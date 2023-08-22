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ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту в пгт Чкаловское Харьковской области, через которое резервы ВСУ направлялись под Купянск

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ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту в пгт Чкаловское Харьковской области, через которое резервы ВСУ направлялись под Купянск

Российские войска нанесли удар по объекту противника в Чугуевском районе Харьковской области. Российские ракеты поразили цель в пгт Чкаловское, что юго-восточнее Харькова. Информация подтверждается и ставленником киевского режима Сергеем Котенко.


По словам Котенко, российские войска нанесли ракетный удар в начале десятого вечера по местному времени.

Стоит отметить, что в последнее время киевский режим через станцию Чкаловское (Пролесный) осуществляет переброску личного состава и техники из состава своих резервов в Купянский район. Основная задача – насытить оборону ВСУ под Купянском и воспрепятствовать дальнейшему продвижению Вооружённых сил России на указанном направлении.



Пгт Чкаловское имеет важное значение с точки зрения транспортной логистики ВСУ, так как близ него проходит и автомобильная дорога Харьков-Чугуев-Купянск.

Чкаловское использовалось и как непосредственное место базирование резервов вооружённых сил Украины, включая подразделения так называемой территориальной обороны. Также через него осуществлялась ротация украинских вооружённых формирований.
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