный. Среди его призов – Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля, несколько премий Европейской академии кино.Украинские «активисты» пошли ещё дальше, заявив, что все фильмы Ларса фон Триера «нужно запретить к показу на территории Украины» и что «он должен извиниться перед всей украинской нацией».Сам факт претензий со стороны Украины к Триеру за его слова лишний раз доказывает господство на Украине крайней формы нацистской идеологии, когда готовы отказывать в праве на существование целому народу.