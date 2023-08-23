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Представитель Белого дома Салливан: США до контрнаступления ВСУ знали о выстроенной российскими войсками «мощной обороне»

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Представитель Белого дома Салливан: США до контрнаступления ВСУ знали о выстроенной российскими войсками «мощной обороне»

Соединенные Штаты знали о выстроенной российскими войсками мощной обороне в Запорожской области Украины еще до начала украинского контрнаступления, но понадеялись на то, что ВСУ сумеют ее взломать и выйти к Азовскому морю. С таким заявлением выступил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.


Выступая на очередном брифинге в Белом доме, представитель администрации Байдена заявил, что Вашингтон еще до контрнаступления знал о созданной русскими мощной линии обороны. По словам Салливана, знали о ней и в Киеве, но планировали провести "молниеносное наступление" с выходом к Азовскому морю и перерезанием сухопутного пути в Крым. Однако планы оказались неосуществимы.

Украинцы были в курсе, мы были в курсе мощности российской обороны, но в конце концов существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идет о любом конфликте

- заявил советник Байдена.

Сейчас в США оценивают ситуацию на Украине как "сложную", но не считают, что контрнаступление зашло в тупик, украинская армия еще "может выстрелить" и тогда все поменяется кардинальным образом. В общем, нужно подождать. С другой стороны, даже провал наступательной операции не заставит Вашингтон отказаться от предоставления военной помощи Украине. Киев продолжит получать оружие, технику и боеприпасы.

Ранее ряд западных ресурсов назвал украинское контрнаступление "шоу Зеленского", которое он устроил с целью убедить коллективный Запад в успешности подготавливаемой Киевом наступательной операции. В итоге ВСУ не сумели прорвать российскую оборону, а все планы по "освобождению" территории провалились.
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7 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:27
    0
    Украинцы были в курсе, мы были в курсе мощности российской обороны, но в конце концов существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идет о любом конфликте
    - заявил советник Байдена.

    Интересны, а американские блогеры и комментаторы сейчас начнут гнобить генерала Милли Начальника Объединенного Комитета Начальника Штабов Соединенных Штатов, ОКНШ, за некачественное планирование или все достанется "исполнителям"?
  2. JOYyppe
    JOYyppe Сегодня, 06:29
    +1
    Украинцы были в курсе, мы были в курсе мощности российской обороны,

    Ну прям как дети, ей Богу! Если знали, что получите леща, то нафига было ж..пу рвать?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:52
    +1
    США до контрнаступления ВСУ знали о выстроенной российскими войсками «мощной обороне»
    Знали, но все равно усиленно толкали в наступление надеясь на свою технику и исполнительность солдат ВСУ. Исполнительность действительно не подкачала в отличии от западной техники.
    украинская армия еще "может выстрелить"
    Судя по тому, что происходит на ЛБС, то еще через месяц таких боев "может выстрелить" если только себе в висок.
  4. pavel.tipingmail.com
    pavel.tipingmail.com Сегодня, 07:22
    0
    Военная экономика активно развивается, и это главное для США. Всё остальное - вторично.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:43
    0
    Мыши и кактус - банально, но единственно объяснимо.
  6. Фразах
    Фразах Сегодня, 08:01
    0
    Об укреплениях не знал только слепой, о них трещали на телешоу и в прессе. Контрнаступление это фикция, основная цель - затягивание, разруха и массовое убийство. На этом греют руки и испытывают огромное людоедское удовлетворение.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:29
    0
    Ну надо же морду лица держать хотя на асем лице гуано толстым слоем размазано.