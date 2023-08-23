Представитель Белого дома Салливан: США до контрнаступления ВСУ знали о выстроенной российскими войсками «мощной обороне»

Украинцы были в курсе, мы были в курсе мощности российской обороны, но в конце концов существует большое различие между планированием и реальностью, когда речь идет о любом конфликте

Соединенные Штаты знали о выстроенной российскими войсками мощной обороне в Запорожской области Украины еще до начала украинского контрнаступления, но понадеялись на то, что ВСУ сумеют ее взломать и выйти к Азовскому морю. С таким заявлением выступил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.Выступая на очередном брифинге в Белом доме, представитель администрации Байдена заявил, что Вашингтон еще до контрнаступления знал о созданной русскими мощной линии обороны. По словам Салливана, знали о ней и в Киеве, но планировали провести "молниеносное наступление" с выходом к Азовскому морю и перерезанием сухопутного пути в Крым. Однако планы оказались неосуществимы.- заявил советник Байдена.Сейчас в США оценивают ситуацию на Украине как "сложную", но не считают, что контрнаступление зашло в тупик, украинская армия еще "может выстрелить" и тогда все поменяется кардинальным образом. В общем, нужно подождать. С другой стороны, даже провал наступательной операции не заставит Вашингтон отказаться от предоставления военной помощи Украине. Киев продолжит получать оружие , технику и боеприпасы.Ранее ряд западных ресурсов назвал украинское контрнаступление "шоу Зеленского", которое он устроил с целью убедить коллективный Запад в успешности подготавливаемой Киевом наступательной операции. В итоге ВСУ не сумели прорвать российскую оборону, а все планы по "освобождению" территории провалились.