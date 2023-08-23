Киевский режим вновь атаковал Москву и Подмосковье дронами, один из них нанёс ущерб строящейся многоэтажке в «Москва-сити»

Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках.

Украинский режим продолжает совершать попытки беспилотных атак столичного региона России и непосредственно Москвы. Уже в который раз за последнее время в сводках фигурируют башни комплекса «Москва-сити». Атаку подтверждает мэр российской столицы Сергей Собянин.Украинский дрон нанёс ущерб недостроенному многоэтажному зданию комплекса «Москва-сити». Речь идёт о небоскрёбе «One tower». По последним данным, основные повреждения – на этажах от 11 до 14-го. Речь идёт в основном о разбитых стеклянных конструкциях и повреждённых рамах.Сообщается, что дрон после воздействия средств радиоэлектронной борьбы, потеряв управление, упал на строящееся здание, произошёл взрыв.Мэр Москвы сообщил, что пострадавших и жертв нет.Собянин:Также дрон был сбит к северу от Москвы – в районе Химок. Там обломки упали в районе склада Ozon в мкр Старбеево.Минобороны России сообщает, что в общей сложности противник использовал три БПЛА. Один из них был уничтожен средствами противовоздушной обороны над Можайским районом.Все дроны , которые использовали ВСУ, относятся к самолётному типу.